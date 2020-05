Työntekijöitä häiritsevästä Anselmi-vuohesta tuli somejulkkis – näitä puskuja on katsottu satojatuhansia kertoja: ”Välillä tulee mustelmia”

Eläinsuojelukeskus Tuulispään asukkaan touhuja on seurattu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä asuva Anselmi-vuohi on noussut suorastaan somehitiksi. Eläinsuojelukeskuksen jakamalle videolle on kertynyt yli 600 000 katselukertaa Facebookissa. Videolla 8-vuotias Anselmi häiritsee vapaaehtoistyöntekijä Vilman työskentelyä, kun tämä yrittää rakentaa linnunpönttöä.

– Anselmi on ainoa vuohista, joka puskee ihmisiä. Se on sille huomionhakuisuutta ja tapa olla läsnä tilanteessa. En tiedä hakeeko osittain rapsutuksia ja osittain leikkiä, läheisyyttä ja muuta, Tuulispään perustaja Piia Anttonen kertoo.

Anselmin emo Aprilli päätyi eläinsuojelukeskuksen asukkaaksi jo ennen kuin tilojen rakennus valmistui. Aprillille etsittiin uutta kotia, koska ”se oli kuulemma liian hankala ja siitä haluttiin eroon.” Vuohi vietiin läheiseen talliin hevosen kaveriksi.

– Kun haimme Aprillia, paljastuikin että se on tiineenä ja Anselmi saapui sitten äidin vatsassa.

Anttonen luonnehtii Aprillia yhdeksi Tuulispään älykkäimmäksi eläimeksi. Tämä ominaisuus ei ole periytynyt pojalle.

– Aprilli on tosi ovela ja keksii keinot päästä käsiksi ruokaan. Poika ei ehkä älyllä paljon loista, mutta käyttää päätään sitä enemmän, Anttonen nauraa.

”Rakas ja ihana ja kaikki siitä tykkää”

Sosiaalisessa mediassa jaetut videot on monille ihmisille ainoa tapa tutustua Anselmiin, sillä vieraita ei päästetä lähelle eläintä. Aidan yli katsoessa persoonallisuus jää varjoon.

– Nauretaan aina täällä, että Anselmi jää vieraille vähän tuntemattomaksi, koska sitä ei pääse tapaamaan.

Anttonen kertoo työntekijöiden ja Anselmin välillä olevan ”viha-rakkaussuhde”. Joskus vuohen innokkuus on työntekijöillekin liikaa.

– Välillä tulee mustelmia ja välillä Anselmi vähän vaikeuttaa hommia, kun se on aina vähän liiankin aktiivisesti mukana.

– Se on kuitenkin rakas ja ihana ja kaikki siitä tykkää.

Turvallinen kupla

Eläinsuojelukeskus on joutunut tekemään muutoksia koronaviruspandemian vuoksi. Jäsenpäiviä on peruttu ja vierailupäivien järjestäminen kesällä on vielä epävarmaa.

Tavallisesti uusia vapaaehtoistyöntekijöitä koulutettaisiin jatkuvasti, mutta nyt muutama kuukausi eläimiä on hoidettu ”hyvin pienellä porukalla”.

Muutokset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet eläinten arkeen suuresti.

– Arki jatkuu ja eläimiä on hoidettava, oli tilanne mikä hyvänsä. täällä eletään aika turvallisessa, hyvässä kuplassa.