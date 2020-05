Lääketieteellisen etäpääsykokeet: Paljastavat sanat pomppasivat Google-hauissa heti, kun koe alkoi

Valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen sanoo, ettei vilpistä käytännössä jää kiinni. Pääsykokeissa luotettiin hakijoihin, eikä varsinaista valvontaa suoritettu.

Lääketieteellisen alan valintakokeet näkyivät Google-hauissa. Hakukoneen tulokset antavat viitteitä siitä, että osa hakijoista olisi käyttänyt vastaamisen apuna Googlea. Trendaavina sanoina näkyivät muun muassa kadmium, FSH ja TSH heti valintakokeen alettua.

Jokainen edeltävistä termeistä löytyi valintakoekysymyksistä. Lääketieteellinen valintakoe on pääasiassa monivalintakoe, eli googlaaminen saattoi arkijärjellä ajateltuna auttaa valitsemaan oikean vaihtoehdon.

Lääketieteellisten alojen valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen kertoo, että piikit Google-hauissa ovat tiedossa.

– Todennäköisesti googlaamista on tapahtunut, mutta koe on laadittu sillä tavalla, ettei vastaukseen riitä se, että googlettaa, mikä on kadmium. Siinä vaaditaan myös tiedon soveltamista, Pelkonen sanoo.

Vilpin mahdollisuus ymmärrettiin lääketieteellisten alojen valintatoimikunnassa ennakkoon.

Sen ehkäisemiseksi koe jaettiin kahteentoista eri osioon, joissa jokaisessa on omat kysymyksensä. Nämä osiot tulevat kokelaille satunnaisessa järjestyksessä, jolla pyrittiin estämään ryhmätyöskentelyn mahdollisuus.

IS:lle vinkattiin kuitenkin, että hakijoilla on ollut puhelinrinkejä, joissa valintakokeita on tehty porukalla.

Puhelinrinkiin osallistuneen opiskelijan äidin mukaan ”kaikkihan sitä tekee”.

Ulkoisten apuvälineiden käyttöä pyrittiin estämään tiukoilla aikarajoituksilla, jolloin kokelaalle ei jää aikaa ylimääräiseen. Jokaista osiota kohden aikaa oli kymmenen minuuttia.

– Aikapaineistuksen oli tarkoitus ehkäistä vilppiä yksittäisen hakijan kohdalla. Ryhmätyön mahdollisuutta ehkäistiin kysymysten randomoinnilla.

Sen sijaan koe ei ollut Pelkosen mukaan aiempia vuosia soveltavampi, eikä siinä esimerkiksi ollut esseekysymyksiä.

Google Trends paljastaa, että kadmiumin hakutulokset nousivat räjähdysmäisesti pääsykokeiden alettua.

Kokeessa oli ohjeistettu, että jokaisen henkilön tulee tehdä koe itsenäisesti eikä ulkopuolista tietoa saa käyttää koetilanteessa.

Miten sitä pystyttiin valvomaan, vai oliko hakijoihin pakko luottaa?

– No oli pakko luottaa. Valvominen yksittäisen hakijan kohdalla on äärimmäisen hankalaa.

Pelkosen mukaan yliopistoilla ei ollut mahdollista valvoa esimerkiksi yksittäisen henkilön työpöytää. Sen sijaan kokeen tekemisen etenemistä pystytään jälkikäteenkin valvomaan myös yksittäisen hakijan kohdalla.

Käytännössä siis yliopisto näkee, kuinka kauan mihinkin koeosioon on kulunut aikaa. Vilpistä ei Pelkosen mukaan todennäköisesti jää siis kiinni, ellei hakija esimerkiksi sosiaalisessa mediassa suoraan kerro käyttäneensä apuvälineitä.

Jos graafi ei näy, katso se tästä.

Pelkonen myöntää, että googlettaminen on saattanut edesauttaa lääketieteellisen alan toiseen vaiheeseen vilppiä käyttäneen henkilön rehellisesti opiskelleen sijaan.

– Tuohon on mahdoton vastata. Kysymyspatteri on laaja ja suuresta joukosta hakijoita parhaiten asian hallitsevat tulevat valituiksi toiseen vaiheeseen. Pidän epätodennäköisenä, että googlaaminen olisi auttanut tuohon pieneen joukkoon, mutta se on mahdollista. Sitä ei voi poissulkea.

Pelkonen sanoo, että toiseen vaiheeseen pääsee kaksi kertaa suurempi määrä hakijoita kuin lopulta otetaan sisään.

Toinen vaihe toteutetaan normaalina valintakokeena valvotusti, mutta turvavälit huomioon ottaen 10. kesäkuuta.

– Jos joku jostain syystä olisi tuohon vaiheeseen päässyt, tulee hän karsituksi viimeistään silloin.

Kun kerran sanoit, ettei googlettamisesta ole hyötyä, niin olisiko näin jälkikäteen ajatellen voitu sallia se kaikille hakijoille? Eikö se olisi asettanut hakijat tasa-arvoiseen asemaan, mikäli googlettamista ei voida valvoa?

– Me olemme selkeästi ohjeistaneet, ettei ulkoista materiaalia saa käyttää. Se on rangaistava teko. Silloinhan me olisimme suositelleet sellaiseen menoa, koska sitten olisi ollut lähes rajaton mahdollisuus käyttää lähes mitä vain ulkoista materiaalia.

Lääketieteelliseen pääsee tänä vuonna sisään vain 25 prosenttia hakijoista pääsykokeella. Koronaviruksen myötä todistusvalinnan osuus nousi reilusti.

Osa hakijoista piti todistusvalinnan ja pääsykoevalinnan suhteen muuttumista kohtuuttomana, mutta lääketieteellisen lisäksi lähes kaikki yliopistoalat päätyivät kasvattamaan todistusvalinnan osuutta.

Ammattikorkeakouluissa todistusvalinnan kasvattaminen kesken valintamenettelyn nähtiin uhkaavan hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.

