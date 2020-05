Ravintolat avaavat ovensa 1.6. Moneen helsinkiläiseen huippuravintolaan ei saa enää illallisvarausta ensimmäiselle viikolle.

Ravintolat voivat avata ovensa 1. kesäkuuta, hallitus kertoi tiistaina iltapäivällä.

Moni haluaa juhlistaa historiallista iltaa syömällä ulkona. Helsinkiläisten ravintoloiden varauslistat alkoivat täyttyä jo viime viikolla, kun hallitus väläytteli väliaikatietoja ravintoloiden avaamisaikatauluista.

Tiistaina 19.5. hallituksen tiedotustilaisuuden päätyttyä varaustahti kiihtyi, ja nyt monesta helsinkiläisestä huippuravintolasta ei enää saa illallispöytää 1.6. tai sitä seuraaville päiville.

Varauskalenteri kertoo karusti: loppuunmyyty.

– Suosio on yllättänyt, NoHO Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo.

– Maanantai ei ole yleensä hyvä ravintolailta. Tänään on alkanut puhelimet soida.

Helsingin Töölössä sijaitseva ravintola Elite on yksi illalla 1.6. loppuunmyydyistä ravintoloista. Eliteen mahtuu vielä lounaalle 1.6.

– Voimme ottaa 60 asiakaspaikkaa Eliteen, Aku Vikström kertoo.

– Ravintola Strindbergin lounas on 1.6. loppuunmyyty ja ravintola Farougen ilta alkaa olla täynnä, hän jatkaa.

Vikströmin mukaan tämä antaa toivoa, että ravintolahenkilökuntaa saadaan takaisin töihin ja tilanne normalisoituu.

– Jos tulee todella paljon kysyntää, avaamme lisää ravintoloita, Aku Vikström kertoo.

Ravintoloitsija, keittiömestari Jyrki Sukula on mukana pyörittämässä helsinkiläisiä huippuravintoloita Palacea, Savoyta sekä uutta tulokasta ravintola Espaa.

– Savoyssa on täysi hälinä päällä, Jyrki Sukula kertoo.

Ravintola Savoy avautuu vasta torstaina 4.6., mutta varauksia on jo pitkälle. Ensimmäinen viikko torstaista 4.6. lähtien on lähes täynnä.

– 4.6. on Mannerheimin syntymäpäivä, ja silloin Savoy on myös ihan täynnä.

–Ravintola Palace avautuu 2.6. ja sen päivän illallinen on täynnä, Jyrki Sukula kertoo. Ravintolaan mahtuu sata henkeä, mutta nyt sinne otetaan rajoitusten takia 50.

Tänä vuonna himoitun Michelin-tähden saanut helsinkiläinen ravintola Inari on saanut myös huomata ihmisten lähteneen innokkaasti liikkelle. Ravintola on kiinni maanantaina 1.6. mutta seuraavaksi päiväksi 2.6. on jo varauksia.

– On täällä jo varauksia tiistaille, mutta tällä hetkellä voisin ottaa toisen mokoman sisään, ravintolapäällikkö Henri Hasan kertoo.

Michelin-tähdellä palkitun ravintola Inarin illallisia odotetaan jo.

Kun ravintolat aukeavat kesäkuun ensimmäisenä päivänä, ne saavat olla auki iltayhteentoista. Alkoholia saa tarjoilla aamuyhdeksästä iltakymmeneen, mutta sen ulosmyyntiä ei sallita.

Pilkku tulee jo tuntia ennen ravintolan sulkemista siksi, että asiakkaat ehtivät juomansa nautittuaan poistua tilasta vähitellen, ilman ruuhkaa. Hallitus sopi tiistaina yksityiskohtaisista säännöistä, joita noudattaen ravintolat saavat avata taas ovensa asiakkaille. Aukioloaikojen lisäksi rajoitetaan muun muassa asiakasmääriä.

Jotta tiloihin ei syntyisi tungosta, asiakasmäärät puolitetaan nykyisistä.

Pääsääntönä on, että jokaisella asiakkaalla pitää olla oma paikka, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa. Pöytiintarjoilu ei ole pakollista, vaan oman ruoan tai juoman saa hakea tiskiltä.