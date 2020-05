HUS: Koronaviruspotilaiden määrä laskee – olemme varautuneet epidemian toiseen aaltoon

Neljän viikon ennuste näyttää laskevaa trendiä koronaviruspotilaiden sairaalahoidon tarpeessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johto kertoi tiistaina näkemyksiään koronaepidemiatilanteen kehityksestä ja mahdollisesta toisesta aallosta.

– HUS on valmistautunut toiseen aaltoon, potilasmäärien lisääntymiseen, jatkossa, kertoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiistaina aamupäivällä videoidussa tiedotustilaisuudessa.

– Milloin se sitten tapahtuukin, loppukesästä, alkusyksystä, sitähän kukaan ei nyt tiedä. Se on kuitenkin oletettavaa, koska rajoitukset ovat vähentyneet.

Mäkijärven mukaan lähtökohdat mahdolliseen toiseen aaltoon ovat paremmat kuin viime talvena, kun epidemia alkoi.

– Ensimmäisestä aallosta olemme oppineet monia asioita. Osaamme tunnistaa ja hoitaa koronapotilaita. Osaamme kouluttaa ja siirrellä henkilöstöä tarvittaessa yksiköstä toiseen. Meillä on välineet ja suojavarusteet kunnossa, niitä on tällä hetkellä riittävästi. Myös tilannekuva ja johtamisjärjestelmä on päivitetty.

Jatkossa HUS keskittää koronapotilaita vanhaan Kirurgiseen sairaalaan Helsinkiin.

– Heitä varten on suunniteltu teho-osasto ja myös vuodeosastokapasiteettia. Tämä mahdollistaa muiden potilaiden häiriöttömän hoitamisen muissa toimintayksiköissä ja HUSin sairaaloissa, Mäkijärvi sanoi.

Lisäksi HUSilla on mahdollisuus pystyttää suurille potilasmäärille varasairaala Meilahden alueen pysäköintitiloihin.

HUS perustaa Kirurgiseen sairaalan teho-osaston ja vuodeosaston koronapotilaille. Kuva HUSin tehohoidosta Meilahden sairaala-alueella.

HUS ei tee tilanteesta pitkän aikavälin matemaattisia ennusteita THL:n ja yliopistojen mallinnustyöryhmän tavoin.

– Me emme Husissa pyri pitkän tähtäimen ennusteisiin, vaan kahden ja neljän viikon skenaarioilla me pyrimme auttamaan omaa johtoa ja henkilökuntaa suunnittelemaan jatkossa työtä ja työn jakoa covid-potilaiden ja muuta hoitoa saavien potilaiden välillä, jotta osaamme resursoida oikein, sanoi HUSin kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

Neljän viikon skenaariossa käy todennäköisesti Honkasen mukaan niin, että tehohoidon tarve laskee hieman, huolimatta koronarajoitusten lieventämisestä viime viikolla. HUSin ennusteen mukaan tehohoitopaikkojen tarve olisi piirin alueella vuorokautta kohti noin 20 neljän viikon kuluttua, kun lukema on nyt pyörinyt 30:n tienoilla.

Tilanne muuttuu, kun ennusteessa käytetään epidemiasta ja koronapotilaiden liikkuvuudesta saatavia tietoja: siitä, miten potilaat kulkevat vuodeosastolta teholle ja sieltä takaisin vuodeosastolle. Jos asiat menevät huonoon suuntaan näiden ennusteiden osalta, on mahdollista, että tehohoidon tarve nousee 50 paikkaan, tai jopa 63:een, Honkanen kertoi.

” Neljän viikon skenaariossa käy todennäköisesti Honkasen mukaan niin, että tehohoidon tarve laskee hieman, huolimatta koronarajoitusten lieventämisestä viime viikolla.

– Hyvä puoli tässä on luonnollisesti se, että tuo 63:kin on sellainen määrä, että me pystymme sen hyvin hallitsemaan. Olemme varautuneet siihen ja korkeampiinkin määriin, Honkanen sanoi.

Rajoitustoimet ovat Suomessa tällä hetkellä hyvin samankaltaisia verrattuna Ruotsiin, Honkanen kertoi.

– Se on näkynyt myöskin ihmisten liikkuvuudessa.

Liikkuvuutta on seurattu matkapuhelintietojen avulla. Niin sanotun Applen liikkuvuusindeksin mukaan liikkuvuus on lisääntynyt Suomessa 26,3 prosenttia verrattuna alimpaan arvoon huhtikuussa ja on nyt samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. Seuraavan kerran rajoitukset lievenevät kesäkuun alussa.

– On kuitenkin muistettava, että rajoitusten vaikutus ei ole vielä täysin tiedossa, joten meidän täytyy olla koko ajan valmiita nopeisiin muutoksiin. Ja jopa siihen, että tapahtuu jotakin sellaista, jota nämä mallit eivät ole ennustaneet, Honkanen sanoi.

Ravintolat saavat avata ovensa asiakkaille kesäkuun alussa. Rajoitusten lieventäminen saattaa johtaa tautitapausten lisääntymiseen. Kuva suljetulta Löylyn terassilta Helsingissä.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että HUS jatkaa edelleen täysimääräisesti testaa ja jäljitä strategiaansa. Testauskapasiteetti on nyt piirin alueella noin 2 500 vuorokaudessa, kun se koko maassa on yhteensä noin 8 000. Alkusyksystä HUS pääsee jo 3 000–4 000 testiin vuorokaudessa.

Ruotsalainen pitää sosiaali- ja terveysministeriön Vaasan alueella testaamaa mobiilisovellusta hyvänä lisänä tartuntojen jäljittämisessä. Ruotsalainen toivoi, että sovellus saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti.

– Sillä pystyttäisiin jäljittämään ne henkilöt, joita positiivinen koronatapaus ei itse pysty tunnistamaan, Ruotsalainen sanoi.

Ruotsalainen piti mahdollisena, että tautitapausten määrä voi lisääntyä akuutisti rajoitusten lieventyessä. Siksi suomalaisten pitäisi edelleen noudattaa huolellisesti varotoimenpiteitä: oikeaa käsihygieniaa, niistämistä ja aivastamista hihaan, kosketeltavien pintojen tiheää puhdistusta, lähikontaktien välttämistä ja kahden metrin fyysisiä turvavälejä.

– Meillä on tällä hetkellä keskuudessamme virus, jonka käyttäytymistä emme vielä täysin tunne. Opimme siitä uusia asioita. Niin minulla kuin sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa siiten, että tartunnat eivät lähtisi leviämään rajoitustoimenpiteitä asteittain purettaessa.