Suomessa on 6 399 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia vahvistettuja tartuntoja on eiliseen verrattuna 19.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa vahvistettuja tartuntoja on nyt 2 387. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa on 767 tartuntaa. Yli 700 tartuntaa on myös Espoossa, jossa tartuntoja on nyt 719.

Jos grafiikka ei näy yllä, katso se täältä.

Suomessa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 300. THL kertoo uusia tietoja kuolintapauksista myöhemmin tiistaina.