Onko koronavirus tukahtumassa Suomessa ja tuleeko epidemian toinen aalto? HUS kertoo suorassa lähetyksessä kello 11

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) asian­tuntijat kertovat koronaviruksen ennusteista. IS lähettää tiedotustilaisuuden suorana kello 11.

Koronavirusepidemia on tällä hetkellä hyvin hallinnassa Suomessa. Sairaanhoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrät ovat olleet laskussa yli kuukauden ajan, ja laskua on myös pahimmalla epidemia-alueella Uudellamaalla. Taudin tartuttavuusluku R on jo painunut selvästi alle yhden: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan se on 0,6–0,8.

Näiden keskeisten mittareiden mukaan epidemia on hiipumassa. Asiantuntijat pitävät mahdollisena jopa sitä, että virus on tukahtumassa.

Kansainväliset esimerkit kertovat kuitenkin siitä, että epidemia lähtee hyvin helposti uudelleen nousuun, kun rajoituksia helpotetaan ja rajoja avataan. Mitä Suomessa siis tapahtuu vuoden loppupuoliskolla? Onko toinen aalto väistämätön? Miten siihen voi varautua?

Muun muassa näihin kysymyksiin odotetaan vastauksia, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijat pitävät yleisölle avoimen tiedotustilaisuuden koronaviruksen ennusteista ja toiseen aaltoon varautumisesta tiistaina kello 11. IS lähettää tilaisuuden suorana verkkosivuillaan.

Puhujina ovat johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, kehittämisjohtaja Visa Honkanen ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Tilaisuus kestää ennakkotietojen mukaan 15–30 minuuttia.