HS: Näin yli 70-vuotiaille annetut toimintaohjeet höllentyvät – ulkona voi tavata, sukujuhlat ulkona sallittuja

Yli 70-vuotiaita voi tavata, mutta ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen. Myös omaa hyvinvointia tulee tarkkailla, eikä hengitysoireisena tule tavata ikäihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päättivät maanantaina höllentää virallisesti yli 70-vuotiaille annettuja toimintaohjeita ja ohjeistus tulee julkiseksi huomenna, kertoo Helsingin Sanomat.

HS:n haastattelema tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma THL:stä kertoo, että uusi ohjeistus on hyväksytty sosiaali- ja terveysministeriössä. Sen mukaan yli 70-vuotiaita voi tavata, mutta ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen.

Myös omaa hyvinvointia tulee tarkkailla, eikä hengitysoireisena tule tavata ikäihmistä. Sen sijaan esimerkiksi perhejuhlissa voi Luoman mukaan vierailla, mikäli huolehtii turvaetäisyyksistä.

HS:lle hän sanoi myös, että kangasmaski voi hyödyttää sukujuhlissa, mikäli muistaa vaihtaa maskin riittävän usein ja muistaa myös käsidesin ja -pesun.

– Esimerkiksi kangasmaskia voi käyttää, se ei suojaa tartunnalta, mutta se voi suojata tartuttamasta muita. Suosittelu käyttöajasta on maksimissaan tunti, sillä tunnissa maski likaantuu. Jos tapaaminen on esimerkiksi alle tunnin niin ei maskista ainakaan haittaa ole, ellei ole astmaa ja maski on puhdas, Luoma sanoo HS:lle.

Ilta-Sanomille tutkimuspäällikkö ei halunnut kommentoida ennen virallista tiedotetta.

Yli 70-vuotiaisiin ulotetut varotoimet ovat aiheuttaneet keskustelua.

Ylen kyselyn mukaan valtaosa nuorista haluaisi jatkaa ikäpohjaisia rajoituksia. Mitä vanhempi henkilö, sitä todennäköisemmin hän toivoo rajoitusten purkamista.

Suuri osa suomalaisista olisi valmis siihen, että suosituksesta karanteeninomaisissa olosuhteissa pysyttelystä voitaisiin luopua ainakin hyväkuntoisten yli 70-vuotiaiden osalta.

Lapin Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas luopuisi rajoituksista, sillä nykyinen käytäntö, jossa yli 70-vuotiaita kehotetaan pysyttelemään sisätiloissa ja välttämään fyysisiä ihmiskontakteja aiheuttaa pitkittyessään enemmän ongelmia kuin turvallinen paluu arkeen ja kohti normaalimpaa elämää.

Samoilla linjoilla oli IS:n niin ikään haastattelema Turun yliopiston yleislääketieteen emeritaprofessori ja Helsingin yliopiston geriatrisen lääkehoidon dosentti Sirkka-Liisa Kivelä.

– Rajoitukset murentavat iäkkäiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Mitä vanhemmasta henkilöstä on kyse, sitä nopeammin keskimäärin toimintakyky heikkenee, hän kommentoi.