Koronarokotteesta tihkuu uutta tietoa – on täysin auki, keille annoksia riittää

Rokoteaihioita on maailmalla jo noin 120. Kuvassa laboratorioteknikko tekee rokotetutkimusta Bernin yliopistosairaalassa Sveitsissä.

Suomessa laaditaan jo rokottamisstrategiaa. Britannia aikoo valmistaa 30 miljoonaa rokoteannosta syksyksi, jos Oxfordin yliopiston aihio osoittautuu hyväksi.

Koko maailma odottaa kiihkeästi rokotetta, joka ehkäisisi tehokkaasti uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia.

Kehityshankkeita on yhteensä noin 120, ja rokoteaihioista kahdeksan on jo edennyt kliinisiin tutkimuksiin, kertoi ylilääkäri Hanna Nohynek maanantaina Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkoseminaarissa eli webinaarissa.

” Ei ole vielä mitenkään selvää, keille näitä annoksia riittää.

Euroopassa kliinisiä tutkimuksia tehdään Oxfordin yliopiston rokoteaihiolla Britanniassa sekä Pfizerin ja BioNTech-yhtiön yhteishankkeessa Saksassa. Pitkällä kokeissa ollaan myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, Moderna-yhtiön ja kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston NIAID:n hankkeessa.

– Jos nyt kaikki sitten menee hyvin, voitaisiin ajatella, että ensimmäisten rokoteaihioiden annoksia saadaan tuotettua Euroopassa ja Yhdysvalloissa poikkeusluvan avulla laajempaan käyttöön jo syksyllä. Mutta ei ole vielä mitenkään selvää, keille näitä annoksia riittää, Nohynek sanoi.

– Todennäköisempää on, että eri rokoteaihioista saadaan käyntiin massatuotantoa ja annoksia vasta ensi vuoden puolella.

Suomessa koronavirusrokotetta kehitetään ainakin kahdessa akateemisessa hankkeessa.

Tampereen yliopisto ja yliopiston rokotetutkimuskeskus kehittävät niin sanottua VLP-rokotetta. Helsingin yliopistolla ja Itä-Suomen yliopistolla on meneillään virusvektorirokotteen kehitystyö.

– Suomessa ei toistaiseksi ole omaa rokotetuotantoa, eikä covid-rokotteen strategiasuunnitelmaa ole vielä täysin yksityiskohtaisesti olemassa. Sen sijaan meillä on erinomaisen hyvä rokottamisen suunnitelma osana vuonna 2012 laadittua pandemisen influenssan varautumissuunnitelmaa. Se on tarkoitus laittaa ajan tasalle, Nohynek kertoi.

– On ehdotettu, että olisi syytä laatia askelmerkit SARS-CoV-2-rokottamisen varalta, osana covid-varautumis- ja rajoittamissuunnitelmaa. Nämä askelmerkit, tiekartta, on jo laitettu käyntiin.

Rokotehankkeita on myös Kiinassa. Tässä tehdään soluviljelytutkimusta Sinovac-yhtiön laboratoriossa Pekingissä.

Nohynek ja Fimean lääkevalmisteiden arviointiosaston johtaja Esa Heinonen avasivat kysymystä siitä, mitä Suomi tekee, jos rokoteannoksia saadaan liian vähän koko väestön rokottamiseen.

Pandemiasuunnitelman mukaan rokotteita annettaisiin tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskenteleville ja niille, joilla on suurin riski saada vakava tauti. Toinen mahdollisuus on niin sanottu rengasrokottaminen, joka keskittyy altistuneisiin.

– Otan esimerkiksi ebolarokotteen, jota on annettu rengasrokottamisen periaatteella. Kun on ebolatapaus, sen tapauksen ympärillä olevat ihmiset – terveydenhuollon ammattilaiset ja läheiset kontaktit – rokotetaan, Nohynek sanoi.

” Todennäköisempää on, että eri rokoteaihioista saadaan käyntiin massatuotantoa ja annoksia vasta ensi vuoden puolella.

Britanniassa rokoteaihioita on kaksi: Oxfordin yliopiston lisäksi myös Lontoon Imperial College kehittää omaa valmistetta.

Britannian hallitus on rahoittanut näitä kahta rokoteohjelmaa 47 miljoonalla punnalla (52,7 milj.euroa). Elinkeinoministeri Alok Sharma kertoi sunnuntaina medialle, että hallitus myöntää hankkeille vielä 84 miljoonan punnan (94,3 milj.euron) lisärahoituksen. Sen tarkoituksena on taata massatuotannon aloittaminen, jos kliiniset kokeet sujuvat hyvin.

Oxfordin yliopistossa kehitettävän niin sanotun virusvektorirokotteen ensimmäisen vaiheen kliiniset kokeet edistyvät Sharman mukaan hyvin. Kaikki vapaaehtoiset ovat saaneet rokoteannoksen, ja heidän tilaansa seurataan tarkasti. Tutkimuksen seuraavat vaiheet, faasit 2 ja 3, järjestetään nopeutetulla aikataululla kesällä useiden tuhansien vapaaehtoisten avulla.

Oxfordin yliopisto ja lääkejätti AstraZeneca ovat jo solmineet sopimuksen 30 miljoonan rokoteannoksen valmistamisesta syyskuuhun mennessä, edellyttäen ettei aihion kliinisissä kokeissa ilmene ongelmia. Tuotantoa laajennetaan myöhemmin 100 miljoonaan annokseen. Ensimmäiseksi rokotetta saa Britannia, Sharma sanoi.

Yhdysvaltain hallinto on luvannut vauhdittaa kansallista rokotetutkimusta. Kuvassa tutkimusta Novavax-yhtiössä Rockvillessa, Marylandissa.

Imperial Collegen rokoteaihiota puolestaan testataan ensimmäisen vaiheen kliinisissä kokeissa kesäkuussa. Seuraavan vaiheen kokeiden odotetaan alkavan lokakuussa.

Esa Heinonen arvioi webinaarissa, ettei Oxfordin nopeasti edenneelle rokoteaihiolle ehditä myöntää virallista myyntilupaa vielä syyskuussa.

– Jos kaikki rokotettavat on rekrytoitu ja tutkimukselle saadaan tarpeeksi seuranta-aikaa – eli tulokset saadaan – vie jo tutkimusraportinkin tekeminen oman aikansa. Viranomaisilla on myös yleensä kysymyksiä turvallisuuteen ja tehoon liittyen. En usko, että myyntilupa syyskuussa on realistinen, Heinonen sanoi.

– Toki Britannia voi brexit-hengessä miettiä, katsotaanko tutkimusten tulosten olevan sellaisia, että he tietyllä riskillä sitten alkavat rokottamaan väestöä. Silloin puhutaan rokottamisesta sellaisella aihiolla, joka ei ole mennyt myyntilupa-arviota läpi.

Britanniassa varmasti mietitään syyskuussa myös sitä, onko epidemia vielä päällä vai onko se jo hiipunut, Heinonen pohti.

– Tämäkin aspekti varmasti osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka valmiita siellä ollaan rokottamaan 30 miljoonaa henkilöä.