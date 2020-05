Helsingin Itäkeskuksen koulun rehtori koronakaranteenista: Tartuntaketju koulun ulkopuolinen, testitulos tuli perjantaina

Helsingissä, Sipoossa ja Porvoossa oppilaiden huoltajat ja koulun henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksesta koronavirukselle.

Helsingin kaupunki kertoi aiemmin maanantaina, että Itäkeskuksen peruskoulussa on asetettu yksi oppilas ja kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistuksen vuoksi.

Helsingin Kannelmäen peruskoulussa on asetettu 14 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa kotikaranteeniin.

Oppilaiden huoltajat ja koulun henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksesta.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt keskustelua Vantaan ja Hyvinkään koulujen koronatilanteesta. Ilta-Sanomat kysyi aiheesta kouluista.

Onko koulussanne todettu koronavirustartuntoja koulujen uudelleen alkamisen jälkeen?

– Koulussamme on todettu koronavirustartunta yhdellä aikuisella. Sen vuoksi yksi oppilas ja kaksi aikuista on asetettu karanteeniin, Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että tartuntaketju on todennettu.

– Ketju on koulun ulkopuolinen. Kaikille koulun lasten vanhemmille on ilmoitettu asiasta. Saimme HUSin epidemiologin laitokselta ohjeet siitä, miten toimitaan. Onneksi meillä oli tarkat ohjeet jo ennen koulun uudelleen käynnistämistä, minkä vuoksi tartuntoja ei ole enempää. Oppilaat on sijoitettu kauaksi toisistaan, Karhunen sanoo.

Voitko kertoa vielä ajankohdan, milloin testitulos saatiin?

– Testitulos saatu perjantaina, Karhunen kertoo.

Hän korostaa lisäksi, että tilanne koulussa on hallinnassa ja että lähiopetus jatkuu.

Lähiopetus jatkuu Itäkeskuksen ja Kannelmäen kouluissa maanantaina 18. toukokuuta ja kaikki muut oppilaat, paitsi nyt karanteeniin asetut, tulevat normaalisti kouluun.

Vantaalla ei uusia tapauksia tiedossa

– Tiedossani on yksi koulu, jossa oppilaita on tällä hetkellä karanteenissa. Karanteeni alkoi kuitenkin jo etäopetusaikana eli 11.5. Kyse ei siis ole lähiopetuksen alun jälkeen tulleesta tilanteesta, Vantaan kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Niina Korko kertoo Ilta-Sanomille.

– Tiedossani ei ole yhtään lähiopetukseen siirtymisen jälkeen asetettua karanteenia, Korko sanoo.

Hyvinkäällä ja Keravalla hyvä tilanne

– Tällä hetkellä ei ole tiedossa yhtään tapausta, jotka olivat tulleet lähiopetuksen palaamisen jälkeen, Hyvinkään kaupungin perusopetuksen johtaja Mika Heikura kertoo Ilta-Sanomille.

Keravalla yhtään opettajaa ei ole asetettu karanteeniin koulujen uudelleen avaamisen jälkeen.

– Muutama perusopetuksen oppilas on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi, tieto on saatu viikonloppuna, Keravan kaupungin perusopetusjohtaja Terhi Nissinen kertoo.

Oppilaiden tapausmäärä on Nissisen mukaan niin vähäinen, ettei hän voi antaa siitä tarkkaa lukua.

Porvoossa uusia tapauksia sunnuntaina

Porvoon kaupunki kerto sunnuntaina 17.5., että Porvoon Linnajoen koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta.

– Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tartunnan saaneen vointia, ja hänet on määrätty eristykseen kotiinsa, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Tartunnalle on altistunut Porvoossa 17 oppilasta ja 4 koulun opettajaa. Kaikki altistuneet opettajat sekä altistuneiden oppilaiden huoltajat ovat saaneet asiasta tiedon, ja altistuneet on määrätty kotikaranteeniin.

Sipoossa uudelleen etäopetukseen

Sipoon kunta suosittelee 4.-6. luokka-asteen oppilaita siirtymään Söderkulla skolassa tilapäisesti etäopetukseen maanantaista 18.5.2020 alkaen. Suositus on voimassa koko ensi viikon. Ilmoitus tuli sunnuntaina.

– Niin merkittävä osa koulun opettajista ja koulunkäynnin ohjaajista on karanteenissa oltuaan kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön, että lähiopetusta ei voida järjestää koulun kaikille oppilaille turvallisesti, kunnan sivuilla kerrotaan.

Etäopetusta opettajat voivat antaa oppilaille turvallisesti myös karanteenissa ollessaan. Oppilaat eivät ole altistuneet.

Sipoon poikkeusolojen johtoryhmä päätti 15.5.2020, että kunnassa voidaan tarvittaessa siirtää oppilasryhmiä etäopetukseen, jos merkittävä osa opettajista ja koulunkäynnin ohjaajista on karanteenissa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen päätöksen mukaan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palattiin 14.5.2020 lähiopetukseen hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien.