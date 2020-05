Vahvistetun tartunnan saanut vain 0,1 % suomalaisista – katso mitkä ovat maan koronaonnelat ja viruspesäkkeet

Asukaslukuun suhteutettuna eniten vahvistettuja tartuntoja on Ylitorniolla, vähiten Kokkolassa.

Suomessa oli vahvistettuja koronavirustartuntoja sunnuntaihin mennessä vajaat 6 500. Tautitapauksia lienee todellisuudessa moninkertainen määrä, eikä kukaan tiedä todellisten tartuntojen määrää varmasti.

Katso jutun lopusta oman kuntasi vahvistettujen tartuntojen määrä ja niiden suhde kunnan väkilukuun.

Vahvistetut tartunnat keskittyvät selvästi edelleen Uudellemaalle, jossa koko Suomen vahvistetuista tartunnoista on yli 70 %.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten vahvistettuja tartuntoja on Ylitorniolla.

Eniten tartuntoja on suurissa kaupungeissa. Ylivoimaisena ykkösenä on Helsinki, jossa on testaten varmistettu jo ainakin 2 361 koronavirustartuntaa. Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteenlaskettu vahvistetun tartunnan saaneiden määrä on yli 60 prosenttia kaikista Suomen tartunnoista.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten vahvistettuja tartuntoja on kuitenkin Ylitorniolla. Siellä todettujen 28 tartunnan vertaaminen kunnan vajaaseen 4 000 asukkaaseen aiheuttaa hurjalta näyttävän ilmaantuvuusluvun 714,7. Luku kuvaa vahvistettujen tartuntojen määrää 100 000 asukkaaseen skaalattuna. Koko Suomen ilmaantuvuuskeskiarvo on 114,8, eli toisin ilmaistuna noin 0,11 prosenttia kaikista suomalaisista.

Suhteessa eniten vahvistettuja tartuntoja (Kunta/todettuja/100000 as.):

Ylitornio 714,7 Kolari 468,0 Kittilä 418,4 Kiuruvesi 412,6 Helsinki 361,1 Sipoo 325,9 Vantaa 323,8 Kauniainen 316,4 Kemi 289,8 Koski Tl 260,0

Alhaisimmat tartuntatilanteet ovat vähän tautitapauksia raportoineissa keskisuurissa kaupungeissa, kuten Joensuussa, Imatralla ja Kokkolassa.

” Maakunnan ihmisille on sanottava kiitos.

IS:n saamien tietojen mukaan Imatralla ei ole tällä hetkellä ketään sairaalahoidossa koronaoireiden vuoksi.

Suhteessa vähiten vahvistettuja tartuntoja (Kunta/todettuja/100000 as.):

Kokkola 14,7 Imatra alle 15,2 Joensuu 15,6 Raahe alle 16,3 Lappeenranta 16,5 Raisio alle 16,7 Siilinjärvi alle 18,8 Hamina alle 20,0 Mustasaari alle 20,7 Laukaa alle 21,3

Koska THL ei kerro kuntakohtaisia tarkkoja koronatartunnan saaneiden määrää, osassa kunnista ilmaantuvuutta voi vain arvioida. Esimerkiksi Imatralla ilmaantuvuus voi olla enintään 15,1, mutta se voi olla huomattavasti pienempikin. Tämä luku vaatisi neljä vahvistettua tartuntaa. THL ilmoittaa Imatran vahvistettujen tartuntojen luvuksi vain 0–4.

Joka tapauksessa luku on todella pieni yli 25 000 asukkaan kaupungille. Imatra kuulu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoteen.

THL ilmoittaa Imatran vahvistettujen tartuntojen luvuksi vain 0–4.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula on luonnollisesti iloinen Imatran ja koko alueen tilanteesta. Hän kiittelee vuolaasti Eksoten alueella tehtävää työtä. Yhteistyö ammattilaisten ja asukkaiden välillä on Karhulan mielestä toiminut erinomaisesti.

– Maakunnan ihmisille on sanottava kiitos. Ehkä täällä ollaan oltu kuuliaisempia kuin jossain isossa kaupungissa, hän pohtii.

Karhulan mukaan testausmäärät eivät voi olla syynä pieniin lukuihin.

– Testattu on saman verran kuin keskimäärin Suomessa, ehkä jopa vähän enemmänkin, Karhula sanoo.

Kokkolassa on asukasmäärään suhteutettuna vähiten todettuja tartuntoja.

Mikä sitten selittää Etelä-Karjalan pieniä vahvistettujen tartuntojen määriä?

– Maantiede on meitä pelastanut, mutta myös nopea jäljitys, Karhula uskoo.

Karhula kertoo, että ensimmäiset 14 todettua tartuntaa tulivat ulkomailta ja neljällä viimeisimmällä on linkki pääkaupunkiseudulle. Kuolemilta on Eksoten alueella vältytty kokonaan, ja pahimmillaan sairaalahoidossa on ollut kolme ihmistä.

Jäljityksen ansiosta myös eristystoimet on Karhulan mukaan voitu tehdä tehokkaasti.

Joensuussa ollaan vältytty tartunnoilta.

– Tieto on Eksoten alueella liikkunut alusta saakka todella hyvin. Ja todella vastuullisesti asukkaat ovat itsensä eristäneet, jos ovat tartuntaa itsellään epäilleet, Karhula kiittää.

Katso alta kuntakohtainen listaus. Jos taulukko ei näy, katso se tästä.