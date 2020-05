Porvoolaiskoulussa koronatartunta – altistuneen oppilaan isä ei aio enää päästää lapsiaan kouluun: ”Kyllä minä vähän arvasin”

Tartunnalle on altistunut 17 oppilasta ja neljä opettajaa, jotka kaikki on määrätty kotikaranteeniin.

Porvoolaisperheen teini-ikäinen nuori ehti olla koulussa vain muutaman päivän, ennen kun hän joutui kotikaranteeniin luokallaan todetun koronavirustartunnan vuoksi.

Porvoon kaupungin tiedotteen mukaan Linnajoen koulun oppilaalla todettiin koronavirustartunta ja hänet määrättiin eristykseen.

Tartunnalle altistui 17 oppilasta ja neljä opettajaa. Kaikki altistuneet ja myös altistuneiden huoltajat ovat saaneet kaupungin mukaan tiedon asiasta. Altistuneet on määrätty kotikaranteeniin.

Kyseisellä luokalla olleen oppilaan isä ei ole yllättynyt.

– Kyllä minä vähän arvasin, että jos ei Porvoossa, niin ainakin jossain päin näin käy.

– Nyt lapsemme on tilanteessa, jossa hän on kaksi viimeistä viikkoa etäkoulussa ja eristyksissä, mikä ei varmaan ole teini-ikäiselle maailman helpoin juttu.

Perheenisän mukaan Linnajoen koulua käyvän nuoren lisäksi myös muu perhe aikoo eristää itsensä mahdollisuuksien mukaan. Näin ollen myöskään perheen toinen lapsi ei palaa maanantaina kouluun, vaikka hän käykin Linnajoen sijaan toista koulua.

– Kyllä me otamme tämän perheenä sen verran vakavasti, että pyrimme eristämään itsemme ihan vapaaehtoisesti. Emme tiedä, miten tauti näkyy ja siirtyy.

– Katson, etten toimisi vastuullisesti, jos laittaisin toisen lapseni toiseen kouluun. Näen siinä niin ison riskin. Meidän täytyy mahdollisuuksien mukaan välttää sitä, että tauti liikkuu esimerkiksi toiseen kouluun ja toiseen perheeseen.

Perheenisä kertoo olevansa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että etäopetusta olisi voitu jatkaa lukukauden loppuun asti.

– Ymmärrän erittäin hyvin, että meillä on monia erilaisissa tilanteissa olevia perheitä, mutta väittäisin, että suurin osa oppilaista oli päässyt etätyöskentelyn rytmiin.

Hän korostaa, että vaikeasta tilanteesta huolimatta perhe on ollut tyytyväinen koulun toimintaan.

– Nostan todella paljon hattua koulun henkilökunnalle siitä, minkälaisen paineen alla he ovat työskennelleet. Meidän kokemuksemme on, että tilanne on hoidettu hienosti.

Koulun rehtorin Päivi Outisen mukaan osa oppilaiden vanhemmista on ollut tapauksen johdosta yhteydessä koulun henkilökuntaan.

– Vanhemmat ovat olleet jonkin verran yhteydessä. He ovat esittäneet hyvä ja tärkeitä kysymyksiä.

– Tarkoitus on pyrkiä niin normaaliin arkeen, kuin se tällaisessa jo hieman epänormaalissa tilanteessa on mahdollista.

Kouluissa palattiin lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Linnajoen koulun muut luokat jatkavat maanantaina koulua lukujärjestyksen mukaisesti.

Johtava lääkäri Kati Liukko perustelee päätöstä sillä, että tartuntatautitiimin mukaan muut luokat eivät ole altistuneet tartunnalle.

– Luokat ovat erossa toisistaan. Välitunnit ja ruokailu on porrastettu eikä yleisissä tiloissa liikuta. Olemme katsoneet tartuntatautitiimin kanssa, ettei muilla luokilla ole altistuneita.

Koulussa käy noin 550 oppilasta, jotka ovat 7.–9.-luokkalaisia.

Outisen mukaan koulussa aiotaan kerrata turvaohjeita. Lisäksi koulussa tehdään ylimääräinen siivous viikonlopun aikana.