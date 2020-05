Anders Tegnell myöntää haastattelussa, että Suomi on onnistunut Ruotsia paremmin vanhusten suojelussa korona-aikana.

Ruotsin valtionepidemiologi ja tiedotustilaisuuksien kestokasvoksi noussut Anders Tegnell myöntää Ylen haastattelussa, että Suomi on onnistunut Ruotsia paremmin vanhusten suojelemisessa koronalta.

– Me Ruotsissa voimme ottaa tässä asiassa oppia Suomesta, jotta olisimme yhtä hyviä siinä, Tegnell toteaa.

Ruotsissa koronaan liittyviä vanhainkotikuolemia on ollut paljon enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi sosiaaliministeri Lena Hallengren on myöntänyt, että Ruotsissa on epäonnistuttu vanhusten suojelemisessa.

Tegnell kertoo, että hoitajien koulutukseen ja hygieniataitoihin on kiinnitetty nyt erityistä huomiota, jotta tilanne vanhainkodeissa paranisi.

Kokonaisuudessaan Ruotsin tartuntakäyrä on esimerkiksi Suomea korkeampi. Silti Tegnell arvioi, että strategia yhdistettynä kokoontumisrajoituksiin on toiminut hyvin.

– Toki tartuntakäyrämme on Suomea korkeampi, mutta se on riittävän matala, jotta terveydenhuollon toimintakyky säilyy, valtionepidemiologi sanoo.

Ruotsin valitseman strategian avulla on Tegnellin mukaan onnistuttu välttämään tehohoitopaikkojen loppuminen kesken. Strategia pohjautuu hänen mukaansa ruotsalaiseen tartuntataudeilta suojautumisen perinteeseen.

Tegnell arvosteli Suomen koronastrategiaa brittiläisen Financial Timesin haastattelussa toukokuun alussa. Silloin hän arveli, että Ruotsi tulee selviämään taudin mahdollisesta toisesta aallosta Suomea paremmin muodostuneen laumaimmuniteetin takia.

– Syksyllä tulee olemaan toinen aalto. Ruotsissa immuniteetin taso tulee oleman korkea ja tapausten määrä todennäköisesti melko alhainen, Tegnell arvioi.

– Mutta Suomella tulee olemaan hyvin alhainen immuniteetin taso. Joutuuko Suomi sulkemaan yhteiskuntansa taas täydellisesti? hän kysyy haastattelussa.