Laiminlyöty diabetes on suuri koronariski – Suomessa jopa 100 000 sairastaa tietämättään

Diabeetikoiden tärkein tehtävä korona-aikana on hoitaa sairauttaan riittävän hyvin, sanovat asiantuntijat.

Brittiläinen The Guardian kirjoitti torstaina koronaviruksesta huomiota herättävällä otsikolla "Englannissa joka neljännellä Covid-19-tautiin menehtyneellä diabetes".

Pitääkö Suomessa diabeetikoiden olla asiasta huolissaan?

– Ei pidä olla huolestunut, jos on hoitanut tautiaan hyvin, toteaa lääkäri, diabetologi Timo Valle.

IS:n haastattelemat asiantuntijat painottavatkin diabeteksen hyvän hoitotasapainon ylläpitämistä korona-aikana.

– On jo osoitettu, että jos verrataan diabeetikoita, joilla on hyvä hoitotasapaino niihin, joilla on huono, hoitotasapaino korreloi voimakkaasti tehohoitoon päätymiseen ja kuolemanriskiin, kertoo HUS:in osastonylilääkäri Tiinamaija Tuomi.

– Näin ollen diabeteslääkärit kautta maailman suosittelevat mahdollisimman tehokasta verensokerin hoitoa mahdollisen Covid-19 infektion aikana.

Samaa toteaa Valle.

– Jos henkilöllä on huonossa tasapainossa oleva diabetes, eli verensokeri on hyvin korkea, niin silloin yleinen infektioherkkyys on suurentunut. Elimistö ei ole sellaisessa tilassa, jossa se pystyy taistelemaan rajuja infektioita vastaan.

Valle pohjaa kertomaansa kiinalaistutkimukseen, jonka mukaan huonosti hoidetussa diabeteksessa riski koronaviruksen aiheuttamaan kuolemaan on 6–10 kertaa suurempi kuin jos diabetes on hoidettu hyvin.

– Ero on valtava, Valle toteaa.

Erityisen riskin muodostaa diabetes, johon liittyy lisäsairauksia.

– Erityisesti iäkkäillä diabetesta sairastavilla henkilöillä, joilla on vaikeita lisäsairauksia kuten sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa, on suurentunut riski saada vakava koronavirustulehdus ja siihen liittyviä komplikaatioita, sanoo Suomen Diabetesliitossa työskentelevä erikoislääkäri Anu Heikkilä.

– Eli mitä enemmän ikää ja mitä useampi sairaus, niin riskit vakavammasta taudinkuvasta kasvavat.

Diabetesliiton nettisivuilla kerrotaan, että noin 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta. Heistä noin 50 000 sairastaa 1-tyypin diabetesta ja noin 400 000 2-tyypin diabetesta.

Diabetologi Valle on huolissaan suomalaisten diabeetikoiden tilanteesta.

– Viime aikojen viesti suomalaisille on ollut se, että kaikkia kontakteja on vältettävä ja nyt pitää eristäytyä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että diabeteshoidoista pitäisi eristäytyä. Säännöllisiä kontrolleja ei pitäisi missään tapauksessa jättää väliin.

Pelkästään diabetespotilaita hoitava Valle on viimeisten kuuden viikon ajan hoitanut diabeetikoiden rutiinitarkastukset etänä.

Diabetesliiton arvion mukaan Suomessa on jopa 100 000 diagnosoimatonta 2-tyypin diabeetikkoa. Valle toteaa, että diagnosoimattomat henkilöt tulisi löytää ja tunnistaa.

Brittimedian rajua otsikointia Valle pitää ongelmallisena. "Neljäsosa" ei kerro hänen mukaansa asiasta oikeastaan mitään.

– Artikkelissa käytännössä listattiin mitä diagnooseja koronan aiheuttamaan tautiin menehtyneillä on ollut. Diabetes on yleinen kansansairaus, ja sitä esiintyy etenkin iäkkäiden joukossa. Kuolleista suurin osa on iäkkäitä, joten sen vuoksi kuolleiden joukossa on myös paljon diabeetikoita.

THL:n mukaan Suomessa koronavirustautiin kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Kuolleista yli 90 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Tuomi kertoo tilanteen HUS:in osalta.

– Olemme HUS:issa julkaisseet sairaalaan joutuneiden koronaviruspotilaiden diabeetikoiden osuuden, joka on 25 prosenttia. Sairaalaan joutuneiden potilaiden osalta osuus vastaa meillä brittejä, eli ei ole korkeampi.

Miten diabetesta sairastavan kannattaa toimia korona-aikana?

Heikkilän mukaan kaikki lähtee liikkeelle hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Myös lähikontaktien välttäminen ja tarpeellisten kotikaranteenien noudattaminen ovat tärkeitä asioita huomioida.

Kontakteja kaikkiin sairaisiin, oli näillä koronaepäily tai ei, kannattaa Heikkilän mukaan välttää.

– Diabetesta sairastavan kannattaa huolehtia diabeteksen omahoidosta ja pyrkiä mahdollisimman terveellisiin elämäntapoihin.

– Vastustuskykyä mille tahansa virukselle voi lisätä huolehtimalla elämän tärkeistä perusasioista, terveellisestä ravinnosta, ruokailun säännöllisyydestä, liikunnasta mahdollisuuksien mukaan, riittävästä unesta, lepohetkistä ja yhteydenpidosta läheisiin ja ystäviin.

Myös tupakoinnin lopettamista suositellaan.

Diabetesliiton sivuilta löytää koronatietoutta diabeetikoille sekä hoito-ohjeita.