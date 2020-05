Suomessa on todettu 61 uutta koronatartunaa. Uusista kuolemantapauksista tiedotettaneen iltapäivällä.

Yhteensä tartuntoja on vahvistettu nyt 6 347.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu yksi. Niitä on nyt yhteensä 298.

Sairaalahoidossa on nyt 118 potilasta, mikä on kaksi vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien määrä on tippunut yhdellä 29:ään.

Tehohoidossa olleista potilaista yli 60 prosentilla on ollut jokin pitkäaikaissairaus Tartuntatautirekisterin lääkärin ilmoitusten perusteella. Tieto perustuu 118 tehohoidetun potilaan tietoihin.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa on kertynyt 298 henkilöstä. Menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 33 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 46 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 2 prosenttia kotona tai muualla.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla (yli 90 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Eniten kuolemantapauksia on todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) erityisvastuualueella, yhteensä 244. KYS:n alueella kuolemia on 25, OYS:n 12, TAYS:n 3 ja TYKS:n 14.

HYKS:n alueella on myös eniten sairaalassa olevia, yhteensä 97. Heistä 20 on tehohoidossa.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 5 000.

Tartuntatapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)