Maailmalla korona on tappanut enemmän miehiä kuin naisia – Suomi on poikkeus, ja HUS:n Asko Järvisellä on siihen selitys

THL:n tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa koronavirukseen on kuollut enemmän naisia kuin miehiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Asko Järvinen selittää eroa sillä, että hoivakodeissa on miehiin verrattuna paljon iäkkäitä naisia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreimpien koronavirusta koskevien tietojen mukaan 52 prosenttia koronavirukseen kuolleista Suomessa on naisia ja 48 prosenttia miehiä.

Suomessa virukseen on toistaiseksi kuollut 297, ja tarkempia tietoja THL:lla on 257 kuolleesta.

Vielä huhtikuun alkupuolella 70 prosenttia virukseen kuolleista Suomessa oli miehiä. Naisten osuus kuolleista on siis noussut huomattavasti.

Tieto on yllättävää siksi, että maailmanlaajuisesti koronavirus on tappanut huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia. Esimerkiksi Englannissa ja Walesissa miespuolisten sosiaalityöntekijöiden kuolleisuus on 23,4 kuolemaa 100 000 henkeä kohden, naisten taas 9,6, yhdysvaltalainen Brookings Institute kertoo.

Instituutin mukaan viitteet miesten korkeammasta kuolleisuudesta kävivät ilmi jo pandemian alkuvaiheissa Kiinassa, mutta kaava on vahvistunut entisestään tiedon lisääntyessä.

Lippu puolitangossa terveyspalveluyritys Attendon Kallionsydän-hoivakodissa Kiuruvedellä 5. huhtikuuta 2020. Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän alueella sijaitsevassa yksityisessä vanhusten hoivakodissa yhteensä kahdeksan hyvin iäkästä asukasta on menehtynyt koronavirukseen liittyen.

Jokaisessa maassa, jossa on dataa sukupuolten välisistä eroista, covid-diagnoosin saaneilla miehillä kuolleisuus on kymmenestä 90 prosenttiin suurempi kuin naisilla, University College Londonin kansanterveyden professori Sarah Hawkes kertoi CNN:lle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen arvelee Suomessa kuolleiden naisten suuren osuuden johtuvan siitä, että valtaosa kuolleista on iäkkäitä, yli 70- ja 80-vuotiaita. Siinä ikäryhmässä huomattava enemmistö on naisia, Järvinen sanoo.

– HUS-piirissä näitä ei ole katsottu sukupuolen mukaan, mutta aika tarkkaan puolet kuolleista on hoivakodeista. Siellä iäkkäitä naisia on miehiä enemmän. Se voisi selittyä sillä, hän sanoo.

Järvinen kertoo, että noin 35 prosenttia virukseen kuolleista on kuollut terveyskeskussairaaloissa. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

– Tuossa ikäluokassa naisten enemmistö on aika merkittävä.

Vain 15 prosenttia kuolleista on kuollut erikoissairaanhoidossa eli HUSin sairaaloissa. Järvinen kertoo, että jos tarkastellaan erikoissairaanhoitoa ja teho-osastolle joutuneita viruspotilaita, huomataan, että heidän joukossaan miehiä on enemmän.

Tässä ryhmässä ikärakenne on Järvisen mukaan erilainen, eli nuorempi.

– Niistä, joiden osuus kaikista sairastuneista on varsin pieni, mutta silti riittävä täyttämään sairaalat, enemmistö on miehiä. Näin minä asiaa tulkitsisin, Järvinen sanoo.

Järvinen arvelee myös, että maiden välisiä kuolleisuuslukujen eroja saattaa selittää myös erot raportoinnissa.

– Muissa maissa erikoissairaanhoidon ja sairaanhoidon rooli tapausten ilmoittamisessa korostuu. Suomessa meillä on sosiaaliturvatunnukset ja yhteiskunnan ylläpitämää tai hankkimaa tiedonkeruuta hieman kattavammin.

Toisaalta Järvinen toteaa myös, ettei pelkän arvelun pohjalta kannata ryhtyä tekemään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mikäli asiasta haluttaisiin ottaa tarkka selko, tarvittaisiin tutkimusta.

– Jos haluaisi katsoa onko riski suurempi miehillä vai naisilla, niin pitäisi tutkia miesten ja naisten kuolleisuutta eri ikäryhmissä ja mielellään myös sairastuneissa. Sellaiseen dataan me emme minun tietääkseni pääse.

– Mutta eiköhän tämä ero selity sillä, että naisten määrä iäkkäämmissä ikäryhmässä on niin paljon suurempi.