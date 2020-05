Politiikan tutkija arvostelee Twitterissä pääministerin retoriikkaa: ”Tällaisille väitteille pitäisi löytää painavat perustelut”

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan pääministerillä ei ole perusteita syyttää oppositiojohtajaa valehtelusta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oppositiojohtaja Petteri Orpon (kok) välille syttyi sanasota, kun Marin vastasi Twitterissä Orpon kritiikkiin hallituksen koronalinjasta. Marin syytti Orpoa oppositiopolitiikan tekemisestä ”valheellisilla väittämillä”.

Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma ottaa kantaa poliitikkojen sanasotaan Twitterissä. Vuorelman mukaan pääministerillä ei ole perusteita syyttää Orpoa valehtelusta.

– Kovaa retoriikkaa pääministeriltä syyttää oppositiojohtajaa valehtelusta. Tällaisille väitteille pitäisi olla todella painavat perustelut. Niitä en jutusta tai eduskuntakeskustelusta löytänyt.

https://twitter.com/VuorelmaJohanna/status/1261595117888122880

Marin on vastannut Vuorelman twiittiin jakamalla uudelleen aiemman vastauksensa Orpolle, jossa hän toteaa, että hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen.

– Suomen linja on ollut epäselvä varsinkin sen suhteen, voiko epidemia hidastua liikaa. Orpon kysymys on perusteltu, samaa on pohdittu mediassa ja kansalaiskeskustelussa. Valheellisuudesta syyttäminen on hyvin arveluttavaa ja eduskuntapuheessa syystäkin sosiaalisesti sanktioitu, Vuorelma on puolestaan vastannut Marinin twiittiin.