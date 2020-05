Pääministeri Sanna Marin (sd) selvensi perjantaina Suomen koronavirusstrategiaa. Pääministerin ja THL:n johtajien lausunnot ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia.

Suomen koronavirusstrategia on herättänyt hämmennystä etenkin sosiaalisessa mediassa.

THL:n linja on henkilöitynyt aiemmin terveysturvallisuusosaston johtajaan Mika Salmiseen, joka on todennut, että viruksen tukahduttaminen ei ole realistista. Salmisen mukaan koronaviruksen leviäminen Suomen väestöön on väistämätöntä.

– Puhuisin jarruttamisesta. Tukahduttaminen antaa sellaisen mielikuvan, että tämä voitaisiin kadottaa maailmasta, kun se ei vaan ole realistista, Salminen kuvaili Suomen koronastrategiaa Ilta-Sanomille reilu viikko sitten.

Salminen on sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei rajoitustoimien pidentämisestä ole hyötyä, jos epidemia ei pääse etenemään, koska kun rajoituksia puretaan, edessä on uusi tautihuippu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin sanonut, että hallitus luottaa asiantuntijoiden näkemyksiin koronakriisin torjunnassa. Perjantaina Marin ilmoitti, että Suomen strategia on estää taudin leviäminen mahdollisimman tehokkaasti.

– Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Nämä tavoitteet ovat olleet koko ajan samat, Marin totesi.

Marin kuitenkin vältti käyttämästä termiä tukahduttaminen. Perjantain tiedotustilaisuudessa Marin kyseenalaisti koko ajatuksen laumasuojan muodostumisesta epidemian edetessä.

– Hallituksen mielestä on niin, että epidemia ei saisi tässä maassa edetä ollenkaan. Emme esimerkiksi tiedä, että tuoko sairastaminen mukanaan immuniteettia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi Marinin tiedotustilaisuuden jälkeen perjantaina Ylelle, että virus pitäisi Suomessa yrittää tukahduttaa.

Ylen toimittaja Marja Sannikka kysyi Tervahaudalta: Mikä on sinun näkemyksesi nyt, pitäisikö tautia pyrkiä tukahduttamaan?

– Pitäisi, Tervahauta vastasi.

– Me emme ole tästä erikseen nyt keskustelleet, mutta tämä näyttää olevan tapahtumassa joka tapauksessa, se on hyvin todennäköistä. Ei THL:llä ole mitään sitä vastaan, että tauti nyt tällä hetkellä Suomesta ajetaan nollille, Tervahauta vastasi kysymykseen siitä, onko kanta THL:n yhteinen.

Salminen on sen sijaan sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, että mitä isompi osa on ehtinyt infektion saada, sitä pienempi taudin toinen aalto on. THL:n Tervahauta puolestaan totesi perjantaina Ylellä, että joidenkin asiantuntijoiden mukaan taudin toinen aalto voi jäädä hyvin vaimeaksi.