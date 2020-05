Husin ja THL:n koronaohjeet olivat ristiriidassa keskenään, Hus muutti ohjeistustaan STT:n yhteydenoton jälkeen.

Keskeisten suomalaisten terveysviranomaisten antamista koronaohjeista löytyy huomattavia ristiriitaisuuksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta löytyneet ohjeet poikkesivat torstaihin saakka sen suhteen, miten tulee toimia epäillyssä koronavirustartuntatapauksessa.

Hus muutti ohjeistustaan STT:n otettua yhteyttä asiasta.

Husin torstaihin saakka antaman ohjeistuksen mukaan kaikkien henkilöiden, jotka epäilevät koronavirustartuntaa, tuli pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuivat pidempään, kotona piti pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

THL puolestaan ohjeistaa, että koronavirustartuntaa epäilevän pitää tehdä ensin oireiden arviointi internetin Omaolo-palvelussa. Tartuntaa epäilevä voi myös varata ajan terveyskeskukseen, josta hänet ohjataan tarvittaessa koronavirustestiin.

"Vanhentunut ohje"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen myöntää, että Husin ohjeistus ei ollut enää ajan tasalla. Hänen mukaansa ohjeistus vähintään yhden viikon kotona pysymisestä ja yhdestä oireettomasta vuorokaudesta oli tarkoitettu tilanteisiin, joissa potilaalla oli hengitystieoireita eikä koronaviruksen mahdollisuutta ollut testattu.

– Ohje on siltä osin vanhentunut, että nyt kaikkien hengitystieoireisten toivotaan hakeutuvan testiin, jolloin voidaan antaa tarkemmat ohjeet testivastauksen perusteella. Tämä lause on nyt poistettu Husin internetsivuilta. Pyrkimys on johdonmukaisesti yhtenäiseen linjaan kansallisen ohjeistuksen kanssa, Järvinen sanoo.

Järvinen myöntää, että Husin ja THL:n erilaiset ohjeet ovat saattaneet aiheuttaa epäselvyyksiä.

– Kun ohjeistuksia muutetaan, niin on eri aikaan tehtyjä ohjeita. Me pyrimme kuitenkin siihen, että kaikki ohjeistukset olisivat samassa linjassa THL:n kanssa.

Järvinen painottaa, että mikäli joku epäilee itsellään koronavirustartuntaa, pelkkä kotiin jääminen ei riitä. Tällöin on välittömästi hakeuduttava testeihin, jotta koronavirustartunnat saadaan jäljitettyä.

– Se on kaiken a ja o.

Järvisen mukaan sairaanhoitopiirissä pyritään nyt siihen, että kaikki koronavirustapaukset saataisiin selvitettyä.

– Nyt siihen on hyvä mahdollisuus, kun muiden hengitystieinfektioiden määrä on vähentynyt. Se antaa mahdollisuuden informoida ja löytää muita, jotka ovat saattaneet altistua tartunnoille.

Keskinäisiä ristiriitaisuuksia

Myös THL:n antamista koronaohjeista löytyy keskinäisiä ristiriitaisuuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n huhtikuun alussa lähettämässä kansalaiskirjeessä sanotaan, että koronaviruksen sairastanut voi palata töihin yhden oireettoman vuorokauden jälkeen.

Kansalaiskirje löytyi perjantaina edelleen THL:n nettisivuilta ja on ristiriidassa toisen THL:n nettisivuillaan antaman ohjeen kanssa. Sen mukaan kotona tulisi pysytellä kahden oireettoman vuorokauden ajan.

THL:n ylilääkärin Tuula Hannila-Handelbergin mukaan uusi päivitetty ohje kahdesta oireettomasta vuorokaudesta on ollut voimassa muutaman viikon ajan.

– Tässä noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Halutaan varmistaa se, että kyseinen henkilö on varmasti oireeton, Hannila-Handelberg sanoi STT:lle.

Hannila-Handelbergin mukaan vastaava kahden oireettoman päivän ohjeistus on voimassa muun muassa Saksassa.

– Näitä ohjeita arvioidaan ja päivitetään viikoittain.