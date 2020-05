Suomessa on vahvistettu yhteensä nyt 6 286 tartuntaa.

Suomessa on vahvistettu 58 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Suomessa on vahvistettu yhteensä nyt 6 286 tartuntaa.

Uusia kuolemia on todettu neljä ja vahvistettujen koronakuolemien määrä on nyt yhteensä 297.

Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 120 henkilöä, joista 30 on tehohoidossa. Sairaalaan joutuneiden määrä on eiliseen verrattuna kasvanut kahdella, tehohoitopotilaiden määrä taasen on vähentynyt kahdella.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 113 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tartuntatapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)