Presidentti Sauli Niinistön mukaan jokainen meistä on paljon kovempaa porukkaa, kuin luulemmekaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili The Ulkopolitist -podcastissa puhumassa muun muassa koronaviruksesta.

Niinistöltä kysyttiin muun muassa sitä, kuinka hän pitää itsensä optimistisena ja mielensä avarana hankalassa koronavirustilanteessa.

Presidentti kehui muun muassa tekniikkaa.

– Tässä virassa joutuu olemaan vähän sulkeutuneena ihan normaaliaikoinakin ja tietysti myös tarkkailun kohteena, vartioitunakin. Luulen, että tämä on omalta kohdaltani vähän helpottanut tätäkin tilannetta. Mutta tällaiset keskustelut, joita tavan takaa näinä aikoina käydään, kyllähän ne värittävät olemista. Hieno juttu, että meillä tekniikka pelaa näin hyvin, Niinistö sanoi.

Hän myös jatkoi, että toivoa saa pidettyä yllä hankalassa tilanteessa sillä, että kertoo itsellensä, että on kuitenkin vahva.

Niinistön mukaan meistä jokainen on ”paljon kovempaa porukkaa, mitä itse arvaammekaan.”

Suomalaiset ovat hänen mukaansa onnellista ja kaikin puolin menestynyttä kansaa. Sotien jälkeinen nouseminen voi olla osoitus myös siitä, että koronaepidemiastakin selvitään hyvin.

– Kyllä se kertoo jotain nimenomaan suomalaisista ja meidän kyvystämme elää yhdessä. Ja taas kerran, ehkä se pienuuskin vähän auttaa asiaa. Pienen porukan on helpompi ja nopeampi löytää toinen toisensa, Niinistö sanoi.

Hän kehui suomalaisia myös siitä, että kansalaisilta on löytynyt itsekuria suojata itseään ja ympärillä olevia ja virukseen on suhtauduttu vakavasti. Presidentin mukaan tämä on pitänyt tartuntamäärät verrattain matalina.

Koronan lisäksi presidentti Niinistö puhui The Ulkopolitistin haastattelussa muun muassa Suomen kansainvälisestä asemasta, Euroopan unionista ja presidenttikautensa tavoitteista.