Koronaviruksen testaus on mutkikasta, eikä mikään testi ei ole sataprosenttisen luotettava, kertoi THL perjantaina.

Koronavirustestauksen luulisi olevan helppoa. Tikku nenään, tikku putkiloon ja sitten odottamaan tuloksia. Kaikkea muuta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL avasi testauksen problematiikkaa yleisölle avoimessa verkkoseminaarissa eli webinaarissa perjantaina. Esiintyjinä olivat erityisasiantuntijat Niina Ikonen ja Mia Kontio, erikoistutkija Merit Melin ja johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra. He vastasivat myös muutamaan yleisön kysymykseen.

Testauksella on THL:n mukaan kaksi päätavoitetta. Ensiksi, sillä pyritään tunnistamaan koronaviruksen kantajat, saamaan heille oikea-aikaista hoitoa ja suojaamaan heidän ympäristönsä jäljittämällä altistuneet. Toiseksi, testauksen avulla luodaan epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jotta voidaan arvioida rajoitustoimien välttämättömyyttä.

Seuraavassa webinaariin pohjautuva kooste testaukseen liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista.

Suojapukuun pukeutunut hoitaja ja avustava hoitaja koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä 3. huhtikuuta 2020.

1. Kuinka paljon koronavirustestejä Suomessa tehdään?

Kapasiteetti on tällä hetkellä yli 8 000 testiä vuorokaudessa. Testejä tehdään 23:ssa toimiluvan saaneessa mikrobiologian laboratoriossa eri puolilla maata. Enimmillään testejä on kuitenkin tehty vain noin 4 300 vuorokaudessa.

2. Keitä testataan?

THL on pyrkinyt madaltamaan kynnystä testiin pääsystä verrattuna epidemian alkuvaiheeseen maaliskuussa. Testiin pääsyyn tarvitaan kuitenkin aina terveydenhuollon ammattihenkilön arvio. Useimmissa kunnissa arvion voi antaa muukin ammattihenkilö kuin infektiolääkäri.

THL:n periaatteena on, että kaikki henkilöt, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai joilla on ammattihenkilön arvion perusteella syytä epäillä tartuntaa, olisi hyvä testata. Oireita voi olla muuallakin kuin hengitysteissä, niihin voi kuulua muun muassa pahoinvointi ja ripuli.

Oireettomien testausta ei suositella kuin poikkeustilanteissa, esimerkiksi silloin, jos epäillään hoitolaitosepidemiaa.

2. Millaisia testejä on olemassa?

Akuutin taudin toteamiseksi käytetään nukleiinihapon osoitustestiä eli pcr:ää (polymeraasiketjureaktiotesti). Testi etsii näytteestä viruksen perimäainesta ja monistaa sitä lämpösykleillä. Jos testi ei anna signaalia, virusta ei ole näytteessä.

Toinen tapa osoittaa akuutti tauti on tehdä viruksen pintarakenteita tunnistava antigeenitesti. Näitä testejä on vasta tulossa markkinoille. Kotimaisen ArcDian kehittämä testi antaa tuloksen 20 minuutissa. Sen odotetaan saavan viranomaisen vaatiman CE-merkinnän 20. toukokuuta.

Vasta-ainetestit kertovat aiemmin sairastetun taudin mahdollisuudesta. Testit tehdään verinäytteestä.

Vasta-ainetestit voivat antaa vääriä positiivisia tuloksia.

3. Ovatko testit luotettavia?

Mikään laboratoriotesti ei ole sataprosenttisen luotettava.

Pcr-testeissä haasteena on se, että näytteenottoajan pitää olla oikeassa suhteessa taudin kuvaan. Yleensä testi osoittaa viruksen jo pian ensimmäisten oireiden jälkeen.

Oireettoman henkilön testaus ei aina anna luotettavaa tietoa tartunnasta, sillä taudin itämisaikana testi ei välttämättä osoita infektiota. Negatiivinen testitulos kertoo testaushetken tilanteesta: juuri silloin, juuri sillä testillä, ei tautia voitu osoittaa.

Tärkeää on myös se, miten näytteenotto on onnistunut – onko näytteenottotikkuun saatu riittävästi epiteelisoluja, joissa virus lisääntyy.

Vasta-aineita voidaan testata kaupallisesti saatavilla olevin pikatestein, jotka ilmoittavat värireaktiolla, onko sormenpääveressä vasta-aineita vai ei. Testien välillä on huomattavia eroja suorituskyvyssä.

Laboratoriotestit tehdään kyynärtaipeen verinäytteestä, ja ne mittaavat vasta-aineiden pitoisuutta. Myös näiden testien välillä on eroja suorituskyvyssä. THL:n tekemien vasta-ainetestien positiiviset tulokset varmistetaan toisella testillä, joka mittaa verestä neutraloivia vasta-aineita. Ne estävät koronaviruksen piikkiproteiinin toimintaa.

Vääriä positiivisia testituloksia voi tulla, jos testattavalla on veressä vasta-aineita muille koronaviruksille kuin SARS-CoV-2:lle.

Näytteet pcr-testeihin otetaan tikulla nenänielusta. Tikkuun pitää saada riittävästi epiteelisoluja, joissa koronavirus lisääntyy.

4. Miksi en ole päässyt testiin, vaikka minulla on oireita?

Maaliskuun alussa testauskapasiteettia vielä säästettiin vakavasti sairastuneille ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Nyt kapasiteettia on, ja THL kampanjoi sen puolesta, että testiin on syytä päästä. Jos oireet jatkuvat, kannattaa olla uudelleen yhteydessä oman kunnan terveydenhuoltoon.

5. Epäilen, että olen sairastanut koronataudin. Pitäisikö mennä vasta-ainetestiin?

Yksittäiset vasta-ainetestit ilman varmennusmenetelmää eivät ole vielä niin luotettavia, että oireiden aiheuttajaa voitaisiin arvioida luotettavasti yksilötasolla. Vasta-ainetestit ovat hyödyllisiä yleisellä tasolla, kun mitataan sairastaneiden osuutta väestössä tai tietyssä ryhmässä. Tuloksista ei voi myöskään päätellä, onko henkilö suojassa uudelta tartunnalta.