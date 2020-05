Hallitus kertoi tänään, että tavoitteena olevan taudin leviämisen estäminen. THL:n pääjohtaja sanoi Ylelle, että virus on mahdollista väliaikaisesti tukahduttaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) selvensi hallituksen koronastrategiaa perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Monet pohtivat, onko Suomen hybridimallin tavoitteena tukahduttaa virus kokonaan vai antaa epidemian edetä hallitusti.

Marin vahvisti Suomen tavoitteena olevan taudin leviämisen estäminen mahdollisimman tehokkaasti, mutta hän vältti käyttämästä sanaa tukahduttaminen.

– Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Nämä tavoitteet ovat olleet koko ajan samat, Marin totesi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi kuitenkin Marja Sannikan haastattelussa Ylelle, että koronavirustartuntojen määrä kannattaa nyt painaa Suomessa mahdollisimman lähelle nollaa ja virus on mahdollista väliaikaisesti tukahduttaa.

Sannikka kysyi Tervahaudalta erikseen sitä, pitäisikö tautia pyrkiä tukahduttamaan.

– Pitäisi, Tervahauta vastasi.

Hän korosti vielä, että ”nolliin veto” on hyvä strategia tässä vaiheessa.

– Me emme ole tästä erikseen nyt keskustelleet, mutta tämä näyttää olevan tapahtumassa joka tapauksessa, se on hyvin todennäköistä. Ei THL:llä ole mitään sitä vastaan, että tauti nyt tällä hetkellä Suomesta ajetaan nollille, Tervahauta vastasi kysymykseen siitä, onko kanta THL:n yhteinen.

Aiemmin THL:n Mika Salminen on todennut, että pysyvä tukahduttaminen ei ole realistinen vaihtoehto.

– Tukahduttaminen on mahdollista, mutta se on vain tilapäinen ja lyhytaikainen ratkaisu, ja sen hinta on todella kova. Se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen Suomesta ei ole mitään yhteyksiä muualle maailmaan lainkaan siihen asti, kunnes meillä on täydellisesti toimiva rokote, joka on kaikille voitu antaa, Salminen totesi Helsingin Sanomille runsas viikko sitten.

Myös Marin toisti perjantaisessa hallituksen infossa, että esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellot tai yhteiskunnan täysi sulkeminen viikoiksi ei ole realistinen vaihtoehto.