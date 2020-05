Hälyttävät merkit osuivat opettajan silmään kesken etäopetuksen – ”Joissain kodeissa ei ole minkään valtakunnan rauhaa...”

Opettajat puhuvat nyt suoraan siitä, miten korona-ajan etäopiskelu on oppilaisiin vaikuttanut.

”Etäyhteydellä opettaessa tuli kouriintuntuvasti näkyviin, minkälaiset kotiolot osalla oppilaista on. Kyse ei ole turvattomuudesta, vaan rauhattomuudesta. Joissain kodeissa ei ole minkään valtakunnan rauhaa lapsen työskennellä. Näille lapsille luokka on taivaallinen paikka.”

Näin kertoo eräs Ilta-Sanomien haastattelema opettaja korona-ajan etäkoulun sujumisesta.

Tämän viikon torstaina peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen oppilaat palasivat takaisin lähiopetukseen. Sen myötä opettajat pääsevät näkemään, kuinka etäkouluaika on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin.

Kaikki eivät kouluun kuitenkaan palanneet.

”Olen huolissani erään kotikouluun jääneen oppilaani oppimisesta. Hänen toisella vanhemmallaan on mielenterveysongelmia, eikä perheessä ole syömiseen, nukkumiseen ja muuhun elämään liittyviä turvallisia rutiineja. Etäkoulun aikana lapsi ei ollut aina paikalla videoyhteyden päässä silloin, kun olisi pitänyt. Olen toivonut lapsen tulevan lähiopetukseen, mutta vanhemmat eivät suostu siihen.”

Kaikkiaan viisi opettajaa eri puolilta Suomea kertoi Ilta-Sanomille, millaisia huomioita he tekivät etäopetuksen aikana ja tällä viikolla oppilaiden lähiopetukseen palaamisen jälkeen.

Suurimmalla osassa peruskoululaisista koulu on sujunut hienosti myös tänä poikkeuskeväänä, kaikki opettajat korostavat.

– Tuntuu, että oppilaiden opiskelutaidot ovat kehittyneet. He ovat oppineet myös selvittämään ja pohtimaan asioita, ja osalta on paljastunut ihan uudenlaista osaamista, eräs aineenopettaja pohtii.

Hän ei ole ainoa, joka kehuu etäkoulun sopineen vielä tavallista koulua paremmin osalle oppilaista.

– Eräs oppilaani on pystynyt kotona keskittymään paremmin. Kirjoittaminen on kehittynyt tietokoneella työskennellessä hienosti, kehuu luokanopettaja.

Kaikkia IS:n haastattelemia opettajia painaa kuitenkin huoli siitä, että osalla oppilaista menee nyt paljon entistä huonommin. Heitä yritetään kahmia kahdessa viikossa takaisin kyytiin.

– Me haarukoimme pienryhmiin niitä oppilaita, joilla on jäänyt paljon tehtäviä tekemättä. Kun rästitehtävät on tehty, pääsee oman luokan mukaan, eräs suuren eteläsuomalaisen koulun opettaja kertoo.

Näin kertoo eräs opettaja oppilaastaan:

”Huoli on iso, kun nuoren kanssa on tehty päämäärätietoisesti töitä hänen jatko-opintotavoitteidensa eteen koko lukuvuosi, ja nyt tämä tilanne on vienyt pohjan kaikelta. Se herättää nuoressa ja hänen vanhemmassaan toivottomuutta, vaikka kuinka yritän lohduttaa, että opiskelupaikka järjestyy ja pisterajatkin todennäköisesti laskevat.”

Ja näin toinen:

”Eräällä oppilaalla on sisarus, joka vaatii paljon vanhempiensa aikaa. Perheessä on myös koronaviruksen kriittisimpään riskiryhmään kuuluva henkilö. Minulla on suuri huoli oppilaani koulunkäynnistä, sillä hän ei voi tulla lähiopetukseen perheen riskiryhmäläisen takia, mutta vanhemmat eivät myöskään ehdi auttaa häntä. Aion rikkoa OAJ:n sääntöä ja antaa hänelle tukiopetusta etänä.”

Lievempienkin ongelmien, kuten tekemättä jääneiden tehtävien, hoitaminen olisi tärkeää, opettajat korostavat. Jos ysiluokkalainen ei saa rästejä pois, valmistuminen ja jatko-opiskelupaikka vaarantuu. Huolta on myös pienemmistä.

– Jos kakkosluokkalaisella ei ole vielä millään tavalla selkäytimessä, miten virke kirjoitetaan, niin on se iso asia, jos äidinkielen tehtäviä on paljon tekemättä, alkuopettaja kertoo.

Suuren eteläsuomalaisen koulun opettaja kertoo, että vaikka koulussa oli ensimmäisenä koulupäivänä yleisesti hyvin ilahtunut ja vapautunut tunnelma, joistakin oppilaista huomasi heti, että takana on vaikeita aikoja.

– Oppilaille on ollut raskasta, kun on pitänyt ponnistella niin paljon. Nuoriin myös iskee nopeasti tietynlainen toivottomuus. Heiltä puuttuu perspektiivi siitä, ettei tämä tilanne kestä ikuisesti.

”Kysyin eräältä oppilaalta, mitä teet vapaa-ajalla. En mitään, hän vastasi. Sitten tajusin kysyä, että mitä teit vapaa-ajalla ennen koronaa. Nuoret eivät ymmärrä tilanteen väliaikaisuutta, kuten aikuiset.”

Siihen, miksi osalla oppilaista on ollut vaikeampaa kuin toisilla, on monta syytä. Yksi tekijä ovat erilaiset kotiolot. Kouluissa huomataan tavallisessakin arjessa nopeasti, jos lapsen perheessä ei ole kaikki hyvin. Näin kertoo eräs opettaja:

”Jos vanhemmalla on vaikeuksia pyörittää normaaliarkeakin, etäkouluaika on ollut todella vaikeaa. Usein tällaisessa perheessä lapset eivät ole kovin omatoimisia, minkä takia he tarvitsevat oppimiseensa aikuisen tukea. Sitä saa koulusta.”

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana kodin tuen tarve on korostunut entisestään. Vaikka vastuu oppimisesta oli etäkoulussakin opettajalla, on opiskelu aina helpompaa, jos kotona on siihen tarvittava tila, säännöllisesti ruokaa ja unta, ja joku, joka auttaa ja patistaa. Tämä tuki voi puuttua esimerkiksi niiltä lapsilta, joiden vanhemmilla on vakavia mielenterveyden tai elämänhallinnan häiriöitä.

Joissakin maahanmuuttajataustaisissa perheissä ongelmia on aiheuttanut se, ettei vanhempien kielitaito ole riittänyt auttamaan lasta.

Myös suhtautuminen kouluun vaihtelee perheissä.

– Toiset perheet ovat hyvin koulutusmyönteisiä. Toiset eivät välttämättä ihan ymmärrä, miten tärkeä asia koulunkäynti Suomessa on, valmistavassa opetuksessa työskentelevä sanoo.

”Olen huolissani niistä lapsista, joilla ei ole omaa motivaatiota, jotka eivät ole kovin itseohjautuvia ja joiden vanhemmat eivät ole kielitaidon tai muun syyn takia sisäistäneet, miten tärkeää koulunkäynti Suomessa on. --- Omassa lähtömaassa ei ole saattanut olla samanlaisia yhteiskunnan rakenteita ja luottamusta systeemien toimivuuteen kuin täällä.”

Erään oppilaanohjaan mukaan suurin osa niistä oppilaista, joilla on nyt paljon tehtäviä tekemättä, kärsii erilaisista elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmista. Osalla suomen kielen taito ei ole riittänyt etäkouluun.

– He tarvitsevat jatkuvaa aikuisen muistuttamista, että pidä kynä kädessä, opettaja kuvailee.

Hän ja kollegat ovat tyytyväisiä, että parikin viikkoa lähikoulua ehtii auttaa niitä lapsia, joille etäkoulu oli vaikeaa.

Opettajan kannalta raastavin tilanne on se, jos opetuksessa jälkeen jäänyt lapsi jatkaa kotona edelleen.

– Ei minulla ole huolta niistä lapsista, jotka palasivat kouluun, vaan niistä, jotka ovat edelleen kotona, eräs opettaja sanoo.

Kukaan Ilta-Sanomien haastattelemista opettajista ei ollut huomannut oppilaissaan lastensuojeluilmoitusta vaativaa huolta. Kaikki oppilaat oli pääsääntöisesti myös tavoitettu.

Opettajien haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että työtä tehdään tällä hetkellä hyvin erilaisissa todellisuuksissa eri puolilla Suomea.

Ne opettajat, joilla on enemmän huolta oppilaidensa tilanteesta, yrittävät auttaa heitä parhaansa mukaan. Opetuksen ammattilaiset korostavat, että kyse on yhteisestä työstä muiden viranomaisten kanssa.

– Me olemme tienneet jo aiemmin, keillä oppilailla on vaikeaa, mutta meidän huoliviestimme eivät vie asioita eteenpäin sosiaalitoimessa. Lääkäreilläkään ei ole realistista kuvaa siitä, millaista koulunkäynti nykyään on, alakoulussa työskentelevä sanoo.

– Kouluihin on saatava syksyksi lisää ohjausresurssia, mutta lastensuojeluun tarvitaan vielä sitäkin enemmän matalan kynnyksen apua, huomauttaa pääasiassa yläkoulussa työskentelevä opettaja.

