Pääministeri Sanna Marinin hallitus ja monet johtavat asiantuntijat ovat täysin eri linjoilla epidemian rajoittamisen hyödyistä, kirjoittaa toimittaja Johannes Kotkavirta.

Pääministeri Sanna Marin pyrki selventämään hallituksen koronalinjaa perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tälle olikin tarvetta, sillä Suomen tavoitteet olivat jääneet hämäriksi: pyritäänkö viruksen leviäminen tukahduttamaan kaikin keinoin vai onko tavoitteena epidemian hallittu leviäminen ja tautihuippujen tasaaminen?

Tilaisuudessa Marin vastasi suoraan, että Suomen tavoitteena on viruksen leviämisen estäminen mahdollisimman tehokkaasti. Marinin mukaan tartuntojen kautta saavutettavaa immuniteettia eli laumasuojaa ei tavoitella, sillä sen toimivuudesta ei ole vielä varmuutta.

– Hallituksen mielestä on niin, että epidemia ei saisi tässä maassa edetä ollenkaan. Emme esimerkiksi tiedä, että tuoko sairastaminen mukanaan immuniteettia. Tämä on yksi niistä asioista, joita me emme tällä hetkellä tiedä, Marin totesi.

Koronakriisin aikana Marinin suusta on säännöllisesti kuultu hallituksen perustavan kaikki päätöksensä tutkimustietoon.

– Kuuntelemme erittäin tarkkaan asiantuntijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia ja viranomaisiamme, jotka tilanteen parhaiten tuntevat, Marin totesi esimerkiksi Ylellä 11. maaliskuuta.

Perjantain lausunnon jälkeen on paikallaan kysyä, keiden asiantuntijoiden arvioon Suomen valitsema linja oikein nojaa.

Suomen tärkeimmäksi korona-asiantuntijaksi ja alan viranomaiseksi voidaan nimittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtajaa Mika Salmista, joka on päässyt kertomaan näkemyksistään säännöllisesti sekä päättäjien että kansalaisten suuntaan. Salmisen tehtävänkuva on lähellä Ruotsissa ylintä valtaa koronatoimissa käyttävän Anders Tegnellin valtionepidemiologin titteliä, vaikka maiden välisten järjestelmäerojen vuoksi Salmisen toimivalta onkin paljon kapeampi.

Salminen on todennut useaan otteeseen, että viruksen leviäminen Suomen väestöön on väistämätöntä. Rajoitustoimilla pystytään hillitsemään epidemian huippua niin, etteivät sairaaloiden tehohoitopaikat pääse loppumaan ja terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittumaan. Mutta samaan aikaan epidemian tulisi voida edetä riskiryhmiä suojellen.

Ruotsalaiselle TT-uutistoimistolle Salminen totesi huhtikuun lopussa, että taudin leviäminen on Suomessa jo liiankin hidasta, sillä epidemia kestää sitä kauemmin mitä hitaammin väistämättömät tartunnat tapahtuvat. Helsingin Sanomille Salminen kommentoi samoihin aikoihin, ettei rajoitustoimista ole mitään hyötyä, jos epidemia ei samaan aikaan etene lainkaan.

– Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka. Se on erittäin huono vaihtoehto, eikä rajoituksilla ole silloin voitettu mitään. Rajoitusten pidentäminen ilman, että epidemiatilanne edistyy, on turhaa, Salminen sanoi.

Mitä sanovat muut johtavat korona-asiantuntijat? Monet heistä näyttävät olevan samaa mieltä Salmisen kanssa, vaikka kysymys onkin jakanut asiantuntijoita kahteen leiriin ja osa on ajanut voimakkaasti epidemian tukahduttamista.

Esimerkiksi HUS:n infektioylilääkäri Asko Järvinen kehotti huhtikuussa purkamaan koronarajoituksia asteittain, jotta terveydenhuollon testauskapasiteetti riittää.

– Rajoituksia pitäisi purkaa ja saada se osa väestöstä sairastamaan, jolle tauti ei ole vaarallinen, Järvinen sanoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Kansliapäällikkö Martti Hetemäen vetämän työryhmän viime viikolla julkaisemassa raportissa taas todetaan, että taudin tukahduttamiseksi rajoituksia olisi jatkettava jopa vuosien ajan. Tästä syystä ryhmän suosittelema strateginen tavoite on hallittu muttei liian voimakas viruksen leviämisen hidastaminen.

– Vaikka infektio ei antaisi elinikäistä suojaa uudelleentartunnalta, on todennäköistä, että ainakin väliaikainen suoja syntyy ja suojaa pidemmällä ajalla ainakin vakavilta taudinkuvilta, raportissa lukee.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä että koronarajoitusten asteittaisen purkamisen aloittaminen on järkevää. Mutta THL:n Salminen, Hetemäen asiantuntijaryhmä ja HUS:n johtava asiantuntija näyttävät kaikki olevan hallituksen kanssa täysin eri linjoilla koronaepidemian etenemisen hyödyistä ja tartuntojen kautta saavutettavan immuniteetin merkityksestä.

Aivan ymmärrettävästi hallitus ei halua lähteä Ruotsin ja Tegnellin linjalle, vaan pelaa mieluummin varman päälle ihmishenkien suojelemisessa. Mutta on mielenkiintoista, ettei asiantuntijatietoon nojaava hallitus näytä kuuntelevan ykkösasiantuntijaansa näin merkittävässä asiassa.