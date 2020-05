Turun yliopiston tekemään kyselyyn vastasi noin 50 000 peruskoululaista.

Koululaiset palasivat torstaina lähiopetukseen oltuaan lähes kaksi kuukautta etäopetuksessa kotonaan. Miten heillä meni tuon kahden kuukauden aikana?

Turun yliopiston INVEST-lippulaivahankkeen psykologian tutkimusryhmä toteutti verkkokyselyn, johon tuli vastauksia lähes 50 000 koululaiselta yli 400 koulusta. Vastaajat olivat 1.–9.-luokkalaisia, ja heistä vähintään seitsemän prosenttia edusti samaa luokka-astetta. Osa kysymyksistä oli suunnattu tietyille luokka-asteille.

Toukokuun alussa toteutetulla kyselyllä haluttiin kartoittaa lasten ja nuorten kokemuksia opiskelun ja oppimisen, sosiaalisten suhteiden sekä mielen hyvinvoinnin suhteen etäopiskelun aikana.

– On tärkeää, että meillä on näkemys siitä, miten eri-ikäiset lapset ja nuoret ovat kokeneet tilanteen. Saadut tulokset auttavat kouluja ja muita yhteiskunnallisia toimijoita tuen kohdentamisessa ja syksyn toimenpiteiden suunnittelussa, erikoistutkija Sanna Herkama Turun yliopistosta kertoo.

Koulut saavat käyttöönsä koulukohtaiset tulokset, joiden pohjalta ne voivat käydä oppilaiden kokemuksia läpi.

Tulosten mukaan oppilaat ovat pääosin kokeneet etäopiskelun sujuneen melko hyvin. 45 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon. Melko vähän siitä kertoi pitäneensä 34 prosenttia ja hyvin paljon 14 prosenttia.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.

Etäopetuksen parhaita puolia olivat vastaajien mielestä rennompi aikataulu (78 %), opiskelun oppiminen verkon avulla (73 %) ja parempi työrauha (66 %). 42 prosenttia koki hyväksi asiaksi kiusaamisen vähentymisen.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.

Reilusti yli 80 prosenttia vastasi, että opettajiin on ollut helppo ottaa yhteyttä ja että he ovat olleet kiinnostuneita oppilaista. Jopa joka kuudes koki saaneensa opettajalta enemmän apua kuin normaalisti. Suurin osa oppilaista raportoi tehneensä kaikki tai melkein kaikki annetut tehtävät.

Huomattavalla osalla vastaajista riitely kotona oli vähentynyt: 38 % kertoi riitelyn vanhempien kanssa ja 27 % riitelyn sisarusten kanssa vähentyneen etäopetusaikana. Molemminpuolinen auttaminen ja kivojen asioiden tekeminen kotona yhdessä oli lisääntynyt noin kolmasosalla vastaajista.

Kouluaineista eniten vaikeuksia olivat 4.–9.-luokkalaisille tuottaneet matematiikka, kielet ja luonnontieteet kuten kemia ja fysiikka. Vastaajista 13 % koki melko paljon tai erittäin paljon vaikeuksia matematiikassa.

1.–3.-luokkalaisista 82 % kertoi ikävöineensä joitain koulukavereita, mutta 5 % kertoi olleensa hyvillään, ettei ole nähnyt ketään heistä. 4.–9.-luokkalaisten prosenttilukemat olivat vielä hälyttävämpiä. 67 % prosenttia kertoi ikävöineensä luokkakavereita, mutta peräti viidesosa valitsi ”On helpottavaa, kun ei ole nähnyt heitä” -vaihtoehdon.

Toistuva kiusaaminen oli etäopiskeluaikana vähentynyt kaikilla luokka-asteilla (4.–9.) Näin ollen etäopetus on tarjonnut merkittävän hengähdystauon tuhansille lapsille ja nuorille Suomessa.

Yksinäisyyttä oli kokenut 1.–3.-luokkalaisista vastaajista 4,9 prosenttia ja vanhemmista 13,8 prosenttia.

Eniten huolta etäopetusaikana oppilaat (4.–9. lk) kantoivat siitä, saako joku läheinen tartunnan, miten maailma ja Suomi selviävät tästä ja oppiiko riittävästi kouluasioita.

Tutkijoiden mukaan kyselyn vastaajajoukko on laaja ja antaa siten melko luotettavan kuvan siitä, millaisia kokemuksia oppilailla on keskimäärin opiskelusta ja vertaissuhteista etäopetuksen aikana. Todennäköistä kuitenkin on, että ne, joille etäopetukseen osallistuminen on ollut erityisen haastavaa, eivät myöskään ole osallistuneet tähän kyselyyn. Näiden oppilaiden kokemukset voivat poiketa paljonkin kyselyn tuloksista.

Kaikki kyselyn tulokset ovat nähtävissä täällä.