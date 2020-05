Suvivirteen valittiin Vantaalla uusi säkeistö – sanat kertovat ilmastonmuutoksesta ja korona-ajasta

Ilmastomuutos ja korona-ajan eristys kuuluvat säkeistön sanoista.

Sunnuntaina sai maailman ensi-iltansa Suvivirren uusi säkeistö.

Seitsemännellä säkeistöllä täydennetty Suvivirsi tuli aamulla katsottavaksi Vantaankosken seurakunnan nettisivuille ja Facebook-sivuille.

Sanat uuteen säkeistöön on tehnyt Tuuli Charalambous. Hänen ehdotuksensa voitti Vantaan seurakunnan kilpailun, jossa se haki uutta säkeistöä Suvivirteen.

Kilpailu liittyi seurakunnan kevättapahtumaan. Seurakunta halusi innostaa ihmisiä miettimään tapahtumaan sopivaa sisältöä.

Korona-aika sotki suunnitelmia. Seurakunta ei voinut järjestää yleisötapahtumaa. Kilpailu jäi ja seurakunta päätti ottaa siitä kaiken irti.

Kilpailun suosio yllätti järjestäjät. Ehdotuksia tuli 62.

– Suvivirsi selvästi puhuttelee. Tällaiselle iloiselle asialle on tilausta tällaiselle hetkelle, missä nyt eletään, pappi Jere Hämäläinen ymmärtää.

Hämäläisen mukaan kilpailussa oli mukana pientä leikkimieltä. Hän toppuuttelee, ettei voittajasäkeistöä ole tarkoitus lisätä virsikirjaan.

– Emme ole laittamassa Suvivirttä uusiksi. Se pysyy virsikirjassa sellaisena kuin se on.

Voittajasanoituksen valitsi piispa Teemu Laajasalo esiraadin poimimasta kolmesta ehdotuksesta.

Voittajasanoitus viittaa valitsijoiden mielestä niin ilmastonmuutokseen kuin koronapandemian aiheuttamaan eristäytymiseen.

Säkeistö kuuluu:

Vaik alkais kesät, talvet

toisiaan muistuttaa

tai valon aikaa päästäis

yhdes ei juhlimaan

Sä anna meidän, Luoja,

oppia luottamaan

ett kirkkauttas pysty

ei varjot voittamaan.

Alkuperäinen Suvivirsi on ollut virsikirjassa vuodesta 1701 lähtien. Se on virsikirjan virsi numero on 571.

Virressä on kuusi säkeistöä.

Suvivirren säveltäjää ei tunneta. Sanoittajastakaan ei ole varmaa tietoa. Sanat on käännetty ruotsista.