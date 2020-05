STM:n johtaja perusteli kentän tyrmäämää maskimääräystä: ”Kansanmaski on parempi kuin ei mitään”

Sosiaali- ja terveysministeriö määräsi hengityssuojaimet pakollisiksi hoivakodeissa vaikka niiden saatavuudessa on suuria ongelmia.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi keskiviikkona määräyksen, jonka mukaan hoivakodeissa ja kotihoidossa asiakkaiden kanssa työskentelevien henkilöiden on käytettävä työssään hengityssuojaimia. Samaan aikaan suojaimista on kuitenkin ollut edelleen huutava pula, eikä maskeja tai muita suojavarusteita ole riittänyt tähänkään saakka kaikille niitä tarvitseville.

STM pyysi päätökseensä kommentteja kunnilta ja muilta sosiaalipalvelujen tuottajilta, jotka tyrmäsivät määräyksen. Vastaajien mukaan maskipula ei helpota hallinnollisella määräyksellä, eikä ministeriön linjausta ole tilanteen vuoksi mahdollista noudattaa.

– Älkää antako ylhäältä bunkkereistanne ohjeita, joita ei täällä eturivin taistelussa ole mahdollista noudattaa! ”Yläkerta” pesee poliittisen paineen alla kätensä ja paikallistason vastuunkantajat pääsevät oikeuteen, latasi yksi ministeriön lausuntokierroksen vastaaja.

Ilta-Sanomat kysyi närää herättäneestä määräyksestä perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa selvennettiin hallituksen strategiaa koronakriisin hoidossa.

Paikalla ollut STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki selitti määräyksen olleen seurausta tiedolle, jonka mukaan kaikissa hoivakodeissa ja samantyyppisissä yksiköissä suojausta ei oltu toteutettu riittävästi.

– On totta, että kirurgisia suojamaskeja tulee ensisijaisesti varata terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Mutta mehän tiedämme, että oikein valmistettu niin sanottu kansanmaskikin on parempi kuin ei mitään. Tämä on tämän määräyksen tausta, Voipio-Pulkki vastasi.

Myös STM:n määräystä koskevassa tiedotteessa palveluntuottajia kehotetaan turvautumaan vähemmän suojaaviin ratkaisuihin, jos kertakäyttöisiä maskeja ei ole riittävästi saatavilla.

– Jos kirurgista nenä-suusuojusta ei ole käytettävissä, on käytettävä pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä, ministeriö toteaa.