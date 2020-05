Jäätkö ilman kevätjuhlaa ja Suvivirttä? Laula Suvivirsi 27.5. kello 18 pihalla tai parvekkeella ja lähetä video

Tänä vuonna jumppasalit ja auditoriot kumisevat tyhjyyttään, sillä kouluissa ei järjestetä kevätjuhlia. Mutta toisaalta – kevätjuhla voi olla myös mielentila.

Katso yllä olevalta videolta, miten koululaiset lauloivat vuonna 2018.

Monilla suomalaisilla kevätjuhliin liittyy muisto Suvivirren laulamisesta. Sitä on laulettu itse koulussa tai sen on kuullut omien lapsien laulamana. Monelle tuttu sävel on merkki kesän alkamisesta.

Koronakeväänä on ollut suosittua laulaa kaikenlaista parvekkeilla tai muuten ulkona turvallisen etäisyyden päässä muista. Kokeillaan samaa Suvivirren kanssa.

Laula Suvivirsi keskiviikkona 27.5. klo 18 ja lähetä siitä video Ilta-Sanomiin WhatsAppilla numeroon 040 660 9019. Kokoamme lähetetyistä videoista koostetta Ilta-Sanomien sivulle.