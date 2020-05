Miksi YK on niin kädetön Lähi-idän kriiseissä? Uusi kirja valottaa taustoja

Rauhanturvaajat Olli Nurmi ja Raine Pölönen julkaisivat kirjan kokemuksistaan YK-palveluksessa Etelä-Libanonissa ja Syyriassa. Helppoa siellä ei ollut, monista syistä.

Suomalaisten rauhanturvaajien ja kriisinhallintaveteraanien muisteluissa toistuu hyvin usein sama teema: Yhdistyneet kansakunnat on kyvytön ratkaisemaan kriisejä ja konflikteja, sillä maailmanjärjestöllä ei ole avaimia niiden taustalla oleviin poliittisiin lukkoihin.

Avaimet olisivat suurvalloilla, jotka eivät pysty sopimaan ratkaisuista turvallisuusneuvostossa. Pysyvien jäsenten veto-oikeus estää tehokkaasti tarpeellisten päätöslauselmien syntymisen – niihin tarvittaisiin yksimielisyys, jota ei juuri koskaan ole.

YK-järjestelmän remontista onkin puhuttu jo vuosikaudet. Turvallisuusneuvoston kokoonpanoa pitäisi muuttaa ja konsensusperiaatteesta pitäisi päästä vaikkapa määräenemmistöpäätöksiin.

Remontti ei ole kuitenkaan edistynyt. Esimerkiksi Yhdysvaltain kiinnostus YK:ta ja sopimusperusteista maailmanjärjestystä kohtaan on laimentunut pahasti presidentti Donald Trumpin virkakaudella.

YK:ta kuvataan usein myös aivan liian jähmeäksi ja tehottomaksi toimijaksi. Hyvään pyritään, mutta sisäiset riidat, kulttuurierot ja härski kotiinpäin vetäminen halvaannuttavat työn ruohonjuuritasolta aina operaatioiden johtoon saakka.

Tämä kaikki turhauttaa suomalaisia, jotka yleensä toimivat missioissaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Olli Nurmen kirja Ruutitynnyrin vartijat ilmestyi perjantaina.

Ikuisuuskertomus YK:n kädettömyydestä tulee hyvin esille Olli Nurmen uutuuskirjassa Ruutitynnyrin vartijat (Avain 2020).

Nykyisin ulkoasiainsihteerinä Brysselissä työskentelevä Nurmi kertoo kirjassa kokemuksistaan YK:n Unifil-rauhanturvaoperaation suomalaisessa valvontajoukossa Etelä-Libanonissa vuosina 2012–2013, niin sanotun Unifil-kolmosen perustamisvaiheessa.

Uutuuskirjaan sisältyy myös laaja ja erittäin kiinnostava osuus Syyriasta. Se perustuu YK:n aseettomana sotilastarkkailijana Unsmis-operaatiossa Syyrian sisällissodan alussa toimineen Raine Pölösen päiväkirjaan.

Kapteeni Raine Pölönen palveli YK:n sotilastarkkailijana Syyriassa keväällä ja kesällä 2012. Kirjan kuvitusta.

Unsmisin tehtävänä oli tarkkailla väkivaltaisuuksien lopettamista Syyriassa osana YK:n erityisedustajan Kofi Annanin rauhanhanketta. Pölönen sijoitettiin huhtikuun lopussa 2012 Daraassa, Syyrian kansannousun alkupisteessä, toimineen tarkkailijaryhmään johtajaksi.

Annanin ohjelma edellytti, että Syyrian armeijan raskas kalusto oli vedettävä asutuskeskuksista ja syyrialaisten rauhanomaiset mielenosoitukset oli sallittava. Tarkkailijoiden piti varmistaa, että näitä sitoumuksia kunnioitettiin.

Eihän siitä mitään tullut. Vuotta aiemmin alkaneen kansannousun väkivaltaisuudet repesivät raa’aksi ja täysimittaiseksi sisällissodaksi, ja YK:n partiointi eskaloituvan kriisin keskellä loppui liian vaarallisena kesäkuun puolivälissä. Virallisesti Unsmis lakkautettiin 19. elokuuta 2012.

”Operaation suurin ongelma oli, ettei Syyrian sodan osapuolten välillä päästy todelliseen yhteisymmärrykseen tulitauosta ja poliittisesta vuoropuhelusta. Operaatiolla luotiin pahenevan väkivallan keskelle joutuneille epätoivoisille syyrialaisille turhia odotuksia. Monet varmasti uskoivat tai ainakin toivoivat, että aseettomat sotilastarkkailijat voisivat tehdä jotain heidän asemansa helpottamiseksi”, Nurmi kirjoittaa.

Syyriassa paikalliset asukkaat häiritsivät sotilastarkkailijoiden partioita ja loukkasivat YK:n puolueettomuutta. Lopulta paikalliset alkoivat vastustaa partiointia ankarasti, sillä he pelkäsivät Syyrian armeijan kostoiskuja.

Paikallisten asukkaiden ja konfliktin osapuolten suhtautuminen YK-tarkkailijoihin vaappui suuren toiveikkuuden ja raivon välimailla. Damaskoksesta Daraan matkalla ollutta Unsmisin norjalaista komentajaa kenraali Robert Moodia vastaan tehtiin tienvarsipommi-isku 9. toukokuuta. Uhreilta onneksi vältyttiin.

”Tienvarsipommin takia kenraali perui opposition tapaamisen, joten me kävimme tapaamassa Vapaan Syyrian armeijan kakkosta. Tapaaminen oli rento ja lähdimme sieltä hyvillä mielin, sillä ihmiset olivat kerääntyneet autojemme ympärille, huutaen samalla ’thank you UN, thank you UN!’ Autotkin oli koristeltu kukkasin. Viisi minuuttia myöhemmin joku räjäytti pommin samassa paikassa, jossa meidän auto oli. Tilanne oli katastrofaalinen, sillä menetimme samalla saavuttamamme luottamuksen paikallisiin. Neljä lasta haavoittui. Suojasimme haavoittuneiden evakuoimisen sairaalaan, sillä paikalliset eivät uskalla muuten viedä haavoittuneita sairaalaan. Sairaalassa lääkäri totesi välittömästi, että jalka pitää amputoida, mutta kun hän huomasi meidät jalka saikin hoitoa”, Pölönen kirjoitti päiväkirjaansa.

Pölösellä oli myös ongelmia oman väen kanssa. Koska toiminnan piti olla jatkuvaa, hän määräsi tiiminsä tekemään neljä partiota päivittäin. Kieltäytymisiä tuli, eikä kurinpalautus tahtonut onnistua afrikkalaisten ja aasialaisten upseerien vastaanhangoittelun vuoksi.

Varsinaisen ongelman ydin oli Pölösen mukaan ymmärrettävä: aseettomat tarkkailijat toimivat yhä rauhattomammaksi käyneessä kaupungissa. Useimmat tarkkailijoista olisivat Pölösen mielikuvan mukaan halunneet korkea-arvoisiin esikuntatehtäviin, eivät vaarallisiksi käyneisiin partiohommiin.

Olli Nurmi (vas.) panssaroidun miehistönkuljetusajoneuvon kyydissä Etelä-Libanonissa. Kirjan kuvitusta.

Unifil on toiminut jo vuodesta 1978 YK:n ”väliaikaisena” rauhanturvajoukkona Libanonissa. Jo noin 11 500 suomalaista on palvellut siellä vuodesta 1982 alkaen, nyt jo toisessa sukupolvessa. Monia 1980-luvun YK-veteraanien lapsia hakeutuu alueelle rauhanturvatyöhön.

Vaikka suomalaiset ovat tehneet työtä tunnollisesti ja hyvin, ei Libanoniin ole tullut pysyvää rauhaa. Siinä Unifil on epäonnistunut – konflikti Libanonin vahvan Hizbollah-äärijärjestön ja Israelin välillä jatkuu edelleen, ja tilanne maiden välisellä, toistaiseksi vielä vahvistamattomalla rajalinjalla on ajoittain hyvin jännittynyt. YK ei kykene tätä asetelmaa muuttamaan.

Nurmen mukaan YK:n toimintaa määrittelevät operatiivisten näkökohtien lisäksi myös poliittiset tosiasiat.

”Ne asettavat omat rajoitteensa toiminnan kehittämiselle. Alueen valtioilla ja muilla toimijoilla on omat etunsa suojeltavinaan. YK on lopulta 193 jäsenvaltionsa summa. Lopulliset päätökset tekevät YK:n turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsentä. Niiden pienimpänä yhteisenä nimittäjänä ei useinkaan ole antaa tarpeellisia valtuuksia rauhanturvaajille. Tästä ovat todisteena vuosikymmenestä toiseen jatkuneet YK-operaatiot. Tällöin on pahimmillaan vaarana, että operaatiot kehittyvät enemmän osaksi konfliktin rakennetta kuin sen ratkaisua, kuten Lähi-idässä on nähty.”

YK:n ja Unifilin suurin onnistuminen on kuitenkin se, ettei Etelä-Libanonissa ole sodittu vuoden 2006 lyhyen kesäsodan jälkeen.

– Yksi sukupolvi on saanut siellä kasvaa ilman sotaa, Nurmi sanoi kirjan julkistamistilaisuudessa perjantaina.