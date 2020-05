Kommentti: Väestöllä ei ole juuri lainkaan suojaa, jos ja kun koronan toinen aalto iskee

Alkuun luultiin, että todettujen tapausten lisäksi viruksen olisi saanut jo nelinkertainen, jopa suurempi määrä ihmisiä. Nyt ei näytä ollenkaan siltä, kirjoittaa IS Plusin tuottaja Riika Kuuskoski.

Kotisohville on tarjoiltu ilta toisensa perään jankkaavaa näytelmää, jossa toimittaja yrittää jallittaa ministeriä/virkamiestä/terveyseksperttiä myöntämään, että hallituksen tavoite kuitenkin on saada korona leviämään väestössä.

Altavastaajilla tuntuu olevan lehmän hermot, kun he toistavat, että ei, leviäminen ei ole tavoite.

Rajoituksia puretaan siksi, että ihmiset voivat elää normaalimpaa elämää, ja valitessaan sen tavoitteen hallitus on tietenkin hyväksynyt sen, että tauti jonkin verran leviää. Se on seuraus, ei tavoite.

Mutta tavoitteena on purkaa rajoituksia sen verran maltillisesti ja hallitusti, että virus ei leviä niin paljon, että hoitopaikat loppuvat kesken.

Viime viikolla 50 allekirjoittajaa, useimmat jonkin alan erikoislääkäreitä, esitti hallitukselle avoimen kirjeen, jossa toivoivat että hallitus valitsi tukahduttamisen tien. Kirjeen aiemmissa, julki vuotaneissa versioissa he uskoivat tukahduttamisen voivan onnistua jopa reilussa kuukaudessa.

Totta kai jokainen toivoisi, että tämä olisi mahdollista, mutta mikään ei viittaa siihen. Virus on tullut jäädäkseen – ellei se sitten jostain kumman syystä itsekseen sammu.

Tukahduttaminen tuotiin esille jo Imperial Collegen huippututkijoiden kuulussa artikkelissa maaliskuun puolivälissä, siinä jossa esiteltiin Suomessakin käyttöön otetut rajoitustoimet ja joka käänsi Boris Johnsonin pään suitsimaan epidemiaa.

Siinä esitellään kaksi strategiaa: tukahduttaminen, jossa tavoitellaan että leviämisluku R on alle yhden (kuten Suomessa nyt) sekä lieventäminen, jossa tavoitteeksi riittää epidemian vauhdin hidastus niin että tehohoitopaikat riittävät sairastuneille.

Jos tukahduttamiseen päädytään, pitäisi rajoituksia pitää yllä kunnes koronaan on rokote. EU kertoi torstaina, että rokote voi valmistua aikaisintaan vuoden päästä. Ja kauanko vielä kestää siihen, että sitä saa pieni pohjoinen kansa, joka ei pärjää maskimarkkinoillakaan?

” Me olemme lähes kaikki yhä alttiita tartunnalle kuin maaliskuussa, vasta-aineita on aniharvalla.

Virustieteen mukaan epidemia voidaan lannistaa kahdella tavalla: väestön immuniteetti eli laumasuoja voi syntyä joko väestön rokottamisen kautta tai sairastamisen ja vasta-aineiden kautta.

Korona on osoittautunut kinkkiseksi myös vasta-ainepuolella.

Alkuun luultiin, että todettujen tapausten lisäksi viruksen olisi saanut nelinkertainen, jopa suurempi määrä ihmisiä, jotka olisivat sairastaneet sen oireettomana tai niin pienin oirein, ettei tautia olisi tunnistettu, ja he saisivat vereensä vasta-aineet, joista immuniteettia syntyisi.

Nyt ei näytä ollenkaan siltä. Koronan sairastavuutta on tutkittu satunnaisotannalla tehdyillä vasta-ainetutkimuksilla. THL:n ja HUSin tekemissä vasta-ainetutkimuksissa korkeintaan parilla prosentilla on ollut korona, ja heistä vielä harvempi on saanut vereensä vasta-aineet.

Mitään laumasuojaa ei Suomessa ole näköpiirissäkään.

Torstaina uutisoitiin, että Espanjassakin vain 5 prosenttia väestöstä on sairastanut koronan, vaikka maa kuuluu koronan pahiten runtelemiin.

Ruotsissa viranomaiset nöyrtyivät sanomaan, ettei laumasuoja ole maan strategia. Tähän asti siellä on toiveikkaasti uutisoitu laumasuojan etenemisestä (26 prosenttia Tukholmassa jo!) ja tehty uusia laskelmia siitä, kuinka 40 prosenttiakin voisi riittää suojan syntyyn.

Toinen aalto kuulostaa huolestuttavalta näitä lukuja vasten. Nyt korona on hiipunut ja tartuttavuusluku R on alle yhden meillä kuten monessa muussakin maassa.

Olemme olleet kunnollisia ja eristäneet itsemme, mutta selitys tähän laantumiseen saattaa olla myös meistä riippumaton: aiemmin tunnetuista koronaviruksista moni hiljenee kesäkuukausiksi, ja uusi koronamme saattaa vain toimia samoin.

Ehkä se palaa jo alkusyksystä, eivätkä nämä kaksi piinakuukautta ole ikävä kyllä antaneet elimistöillemme valmiuksia torjua iskua. Me olemme lähes kaikki yhä alttiita tartunnalle kuin maaliskuussa, vasta-aineita on aniharvalla.

Hyviäkin asioita kuitenkin on.

Korona ei sittenkään ole niin tappava kuin alkuun pelättiin. Imperial Collegen tutkijat ennustivat että Iso-Britanniassa koronakuolemia tulisi 250 000 ja Yhdysvalloissa yli miljoona. Nyt luvut ovat toki kauheat, mutta huomattavasti pienemmät, Britanniassa noin 35 000 ja USA:ssa 85 000. Espanjatauti tappoi Suomessakin 20 000 ihmistä, korona on vienyt noin 300.

Vaikuttaa siltä, että tauti iskee melko harvoihin, vaikka sairastuneiden kuolleisuusluku on korkea.

Toinen hyvä asia on, että sairaala- ja etenkin tehohoitopaikat riittävät, jos ja kun toinen aalto tulee. Sen olemme nyt nähneet. Uudellamaalla, jonne yli puolet tapauksista on keskittynyt, on tehohoidossa ollut enimmillään 46 potilasta. HUSin johto on lupaillut yli 300 tehopaikkaa, jos tarve vaatii. Parkkihallissa on telttasairaala.

Kolmas hyvä asia on, että vakavasti sairastuneita on opittu hoitamaan paremmin ja tehohoitoon joutuneista potilaista entistä harvempi kuolee. Veritulpan riskiin varaudutaan verenohennuslääkkeillä ja erilaisten viruslääkkeiden ja interferonin vaikutuksia tutkitaan.

Mutta korona on ja pysyy. Maski ruuhkabussiin, flunssasta testiin, käsidesi taskuun ja turvavälejä tilanteen mukaan. Pitää luoda oma turvallisuudentunne, vaikka maailmassa vaanii nyt tämäkin paha susi.

Juttua korjattu 15.5. klo 15.08: HUSin tehohoitopotilaiden enin määrä