Sanna Marin vahvisti: Suomen tavoitteena viruksen leviämisen estäminen – ”Epidemia ei saisi tässä maassa edetä ollenkaan”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan koronaviruksen ei haluta leviävän Suomessa lainkaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) selvensi hallituksen koronastrategiaa perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kysymyksiä on herännyt esimerkiksi siitä, onko Suomen käyttöön ottaman hybridimallin tavoitteena tukahduttaa virus kokonaan vai antaa epidemian edetä hallitusti niin, ettei terveydenhuolto pääse kuormittumaan liikaa.

Tilaisuudessa Marin vahvisti Suomen tavoitteena olevan taudin leviämisen estäminen mahdollisimman tehokkaasti.

– Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Nämä tavoitteet ovat olleet koko ajan samat, Marin totesi.

– Tavoite viruksen leviämisen estämisestä tarkoittaa, että emme halua viruksen leviävän. Emme halua että ihmiset altistuvat virukselle ja sen aiheuttamalle taudille joka on osalla sairastuneista erittäin vakava.

Aiemmin Suomen on uskottu pyrkivän Ruotsin esimerkin mukaan viruksen hallittuun leviämiseen, jolloin väestölle kehittyisi vähitellen immuniteetti virusta vastaan.

Tähän ovat viitanneet myös joidenkin viranomaisten kommentit. Esimerkiksi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei rajoitustoimien pidentämisestä ole hyötyä, jos epidemia ei pääse etenemään.

Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että hallitus ei uskoisi niin sanotun laumasuojan muodostamiseen tähtäävään strategiaan. Tilaisuudessa Marin kyseenalaisti koko ajatuksen laumasuojan muodostumisesta epidemian edetessä.

– Hallituksen mielestä on niin, että epidemia ei saisi tässä maassa edetä ollenkaan. Emme esimerkiksi tiedä, että tuoko sairastaminen mukanaan immuniteettia. Tämä on yksi niistä asioista, joita me emme tällä hetkellä tiedä. Olisi erittäin vakavaa, jos me päätyisimme sellaiseen ratkaisuun jossa haluaisimme että tauti leviää yhteiskunnassa, kun me emme edes tiedä että tuoko sairastaminen mukanaan immuniteettia, Marin totesi.

Marinin mukaan hallitus tekee myös kokonaisharkintaa ja arvioi, minkälaisia vaikutuksia rajoitustoimenpiteillä on.

– Myös muut inhimilliset ja taloudelliset seuraukset otetaan tässä harkinnassa huomioon. Mutta hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta, vaan tietenkin toivomme että rokote kehitetään mahdollisimman pian, ja sitä kautta väestö saisi suojaa.

Salminen on varoittanut, että ilman immuniteetin kehittymistä epidemian mahdollisesti syksyllä iskevä toinen aalto voi olla Suomessa tuhoisampi. Myös Marin sanoi toisen aallon olevan todellinen uhka.

– On mahdollista että epidemia hiipuu kesäksi ja uusi tautiaalto tulee syksyllä. Meidän on varauduttava myös siihen.

Rajoitustoimia voidaan tarvittaessa tiukentaa uudelleen, jos virus lähtee leviämään uudelleen.

– Pyrimme löytämään kultaisen keskitien, että pystymme pitämään taudin hallinnassa niin, että tauti ei leviä, mutta samaan aikaan pyrimme pääsemään rajoituksista pikku hiljaa eroon.

Marin myös korosti, että hallituksen strategiaa tullaan päivittämään tilanteen muuttuessa ja uuden tutkimustiedon myötä.

Tilaisuudessa Marinilta kysyttiin, onko hallitus asettanut tarkkoja raja-arvoja rajoitustoimien palauttamiselle jos virus lähtee leviämään uudestaan. Marin perusteli, miksi raja-arvoja tartuttavuutta kuvaavalle R-luvulle ei ole halittu asettaa.

– Ensinnäkään se ei kuvaa tilannetta kattavasti ja vaihtelee myös alueittain. Tautia esiintyy ryppäissä ja epidemian kulkua on vaikea ennustaa. Toiseksi yksittäisen luvun asettaminen voisi johtaa oletukseen että hallituksen toimet olisivat sidottuja tähän lukuun. Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole.