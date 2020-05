Närää herättää erityisesti se, että valintakriteerejä muutettiin yhteishaun päättymisen jälkeen.

Koronavirusepidemian takia tehdyt poikkeusjärjestelyt korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ovat saaneet lukuisat pettyneet hakijat kantelemaan laillisuusvalvojalle uusista järjestelyistä.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut viime tiistaihin mennessä 23 kantelua, jotka koskevat korkeakoulujen toimintaa poikkeusoloissa. Nyt apulais­oikeus­asiamies pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä muun muassa yliopistojen opiskelijavalinta­perusteiden muuttamisesta. Useissa korkea­kouluissa on lisätty todistusvalinnan osuutta, normaaleja valintakokeita on peruttu ja korvattu sähköisillä etävalintakokeilla ja sähköisessä etävalinta­kokeessa on ollut ongelmia ainakin Itä-Suomen yliopistossa.

Valintakriteerit muuttuivat

Yliopistot julkaisivat hakukriteerit alkuvuonna, ja moni teki päätöksen hakukohteistaan 1. huhtikuuta päättyneen yhteishaun aikana. Koronavirusepidemian johdosta valintakriteerejä kuitenkin muutettiin huhtikuun lopussa, ja esimerkiksi joillakin aloilla todistusvalinnan osuutta kasvatettiin olennaisesti.

Apulais­oikeusasiamiehen selvityspyynnön mukaan moni kantelijoista olisi hakenut eri paikkoja, jos tämä olisi ollut tiedossa. Useat hakijat olivat käyneet valmennuskursseja ja satsanneet nimenomaan valintakokeeseen, mutta yhtäkkiä työ muuttuikin turhaksi. Sen sijaan olisi kannattanut satsata ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamiseen, sillä huonolla todistuksella mahdollisuudet sisäänpääsyyn heikkenivät.

Katkeria ääniä kuuluu esimerkiksi aikuisopiskelijoiden keskuudesta, sillä moni ei ole vain tiennyt vielä 18-vuotiaana mille alalle haluaa ja mihin kannattaisi ylioppilaskokeissa tähdätä.

Kanteluissa kritisoidaan erityisesti lääketieteen opiskelijavalintaa, jossa todistusvalinnan merkitystä nostettiin paljon. Muutosta ei ole pidetty perusteltuna koronaviruksenkaan vuoksi, koska se ei kantelijoiden mukaan vähennä yhteiskokeeseen osallistuvien määrää.

Miksi ei järjestetty kokeita turvavälein?

Kanteluissa arvostellaan myös sitä, että on päädytty todistusvalinnan kiintiöiden nostoon tai etäkokeisiin, vaikka yliopistokaupungit ovat pullollaan tyhjiä luokkahuoneita ja luentosaleja, joissa voisi pitää turvavälejä. Myös sekavaa ja poukkoilevaa tiedottamista on arvosteltu.

Vähävaraisten perheiden nuorten osalta kanteluiden sävy on lohduton. Kanteluissa on tuotu esiin kysymyksiä, kuten miten huomioidaan vähävaraisten yhtäläinen mahdollisuus osallistua korkeakoulujen valintakokeeseen, jos perheessä ei ole tietokonetta tai sähköt on katkaistu maksamattomien laskujen takia.

– Toimeentulotuesta ei yleensä myönnetä tukea älypuhelimeen tai tietokoneeseen, eikä se nyt sosiaalitoimistoihin tulossa olevan hakemusruuhkan takia olisi monesti mahdollistakaan, koska tukipäätöstä ei ehdi saada ja tietokonetta hankkia, oikeusasiamiehen selvityspyynnössä tiivistetään.

Apulais­oikeusasiamies pyytää ministeriöltä arviota erityisesti siitä, miten valintakriteereiden muutoksiin on päädytty ja muun muassa siitä, miten muutokset suhtautuvat hakijoiden yhdenvertaisuuteen, tasapuoliseen kohteluun.

Ministeriöltä on pyydetty vastausta kesäkuun 5. päivään mennessä.

Millaisia kokemuksia sinulla on tämän kevään valintakokeista? Kerro: uutiset@iltasanomat.fi