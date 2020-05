Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 6 228.

Suomessa on nyt 6 228 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 83 uutta tartuntaa.

Eniten koronatapauksia on todettu edelleen Helsingissä, jossa tartuntoja on varmistunut 2 311 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on vahvistunut Vantaalla, jossa on todettu 739 tartuntaa. Kolmanneksi eniten vahvistettuja tartuntoja on Espoossa, 708 kappaletta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut eilisten tietojen mukaan 287 ihmistä. Keskiviikosta kuolemantapaukset lisääntyivät kolmella.

Sairaalahoidossa koronan takia oli THL:n eilisten tietojen mukaan koko maassa 143 ihmistä. Heistä 33 oli tehohoidossa. Valtaosa, 119, sairaalassa olevista on hoidossa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Niin ikään kuolemantapauksista valtaosa, 234, oli kirjattu siellä.

THL:n on määrä kertoa uusimmat tiedot koronakuolemista ja sairaalahoidossa olevista myöhemmin tänään.

Lisää aiheesta hetken kuluttua.