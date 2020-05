Kestääkö suomalaisten hermo Sanna Marinin ”kultaisen keskitien”? kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Pelossa ja eristyksessä eletyn kevään jälkeen suomalaisilla on mahdollisuus hiukan hengähtää koronaviruksen uhasta. Pääministeri Sanna Marinin (sd) tiedotustilaisuudessa perjantaiaamuna kerrottiin rauhoittavia tietoja.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan taudin huippukohta näyttää tällä hetkellä olevan ohi. Parantuneiden määrä kasvaa nopeammin kuin sairastuneiden ja se mahdollistaa rajoitusten purkamista. Merkittävin niistä on ollut peruskoulujen paluu lähiopetukseen.

On mukava kuulla rauhoittavia sanoja, mutta ei se tarkoita, että arkiset turvatoimet voitaisiin unohtaa. Todellinen taistelu on mahdollisesti vasta edessä.

Viruksen leviämisen odotetaan kiihtyvän syksyn lähetessä. Kevään kovat rajoitukset ovat iskeneet pahoin Suomen yhteiskuntaan ja talouteen. Voi olla, että toinen yhtä kova kuuri ei ole mahdollinen.

Kultainen keskitie

Pääministeri Marin on toistellut rimpsua ”testaa, jäljitä, eristä, hoida” (TJEH) varmasti niin usein, että itseäkin alkaa kyllästyttää. Marin luottaa vanhoihin kansakoulunopettajan keinoihin: selkeyteen ja toistamiseen. Ne toimivat niin, että kovapäisimminkin pitäisi ymmärtää.

TJEH-strategian pitäisi toimia syksyllä, jotta uusiin koviin rajoituksiin ei jouduttaisi.

Marinin epäröinnin hetki tuli, kun hän kertoi, kuinka valmiita keinot strategian toteuttamiseksi ovat. Vastaus oli, että ”osaksi ovat, osaksi eivät”. Arkisesti ottaen joku asia on vain valmis tai sitten ei.

Ongelmallisinta on ilmeisesti puhelinsovellus, jolla jäljitettäisiin tartunnalle altistuneita. Suomessa sen pitäisi olla vapaaehtoinen ja yksityisyyden turvaava. Tämä voi syödä toimivuutta.

Marin puhuu ”kultaisesta keskitiestä”, jota Suomessa noudatetaan. Kuukausien pitkittyessä se voi olla henkisesti raskas monelle suomalaiselle.

Uskokaa, ei laumasuojaa

Suomen linja ei ole tänä keväänä auennut kaikille. Marin joutui nyt rautakangesta vääntämään, että Suomessa pyritään siihen, että taudin leviäminen pysähtyisi. Laumasuojaan ei pyritä, koska ei ole varmuutta syntyykö koronaviruksen aiheuttamalle taudille immuniteettia sairastamisen kautta.

Joitakin virkamiesten lausuntoja on tulkittu toisin. Tämän jälkeen nähdään pitääkö koko koneiston linja.

Marin ei suostunut sanomaan nk. RO-lukua, jonka ylittäminen johtaisi Suomessa linjan muutokseen. RO-luku tarkoittaa sitä, montako muuta viruksen saanut tartuttaa.

Marinin mukaan on useita muitakin mittareita. Moneen kertaan hän mainitsi tartuntojen määrän nopean kasvun hälytyskellona. Se tarkoittanee hiukan eri asiaa kuin RO-luku.

Näitä asioita olisi yhä edelleen syytä kansalaisille selventää, koska ne nyt vain ovat vaikeita.

RO-lukua tuijotetaan, koska se on nostettu esiin esimerkiksi Saksassa, joka on tukahduttanut omaa epidemiaansa hyvin. Kun RO-luku on Saksassa noussut rajoitusten purun alettua, rajoituksia ei ole kuitenkaan nopeasti palautettu. Ihmisten arkitoimia ei voida koko ajan vekslata edestakaisin.