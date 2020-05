”Tervetuloa Suomen suveen” – näin rajusti sää muuttui aivan hetkessä kello 9.14

Tuntui hurjalta, että toukokuun puolivälissä on tällaista, sanoo kukkia kuskannut Tommi.

Muuramessa asuva Tommi lähti aamulla toimittamaan kukkakuormaa Muuramen puutarhalta Tuurin kyläkauppaan.

Aurinko paistoi.

Kello 9.14 Väätäiskylän kohdalla säätila muuttui äkisti. Ensin satoi räntää. Sitten yhtäkkiä kaikki meni valkoiseksi.

Lunta satoi niin, että sitä oli Tommin arvion mukaan viisi senttiä maassa.

– Tuntui hurjalta, että eletään toukokuun puoltaväliä ja oli kuin oltaisiin tultu joulumaahan. Olisi tehnyt mieli pysähtyä hifistelemään.

Kaikki oli valkoista parin kilometrin matkalta.

Tommilla oli kesärenkaat alla. Liikenteessä piti olla tarkkana. Edessä ajoi tukkirekka tyhjänä.

– Me pudotettiin nopeus melkein puoleen.

Tommi pääsi Pohjanmaalle ja Tuuriin. Siellä aurinko paistoi täydeltä terältä. Lunta ei ole maassa.

– On tämäkin. Ensin on auringon paistetta, sitten tulee lunta, sitten taas paistaa aurinko ja on kuiva tie.