Anna Perhon kolumni: Kannattaa kaikki ongelmat ulkoistaa ”paikkakunnan sosiaaliviranomaisille”?

Aktiivinen lähimmäisenrakkaus on usein todella raakaa työtä, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Tuttava oli sotkenut asiansa tavalla, joka uhkasi nielaista kaiken normaalin, niin uuden kuin vanhan. Mitä kannattaisi tehdä?

Halusin tapani mukaan viisastella, mutta kerrankin arkailin: osa ongelmista liittyi asioihin, joista en tiedä kyllin. Sitten välähti: kansalaisjärjestöt – eivätkö ne ole juuri tällaisia hetkiä varten? Jossain on pieni toimistohuone, jossa päivystäjä odottaa apua tarvitsevan kansalaisen yhteydenottoa.

Yhdeksän sekunnin googlaamisen jälkeen avasin chat-ruudun. Esitin asiani koruttomasti: lähimmäinen on pulassa, mitä hänen pitäisi tehdä? Miten asiasta kannattaa puhua, etten pelota häntä pois tai vaikuta vaikeuksia vähättelevältä?

Vastaus? ”Muistathan pitää huolta omasta jaksamisestasi. Ei ole sinun vikasi, että x on joutunut vaikeuksiin. Hän voi olla yhteydessä paikkakuntansa sosiaaliviranomaisiin. Moido.”

Samalla hetkellä kun chat-ruutu sammui, sammui myös haluni lahjoittaa ikinä penniäkään tälle järjestölle.

Miksi? Koska kohtaamisen perusoletus oli, että olen kyvytön käsittelemään aikuisten ongelmia. Lisäksi Pikkuauttajan voimakirjasta ammennettu vastausmalli ei myöskään edistänyt avun varsinaisen kohteen asiaa millään tavalla.

Kyseessä on toki yksittäinen anekdootti, mutta se laittoi miettimään maailmankuvaa, jossa terveitä aikuisia pitää suojella pienimmiltäkin ponnistuksilta.

Ketä tai mitä pohjimmiltaan suojelee asenne, jossa refleksinomainen vastaus kaikkeen on jaksamisesta jankuttaminen ja ongelmien ulkoistaminen ”paikkakuntasi sosiaaliviranomaisille”? Milloin lakkasimme luottamasta siihen, että lähtökohtaisesti ihmiset tunnistavat tarpeensa melko hyvin ja osaavat kalibroida toimintaansa sen mukaisesti?

Yhden kiire on toisen lepo. Siksi ”jaksaminen” ei ole yksi mitta tai standardi, josta käsin koko lauman toimintaa voi määritellä. Kaikkeen ei myöskään tarvitse olla motivoitunut. Jotkut asiat pitää vain hoitaa, hauskaa tai ei. Juuri tämän asian hyväksyminen on jaksamisreservin kasvattamista, vaikeuksien välttely sen haurastuttamista.

Kun meiltä penätään ”lähimmäisten kohtaamista arjessa” mutta samaan hengenvetoon kehotetaan olemaan itselle armollinen, niin mikä on lopputulos? Välinpitämättömyys, koska oman jaksamisen suojelemiseksi jätän nyt tämänkin asian tekemättä.

Jaksamispuhetta pitävät usein äänekkäimmin yllä ne, joilla voimia riittää yllin kyllin. Harvemmin ne, joille jokin on niin tärkeää, että se on tehtävä patterien loputtuakin. Aktiivinen lähimmäisenrakkaus on usein todella raakaa ja raadollista työtä, jonka keskellä jaksamisjargon tuntuu samppanjavispilän kaltaiselta ylellisyydeltä.

Edesmennyt teologi Martti Lindqvist käsitteli työssään auttamistyön sokeita pisteitä.

Ammattiauttajilla on toki varjonsa ja puutteensa kuten meillä muillakin. Ongelmia syntyy, kun auttaja ei ole niistä tietoinen vaan projisoi niitä asiakkaisiinsa. Tätä kautta voi pohtia, onko esimerkiksi jaksamisesta hössöttävä asiantuntija ehkä itse vailla lepoa tai itselle annettua lupaa välillä höllätä.

Kirjassaan Auttajan varjo Lindqvist kannustaa ammattiauttajia tutustumaan omiin tarpeisiin, mutta teksti sopii kävelysauvaksi kenelle tahansa meistä:

”Varjonsa tunnistamisen jälkeen auttajan on vaikea lyödä, selitellä, mestaroida tai hylätä. Elämä osoittautuu suuremmaksi ja todemmaksi kuin yksikään sitä kuvaava teoria.”