Toni Tuunainen kertoo, kuinka hänestä tuli Ruotsin etsityin rikollinen – näky matkalla hotellin aamiaiselle ei unohdu koskaan

Katastrofaalisella tavalla pieleen menneen ryöstön jälkeen Toni Tuunaisella oli kaksi vaihtoehtoa: joko jatkaa pakoa ulkomaille tai antaa itsensä ilmi. Hän valitsi jälkimmäisen.

Entinen ammattirikollinen Toni Tuunainen, pian 46, sanoo, ettei ole koskaan tavannut onnellista gangsteria.

Elokuvissa rikollinen elämä voi näyttäytyä romanttisena. Näyttäviä ryöstöjä, pakoja ja taskuissa polttelevia setelitukkoja.

– Leffoista jää harvemmin mieleen, mitä niissä käy: lopussa on vankila tai kuolema. Missä esimerkiksi maailman vaikutusvaltaisimpiin rikollisiin kuulunut Joaquín ”El Chapo” Guzmán on nyt? Jossain betonibunkkerissa Yhdysvalloissa.

Tuunaisen elämäkerta Olin Ruotsin etsityin rikollinen (Like) on vastikään ilmestynyt suomeksi. Kirjan toinen kirjoittaja on ruotsalaistoimittaja Gunnar von Sydow.

Ruotsinkielinen alkuteos Jag var Sveriges mest jagade rånare julkaistiin jo vuosi sitten. Se on saanut hyvän vastaanoton, ja Tuunainen kertoo kirjan lukijakunnan olleen hyvin laaja.

– Nuorin, jolta olen saanut palautetta, on 14-vuotias. Vanhin yli 80-vuotias.

Teokselle voi ennakoida menestystä myös Suomessa, sillä true crime -buumi ei näytä laantumisen merkkejä.

Rikolliselämäkertoja on ilmestynyt viime vuosina kiihtyvään tahtiin muun muassa Volkan Ünsalin palkkamurhasta tuomitulta Janne Raniselta, arvokuljetusryöstäjä Matti Sarénilta ja entisiltä Cannonball-jengiläisiltä Janne ”Nacci” Tranbergilta, Mika ”Immu” Ilméniltä ja äkillisesti vuonna 2018 menehtyneeltä Marko Lönnqvistiltä.

– Rikollisuus on aina kiinnostanut ihmisiä, siksi rikoksista on tehty niin paljon leffojakin. Kaipa rikollisten maailma ja elämäntyyli herättää uteliaisuutta, pohtii Tuunainen.

Tuunainen sanoo, että omassa kirjassaan hän on halunnut kuvata rikollismaailman todellisuutta romantisoimatta sitä.

– En halua leveillä omilla teoillani. Rikollisessa elämässä on enemmän miinuspuolia kuin plussapuolia. Ne jotka väittävät päinvastaista, valehtelevat, sanoo Tuunainen.

Toni Tuunainen kuvattuna vuonna 2016.

Teos käy läpi kattavasti Suomessa syntyneen, mutta Ruotsissa lähes koko ikänsä asuneen Tuunaisen elämän. 275 sivuun mahtuvat rikokset, rangaistukset, isäpuolen itsemurha, huumeongelma sekä onnistuneet ja pieleen menneet keikat.

Juhlimista Tukholman yössä vuoden 1997 paikkeilla, Toni Tuunainen kuvassa keskellä. Vaikka ulospäin meno saattoi näyttää korealta, rikokset ja huumeidenkäyttö olivat viemässä kohti pohjaa.

Avainkohta on kuitenkin vuosi 2003. Tuolloin Tuunainen pohti rikosten lopettamista ja uuden elämän aloittamista. Alituinen sivuille vilkuilu oli tekemässä hänestä vauhdilla hermorauniota.

Uuteen elämään tarvittiin kuitenkin pääomaa. Niinpä hän alkoi kolmen rikoskumppaninsa kanssa suunnitella viimeistä keikkaa, jonka päämääränä oli ryöstää arvokuljetusauto Bräkne-Hobyn pikkukaupungisssa Etelä-Ruotsisssa.

He laskeskelivat, että saalis olisi parhaimmillaan jopa 20 miljoonaa kruunua.

– Ajattelin, että lähtisin ryöstön jälkeen ulkomaille, kertoo Tuunainen nyt.

– Paikkaa en ollut miettinyt tarkemmin, kunhan se olisi riittävän kaukana Ruotsista. Väli-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, Aasiaan. Sen jälkeen investoisin saamani rahat. Rakentaisin omakotitalon ja myisin sen, alkaisin tehdä sellaista bisnestä.

Bräkne-Hobysta tuli täysi katastrofi, sillä kumppanusten tietämättä poliisi oli ollut heidän jäljillään jo pitkään.

Poliisit olivat informoineet tulevasta iskusta jo arvokuljetusfirmaakin. Ajatuksena oli kaiketi napata ryöstäjät itse teosta, mutta kuitenkin niin, ettei mitään vakavaa ehtisi tapahtua.

Poliisin tarkkailutieto oli kuitenkin puutteellista ja ryöstön käynnistyminen tuli heille yllätyksenä. Siinä vaiheessa, kun poliisi pääsi tilanteen tasalle, kaksi naamioitunutta ryöstäjää oli jo auton sisällä ja kolmas piti vahtia ulkopuolella rynnäkkökivääri kädessään.

Ryöstäjistä neljäs ei ollut mukana, sillä hän osallistui vain keikan suunnitteluun.

Seuranneessa kaaoksessa poliisi ampui kuoliaaksi vahdissa olleen ryöstäjän.

Tuunainen pääsi pakenemaan paikalta autolla rikoskumppaninsa ja panttivangiksi otetun Securitas-vartijan kanssa.

Vartijan he jättivät myöhemmin kyydistä kädet sidottuna syrjäseudulle, ja kaksikko jatkoi pakoaan Tukholmaan.

Tuunainen muistaa yhä kirkkaasti, miltä tuntui nähdä omat kasvonsa lehdessä.

Hän oli kirjautunut pieleen menneen ryöstön jälkeen rikoskumppaninsa kanssa Freys-hotelliin ja nukkunut yön yli.

Kun kaksikko oli menossa hotellin aamiaiselle, Tuunainen näki lehtitelineessä päivän Aftonbladetin. Sen kanteen oli painettu molempien kasvokuvat ja yläpuolelle otsikko JAGADE – JAHDATUT.

Epäiltyjen kuvien antaminen julkisuuteen varhaisessa vaiheessa oli epäilemättä osa poliisin taktiikkaa, jolla ryöstäjät saataisiin houkuteltua piilopaikoistaan ulos.

– Se oli sokki. Siinä tilanteessa rupeaa tietysti katselemaan ympärilleen ja miettimään, että nyt kuka tahansa voi tunnistaa minut. Olin suoraan sanoen paniikissa.

Hetken hän pohti, pitäisikö hänen yrittää paeta ulkomaille ja olla karussa niin kauan, että rikos vanhentuisi. Tuunainen sanoo, että 15 vuotta loukussa jollain turistisaarella tuntui pahemmalta kohtalolta kuin vankila.

– On eri asia lähteä vähäksi aikaa lomalle kuin olla pakomatkalla 15 vuotta. Sellainen vaatii rahaa, ja minua varakkaammatkin olivat epäonnistuneet siinä. Entä jos jäisin kiinni loppumetreillä, vaikka 14 vuoden ja 10 kuukauden jälkeen?

Tuunainen päätti mennä asianajajansa luo ja antaa itsensä ilmi.

– Olin siinä vaiheessa jo aika väsynyt. En pystynyt rentoutumaan ennen kuin sellin ovi meni kiinni ja tiesin, ettei kukaan tule enää perään.

Tuunainen sai Bräkne-Hobysta viiden ja puolen vuoden vankeustuomion.

Vapauduttuaan vankilasta hän jatkoi rikosten tekemistä. Tuunainen sanoo, että viimeinen pisara oli vasta pitkänäperjantaina 2009 baarissa kehkeytynyt riita ja sitä seurannut pahoinpitelytuomio.

– Siitä tuli tosiaan pitkä perjantai. Ennen lähtöä sanoin puolisolleni tulevani ajoissa kotiin. Reissu kesti lopulta kuukauden, kun jouduin tutkintavankeuteen.

Tuunainen sanoo suoraan, ettei suoranaisesti ajatellut rikollisen elämän jättämistä. Se vain jäi, kun hän sai jalkapannan ja vankilan sijaan kävi töissä rakennusyrityksessä.

Aiemmin hän oli ajattelut, että tavallinen elämä on pyramidipeli, jolla ahkeria hölmöjä huijattiin. Huijaus, jossa monet raatavat ja vain hyvin harvat tienaavat.

– Se olikin aika hyvää ja rentoa elämää. Kävin töissä, tulin kotiin ja olin väsynyt. Siinä jäi niin paljon stressiä pois.

Nykyään Tuunainen työllistää itsensä kokemusasiantuntijana. Hän käy luennoimassa muun muassa sosiaalialan ammattilaisille ja koululaisille omista kokemuksistaan ammattirikollisena.

Tuunaisen yksi pääviesteistä on, että rikollisesta maailmasta irrottautuminen on pitkä tie. Ihmeparantumisia ei ole, sillä kyse on kokonaan uuden elämän rakentamisesta.

– Koko ketjun pitää olla kunnossa alusta loppuun. Ihminen saattaa käydä läpi päihdekuntoutuksen, terapian ja saada asunnonkin, mutta tie tyssää siihen, kun ei ole mitään tekemistä. Ei kukaan jaksa istua asunnossa katselemassa ikkunasta ulos kovin pitkiä aikoja. Tai sitten sitä saattaa käydä jo töissä, mutta vapaa-ajalla hengailee vanhojen kavereiden kanssa, jotka tekevät yhä rikoksia. Silloin on helppo sortua entiseen.

– Ei ole helppoa muuttaa elämää. Se on vähän sama asia kuin päättäisit nyt, että ryhdyt asianajajaksi tai kirurgiksi. Siinä on aikamoinen reissu välissä ennen kuin on tavoitteessaan.