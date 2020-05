Nainen on saunonut viime aikoina vailla tuttua löylyttelyjuomaa.

Riihimäkeläinen nainen oli torstaiaamuna ostoksilla kotikaupunkinsa ruokakaupassa.

Ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvalla naisella oli mukanaan pitkä ostoslista, sillä ruokaostokset hän on korona-aikana pyrkinyt hoitamaan yhdellä viikoittaisella kauppareissulla riskiryhmille suunnattuun ostosaikaan.

– Suositus on, että me vanhat ihmiset käymme tässä kaupassa seitsemän ja kahdeksan välillä, hän kertoo.

Kauppalistalla oli myös saunaolut.

– Käyn kerran viikossa kaupassa ja ajattelin sitten, että ostanpa saunaoluen. Mutta sitten se piti jättää kassalla pois. Olutta myydäänkin vasta yhdeksän jälkeen, mikä ei ole minun päähäni mennyt koskaan.

Monet ruokakaupat tarjoavat korona-aikana riskiryhmiin kuuluville ihmisille – kuten esimerkiksi yli 70-vuotiaille – erityisesti suunnatun ostosajan aamulla.

Suomen alkoholilainsäädännön mukaan yli 2,8 prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyynti on kuitenkin sallittu aamuisin vasta kello yhdeksästä alkaen. Näitä alkoholijuomia ei saa siis kaupasta ostaa ennen aamuyhdeksää, edes yhtä pulloa.

Saunaoluet jäivät naisen osalta hyllyyn. Nainen kertoo, että tapahtunut pitkälti huvitti häntä.

– Tänään oli jo kolmas kerta, kun näin kävi. En ole koskaan keskittynyt siihen, että ai niin, eihän sitä saa aamulla ostaa. Minua huvitti, että miten voin unohtaa sen, että olemme alkoholin suhteen semmoinen maa, että sitä ei saa ennen yhdeksää!

Nainen korostaa, että koska saunaolut ei ole hänelle järin tärkeä asia, ei tapahtunut jäänyt kaivelemaan.

Hieman hän kuitenkin myöntää harmistuneensa, sillä saunomiset on viime aikoina saunottu ilman tuttua löylyttelyjuomaa.

– On tullut sellainen tapa, että onhan se saunaolut ihan kiva olemassa. Että saa tavallaan juhlistaa vähän.

– Kun aamulla menee kauppaan ja on kauhean pitkä kauppalista viikoksi, ja sitten paria olutta ei saa. Niin kyllä se vähän tuntuu, että voi hitsi, hän naurahtaa.

Riskiryhmille suunnattu kauppa-aika ja ostosten teko aamuisin ovat naisen mukaan muutoin pelanneet hyvin.

– En todella viitsi sinne kauppaan mennä mihin aikaan tahansa sen oluenkaan takia, hän huomauttaa.

Hän lisää myös ymmärtävänsä sen, että tällaisia sääntöjä alkoholijuomien myynnin suhteen on Suomessa olemassa.

– Ehkä se on se, että niitä ongelmakäyttäjiä on. Mutta en sitten tiedä, että miten tämä rajaa, kun niitä ongelmakäyttäjiä on kuitenkin. Hirveän vaikea ottaa siihen kantaa, hän pohtii.

Ensimmäisenä tapauksesta uutisoi MTV.