Suomessa on tähän mennessä todettu 6 145 koronavirustartuntaa. Maailmalla on todettu yli 4,39 miljoonaa koronavirustartuntaa

Suomessa todettujen koronatartuntojen määrä kasvoi keskiviikon luvuista 91:llä ja tartuntoja on nyt kokonaisuudessaan todettu 6 145.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 111 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on Suomessa 287. Torstaina THL ilmoitti kolmesta uudesta uhrista.

Maailmalla on todettu yli 4,39 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 296 000 ihmistä on kuollut.

Koulujen lähiopetus alkoi

Koululaiset palasivat torstaina lähiopetukseen kaksi kuukautta kestäneen etäopetuksen jälkeen. IS kävi Liminganlahden koululla kysymässä peruskoululaisilta, miltä kouluun palaaminen tuntuu.

Oppilaat kertoivat kaivanneensa etenkin kavereita.

Koskenkorvan koululla oppilaita lähiopetuksessa.

Korona­epidemia rokottanut rokottamista

Pikkulapsia rokotetaan koronan myötä viime vuosia vähemmän, kertoo THL.

Kaikkia pikkulasten rokotteita on otettu alkuvuonna vähemmän kuin vuosi sitten. Osassa sairaanhoitopiirejä rotavirus-, pneumokokki- tai viitosrokotussarjaan kuuluvien rokoteannosten kattavuudet ovat merkittävästi matalampia kuin viime vuoden toukokuussa. Erot ovat kuitenkin suuria alueiden välillä.

Venäjän alhaisille koronauhriluvuille ehkä selitys

Moskovan kaupungin virallisista koronavirustilastoista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia koronaviruskuolemista, kertoo muun muassa Moscow Times. Moskova on Venäjän koronaviruskriisin keskus.

Vaikka Venäjä on ilmoittanut noin 242 000 koronavirustartunnasta, taudin on kerrottu tappaneen vasta 2 212 ihmistä. Lukua on pidetty hämmästyttävän alhaisena.

Moscow Timesin mukaan kaikkia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia ei ole välttämättä kirjattu koronaviruksen aiheuttamiksi.

Venäjällä on toiseksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa.

Japani purki koronapoikkeustilan etuajassa

Japanin hallitus on päättänyt lopettaa koronaepidemian vuoksi julistetun poikkeustilan suurimmasta osasta maata, pois lukien Tokion ja Osakan kaltaiset suurkaupungit. Uusien tartuntojen määrä on laskenut alle epidemian alun tason.

Poikkeustila päättyi 39:ssä Japanin 47 prefektuurista. Aiemman päätöksen mukaan poikkeustilan oli määrä päättyä vasta toukokuun lopussa.

Uusiseelantilaiset rynnivät kampaamoihin

Uudessa-Seelannissa löysennettiin koronarajoituksia torstaina, kun maassa aukesivat muun muassa kauppakeskukset, kahvilat ja kampaamot.

Myös yli 70-vuotiaiden sallitaan jälleen liikkua kotinsa ulkopuolella seitsemän viikon pakollisen karanteenin jälkeen.

Monelle saarivaltion asukkaalle hiustenleikkuu tuntui olevan ensimmäisenä prioriteettilistalla eristyksen jälkeen. Paikallisten parturikampaamojen edessä raportoitiin syntyneen jonoja, kun ihmiset odottivat pääsyä hiustenleikkuuseen.

Ihmiset jonottivat parturiin Wellingtonissa.

Senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja jätti pestinsä

Republikaanisenaattori Richard Burr on ilmoittanut, ettei aio jatkaa senaatin vaikutusvaltaisen tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajana toistaiseksi. Poliisi tutkii, käyttikö senaattori hyväkseen ei-julkista tietoa koronaviruksesta myydessään satojen tuhansien dollareiden edestä osakkeita.

Amerikkalaismedia oli aiemmin torstaina uutisoinut, että Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n agentit olivat takavarikoineet Pohjois-Carolinaa edustavan senaattorin puhelimen ja heillä oli lupia tutkia senaattorin elektronisia tallennuksia.