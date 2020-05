Näin sujuu ilmahali! 3-luokkalaisten kaverusten jälleennäkemisen riemulla ei ollut rajoja

Tänään torstaina palattiin kouluun.

Jälleennäkemisen riemulla ei ollut rajoja, kun Koskenkorvan koulun kolmasluokkalaiset kaverukset Annika Tapanainen ja Emma Mäenpää tapasivat toisensa lähes yhdeksän viikon tauon jälkeen.

Karanteenin aikana oli käynyt selväksi, että halaaminen on kiellettyä. Bestikset olivat kuitenkin opetelleet uudenlaisen halaamistavan.

– Annettiin tällaiset ilmahalit, ystävykset näyttävät ja kertovat ikävöineensä sekä toisiaan että muita kavereitaan kovasti.

Se on ilmahali!

– Ollaan kyllä soiteltu aika usein, melkein joka päivä. Välillä on kysytty neuvojakin toisiltamme, jos on ollut hankalia koulutehtäviä.

– Ehkä hankalin oli se, kun piti tehdä jokin soitin. Siinä laitettiin karkkipurkkiin riisiä ja päälle paperia. Kivoimpia oli matikantehtävät, kertoo Emma.

Annika on samaa mieltä. Myös hän pitää matikasta.

– Outoa oli se, kun koulussa ei saa ottaa puhelinta tunnille, mutta nyt oltiin miiteissä puhelin kädessä. Ihan koko kotikoulun ajan on pitänyt käyttää puhelinta, Emma toteaa.

– Mä en yleensä saa käyttää päivisin kovin paljon puhelinta, mutta nyt olen saanut, kun on tämä korona, jatkaa Annika.

Ilo ylimmillään!

Torstaina puhelimet pysyivät visusti poissa käsistä.

– Koulussa ollaan ilman puhelinta. Se on helppoa, kun on kaikkea muuta, tytöt tuumaavat ja kirmaavat nurmikolle tekemään kärrynpyöriä, sillä välitunti loppuu kohta.

Koulussa kaikki on nyt vähän erilaista kuin tavallisesti. Esimerkiksi Emman ja Annikan luokka opiskelee juhlasalissa, jonne pulpetit on järjestetty väljästi. Ruokailu hoituu oman porukan kesken samoissa tiloissa.

– Erilaiset rajoitukset tuntuu oudoilta ja vähän ärsyttäviltä, kuvailevat tytöt, mutta ovat silti sitä mieltä, että kouluun oli kiva tulla.

– Eniten on ollut ikävä hauskoja tunteja ja tehtäviä. Meillä on perjantaina yksi koekin, he innostuvat.