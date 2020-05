Moni allergikko kärsii, kun allergiaoireet sekoitetaan koronaan.

Siitepölyallergiasta kärsivillä on juuri nyt ikävät paikat. Jo pelkkä allergia voi tehdä olon varsin ikäväksi ja tukalaksi, mutta iso lisälasti harteille on koronakriisin tuoma kanssaihmisten herkkyys.

Jos niiskuttaa, yskähtelee tai aivastelee vaikkapa kaupan kassajonossa tai työmatkalla julkisessa liikenteessä, saa helposti osakseen mulkoilua, jopa vihamielisiäkin katseita. Yritä siinä sitten toisten mulkoillessa selittää, että ei tämä koronaa ole, siitepölyallergiaa vain.

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Anne Vuorenmaa sanoo, että kesän pahin siitepölykausi kestää yleensä vain 2–3 viikkoa.

Moni mieltää aivastelun ja pärskimisen oitis koronavirukseen, sillä siitepölyallergian päälle päin näkyvät oireet ovat samankaltaiset.

Ikävä ongelma on Allergia-, iho- ja astmaliitossa tuttu.

– Allergikon voi olla aika ikävä lähteä kauppareissulle, jos niiskuttaa ja nenä vuotaa – tai jos astmaatikkoa yskittää kovasti, asiantuntija Anne Vuorenmaa myöntää.

– Olemme huumorilla heittäneet, pitäisikö alkaa käyttää jotain logoa tai esimerkiksi pinssiä rinnassa, että minulla on siitepölyallergia, Vuorenmaa lisää.

Vuorenmaa sanoo, että 20 prosentilla suomalaisista – siis joka viidennellä – on eriasteinen siitepölyallergia. Suurin osa on allerginen koivulle, jonka runsain siitepölykausi alkaa olla käsillä näillä hetkillä.

Lohduttavana tietona Vuorenmaa sanoo, että allergikoista suurimman osan niiskutus ja pärskiminen poistuvat lääkityksellä.

Koivu on yksi yleisimmistä siitepölyallergian aiheuttajista. Koivun kukinta alkaa olla kiihkeimmillään Etelä-Suomessa.

– Siitepölyallergikon kannattaisi viimeistään nyt alkaa ottaa yksi tabletti antihistamiinia päivässä. Jos se ei riitä, voi tarvita lisäksi kortisonipohjaista nenäsumutetta. Silmien kutinaan, kirvelyyn tai punoitukseen kannattaa hakea apteekista silmätippoja, Vuorenmaa neuvoo.

Osalla allergikoista oireet ovat kuitenkin sen verran vaikeat, ettei lääkityskään pure kunnolla. Tai he ovat allergisia usealle eri siitepölylle (leppä, koivu, heinät, pujo), jolloin piina jatkuu koko kesän.

Silloin viranomaisohje on selvä: ei pitäisi mennä oireisena päiväkotiin, kouluun tai töihin, vaan pitäisi pysyä kotona.

– Se on ihan THL:n ohjeistus. On vaikea erottaa, onko kyse allergiaoireesta, flunssasta vai koronasta. Kuume ei tosin kuulu allergiaoireisiin, mutta koronakin voi olla kuumeeton tai vähäoireinen. Ja allergikko voi pärskimisellään levittää tautia tietämättään. Siksi on syytä jäädä kotiin, kunnes on oireeton, Vuorenmaa sanoo.

– Tämän hetken tietämyksen mukaan siitepölyallergia ei kuitenkaan ole riskiryhmää lisäävä tekijä sairastua koronaan.

Monen siitepölyallergiasta kärsivän oireet pysyvät kurissa hyvällä lääkityksellä. Kuvassa Helsingin Kaivopihan apteekin proviisori Krista Merras allergialääkehyllyn äärellä.

Onko vaikea- tai moniallerginen sitten lukittu neljän seinän sisälle koko kesäksi? Ei, sanoo Vuorenmaa.

– Päivittäinen siitepölymäärä ilmassa ei ole sama. Sateet puhdistavat ilmaa, kun vesi huuhtoo siitepölyn maahan. Eniten siitepölyä ilmassa on aurinkoisina ja tuulisina päivinä. Pitää muistaa sekin, että pahin siitepölykausi kestää vain 2–3 viikkoa, ei koko kesää. Sen aika alkaa Etelä-Suomessa olla nyt, pohjoisempana vähän myöhemmin.

Allergiaoireiden sekoittaminen koronavirukseen on selvästi huolestuttanut suomalaisia. Vuorenmaa sanoo. että Allergia-, iho- ja astmaliitossa on jouduttu lisäämään neuvonta-aikoja. Nyt niitä on joka päivä.

– Koronaepidemian alkuvaiheessa, maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana ja vielä huhtikuussakin melkein kaikki puhelut koskivat koronaa. Nyt tilanne on rauhoittunut, kun ihmisten tietoisuus on lisääntynyt. Tulee niitä edelleen päivittäin, ehkä kolmasosa soitoista liippaa koronaa.

– Esimerkiksi astmaatikkoja on eniten huolestuttanut se, kun koronavirus menee ihmisen keuhkoihin, Vuorenmaa sanoo.

Allergia-, iho- ja astmaliitto tarjoaa allergia- ja astmaneuvontaa ma-ti ja to-pe klo 8–12. Keskiviikkoisin on iltapainoinen neuvonta-aika klo 14–18. Neuvontaa saa puhelinnumerosta 09-4733 5520.