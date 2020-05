Jorma Saahkon ja hänen lapsenlapsensa Lotta-Sofian päivittäinen yhteislaulu on saanut valtaisan suosion.

Joskus suositut ilmiöt saavat alkunsa silkasta sattumasta. Näin kävi Valkeakoskella asuvalle Jorma Saahkolle, 84, ja hänen lapsenlapselleen Lotta-Sofia Saahkolle, 27.

Jos Lotta-Sofia ei olisi tullut koronaviruspandemiaa pakoon Lontoosta Suomeen ja asettunut seitsemän vuotta sitten leskeksi jääneen ja yksin asuvan Jorma-pappansa luokse, yksi korona-ajan suosituimmista sosiaalisen median suomalaisilmiöistä olisi jäänyt syntymättä.

Saahkot ovat jo usean päivän ajan ladanneet Facebookiin yhteislauluesityksen vanhasta tutusta laulusta, ja suosio on suorastaan räjähtänyt. Lotan ja Papan koronalaulut -sivuston kautta suosituimpia lauluja on katsottu jo yli 20 000 kertaa –aina Brasiliaa ja Ugandaa myöten.

– Tämä on jotakin aivan uskomatonta! Kommentteja tulee niin paljon, ettei pysy perässä. Juuri joku lähetti kommentin, että tämä on paras asia, mitä koronasta on syntynyt, Lotta-Sofia äimistelee.

– Onhan tämä kerrassaan hämmästyttävää tällaiselle vanhalle miehelle! En ole ollut tällaisessa tilanteessa milloinkaan, Jorma-pappa lisää.

Lotta-Sofia sanoi, että Karjalasta lähtöisin oleva Jorma-pappa on innostunut laulamisesta niin paljon, että keskiviikkona kuvattiin papan ensimmäinen soololauluesitys.

– Papasta on tullut varsinainen esiintyjä! Hän on jo alkanut pohtia, että ”tämän laulun yhteydessä voitaisiin puhua tätä ja tätä”. Alkuun vain juttelimme kameralle ennen laulua tai sen jälkeen, mutta sitten ihmiset alkoivat kysellä, mistä pappa on tarkalleen kotoisin, onko mummoa olemassa ja niin edelleen. Nyt moneen lauluun sisältyy myös tarina, Lotta-Sofia sanoi.

Jorma ja Lotta-Sofia Saahko ovat hurmanneet Facebookissa jakamillaan lauluesityksillä.

Jorma-pappa ottaa esimerkiksi tutun laulun Soittajapaimen, tutummin Tein minä pillin pajupuusta.

– Kun lapsenlapset tulivat nuorena kylään, he aina sanoivat, että ”pappa, teepä taas pajupillejä”. Niin minä sitten tein, lapset puhaltelivat ja saivat niistä jotakin ääntä, Jorma-pappa naurahtaa.

Muutkin laulut ovat Jorma-papan lapsuus- ja kouluajoilta tai kotiseutuun Karjalaan liittyviä. Jorma joutui sotaa pakoon evakkoon oltuaan 4-vuotias.

Hyvää on tulossa vielä paljon lisää, sillä Saahkot aikovat jatkaa päivittäisiä laulujen lataamisia niin kauan kuin koronapandemia jatkuu.

– Juuri tuli sellainen tieto, että kouluni Lontoossa ei aukea enää tänä vuonna. Aiomme jatkaa niin kauan kuin korona jatkuu. Pappakin on ollut tosi hyväntuulinen ja kertonut vanhoja tarinoita mummosta, Lotta-Sofia iloitsee.

Jorman ja Lotta-Sofian esittämät laulut ovat Jorman lapsuusajoilta. Laulujen sanoja on haettu netistä.

Mutta miten kaikki sai lopulta alkunsa?

Lontoosta palannut Lotta-Sofia oli ensin kaksi viikkoa vanhempiensa luona karanteenissa ja sen jälkeen vielä viikon yksin perheen mökillä, ennen kuin hän uskalsi mennä asumaan Jorman seuraksi tämän omakotitaloon.

Jorma on harrastanut kuorolaulua elämästään noin 60 vuotta mutta ei enää 10 vuoteen. Myös Lotta-Sofia harrastaa laulua. Kaksikko pohti, ettei heillä ole oikein yhteistä laulettavaa, kun entinen ja nykymusiikki ovat niin erilaisia.

Siitä syntyi idea, että Jorma-pappa opettaisi Lotta-Sofialle joka päivä yhden laulun omasta nuoruudestaan.

Jorman ja Lotta-Sofian oma ”esiintymisstudio” Jorman omakotitalossa Valkeakoskella.

– Etsimme laulukirjaa 3–4 päivää mutta emme löytäneet. Lopulta totesimme, että emme tarvitse nuotteja. Kun pappa lauloi muutamia sanoja, laulut löytyivät netistä. Laitoin ensin laulumme omalle Instagram-tililleni, mutta kun monet kaverit tykkäsivät, päätimme perustaa Lotan ja Papan koronalaulut -sivun Facebookiin.

– Minulla on omakotitalosta yläkerta omassa käytössä, mutta melkein olen nykyään enemmän alakerrassa papan seurana. Terveiseni kaikille onkin, että muistakaa pitää omista isovanhemmistanne huolta. Soitella ja kysellä kuulumisia, Lotta-Sofia sanoo.

Saahkojen suuren suosion saaneista yhteislauluista kertoi ensimmäisenä MTV.