Kreikka toivoo turisteja takaisin rannoilleen ja moni suomalainen haluaisi vastata kutsuun. Etelän rantariemuun on kuitenkin pitkä ja vaikea matka, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maat, joille turismi on tärkeää, ovat epätoivoissaan, kun pandemia on karkottanut matkailijat. Tähän on hyvä syy, kun Välimeren kolme suurta turistimaata Espanja, Ranska ja Italia kuuluvat koronaviruksen kovimmin koettelemiin maihin.

Kreikka on selvinnyt paljon niitä paremmin. Ensimmäisenä isona Välimeren matkailumaana se olisi valmis ottamaan turisteja vastaan. Kreikka on ajanut innokkaasti ”turismikäytäviä”, joita pitkin saman tartuntatason matkailijat voisivat liikkua.

EU:n komissio julkaisi keskiviikkona suosituksensa sisärajojen avaamisesta. Se voisi alkaa kesällä. Italian pääministeri Giuseppe Conte varoitti saman tien kahdenkeskisten sopimusten tekemisestä ”turismikäytävien luomiseksi”. Reutersin mukaan Conte väitti, että tämä tuhoaisi Euroopan yhteismarkkinat.

– Jäisimme Euroopan unionin ulkopuolelle, ja sitä emme salli koskaan, Conte sanoi.

Italiassa maan sisäinenkin matkustus on yhä rajoitettua. Sinne on tuskin turistivirtoja odotettavissa. Toisaalta on hiukan epäselvää, miten Italiaa haittaisi, jos turistit suuntaisivat siinä tapauksessa Kreikkaan. Pitkällä tähtäyksellähän tämä pitäisi ainakin turismin idean elossa.

Supertartuttajat viruslingoissa

Kreikankin ongelma on muualla. Nykyaikainen massaturismi kulkee täysillä lentokoneilla. Vaikka kuinka käytettäisiin kasvosuojia, niissä on suuri tartuntavaara.

Turistirannat ja -kaupungit taas ovat luonnostaan täynnä viruslinkoja: baareja, diskoja ja ahtaita ravintoloita. Koronaviruksen piirteisiin kuuluvat sitä levittävät ”supertartuttajat”. Yksi ihminen voi tartuttaa kymmeniä muista syystä, jota ei tarkoin tiedetä.

Vaikka lomakohteen tautitilanne vaikuttaisi lähtiessä hyvältä, se voi muuttua hetkessä. Ja saman tien koko kohde sulkeutua karanteeniin.

Turismikauden on toivottu alkavan viimeistään heinäkuussa, mutta se voi jäädä toiveeksi.

WHO:n asiantuntija Mike Ryan antoi keskiviikkona synkän arvion. Hänen mukaansa mahdollisen rokotteen kehittäminenkään ei välttämättä poista koronavaaraa. Maailmassa on paljon tauteja, joihin on rokote, mutta joita on silti varottava. Arkinen esimerkki on tuhkarokko.

Toisaalta niidenkin kanssa on pystytty elämään.

Kuolema Venetsiassa

Saksalainen kirjailija Thomas Mann julkaisi vuonna 1912 novellin Kuolema Venetsiassa. Luchino Visconti ohjasi vuonna 1971 siihen perustuvan samannimisen elokuvan.

Kirjan päähenkilö Gustav von Aschenbach matkustaa Venetsiaan, joka jo yli sata vuotta sitten oli suosittu turistikohde lomarantoineenkin. Tarinan lopussa von Achenbach kuolee koleraepidemiaan, joka riehuu kaupungissa.

Juuri Italiaan varakkaat ja kyvykkäät ihmiset matkustivat jo satoja vuosia sitten nähtävyyksiä katsomaan ja rentoutumaan. Tiedostettiin, että tämä saattoi olla joskus vaarallista, pelkästään maantierosvojenkin vuoksi. Kulkutauteja ilmaantui silloin tällöin. Lääkitys ei ollut nykyisen tasoista.

Tämä ei estänyt matkustamista.

Kaukomatkailun lähitulevaisuus saattaa olla jälleen kalliimmassa, yksilöllisemmässä ja massoja välttävässä matkailussa. Tämä kannattaisi ottaa huomioon Suomenkin lomakohteiden ja niiden markkinoinnin kehittämisessä.

Muutamana lähivuonna suomalaisten rivikansalaisten lomarannat saattavat sijaita enemmän Viron Pärnun ja Latvian Jurmalan suunnalla. Niihin pääsee omalla autolla.