Jyrki Lehtolan kolumni: Fasistihallitus rajoittaa vapauksiamme!

Poikkeustilassa on ylistetty suomalaisen luottavaista suhdetta valtioon. Kolumnisti Jyrki Lehtola pohtii, mitä tapahtuisi, jos päätökset olisivat samoja kuin nytkin, mutta valtiolla olisi Juha Sipilän hallituksen kasvot.

Yhden utopia on toisen dystopia. Yhdelle käsiraudat ovat vapauden rajoittamista, toiselle eroottinen kokemus, josta voi kirjoittaa autofiktiivisen romaanin.

Hyvät ihmiset ovat määritelmällisesti parempia kuin huonot. Vaikka hyvät ihmiset tekisivät samoja päätöksiä kuin huonot, päätökset kumpuavat puhtaasta sydämestä, eivät teknokraattisesta julmuudesta.

Poikkeustilassa on ylistetty suomalaisen luottavaista suhdetta valtioon, mutta entä jos vaalitulos olisi ollut toisenlainen, päätökset samoja kuin nytkin, mutta valtiolla olisi Juha Sipilän hallituksen kasvot?

Fasismia! Liikenneministeri Ano Turtiainen palkkaa Perussuomalaisen päätoimittajan Mattias Turkkilan selvittämään mediatukea. Ratkaisuksi ehdotetaan tutuista toimittajista koottua neuvostoa, joka määrittelee hyväksyttävät mediasisällöt.

Fasismia! Ne lukitsivat syyttömän mummon vankilaan! Ja media vain valokuvaa ikkunan läpi mummoa sen sijaan, että kysyisi, miten tämän tason kidutus on sivistysvaltiossa mahdollista.

Rajojen yli pääsee liikkumaan, paitsi ettei pääse, paitsi että pääsee, ihan sama, me ei ainakaan kerrota, mitä saatte tehdä, joten lähdetään siitä, että ette saa tehdä mitään.

Pääministeri Juha Sipilä ei ole kriisin aikana sanonut oikein mitään, mutta on sanonut sen ihailtavan jämäkästi, eikä kukaan jaksa välittää, että politiikan sisältö on muuttunut sen arvioinniksi, kuinka selkeästi joku toistaa hurskauksiaan.

Koronasta kärsivät kaikki. Suurimpia kärsijöitä median mukaan ovat toimittajat sekä sinkut, joilla on tylsää.

Sipilän hallitus jätti auki isot marketit, mutta sulki kirjastot. Tyypillistä fasistihallituksen toimintaa! Kansalaiset ajetaan katselemaan suoratoistopalvelujen monikansallisia tv-sarjoja, vaikka olisimme voineet organisoida maailman parhaan kirjastolaitoksen niin, ettei suomalainen kulttuuri kuole.

Mikä on tämän ihmisoikeuksia polkevan oikeistohallituksen epäpätevyyden taso?!

Ensin niillä oli yksi strategia, sitten toinen, sitten ne yhdistivät kaksi strategiaa, kutsuivat sitä hybridiksi ja alkavat avata Suomea juuri siinä vaiheessa, kun kansalaiset ovat olleet niin kauan eristyksissä, että ne mieluummin kuolevat polyamoristeina viruslätäkössä kuin palaavat koskaan koteihinsa. Ja seuraavaksi ne lähtevät mökeille juhannukseksi ja kaikki kuolevat fasistihallituksen päätösten seurauksena!

Onneksi sentään tiedetään, missä päin ne toisiaan tappavat, kun Telian avulla hallitus on ottanut itselleen oikeuden tietää, missä alamaiset sijaitsevat. Sitä vastaan olisi osoitettu mieltä Kansalaistorilla, mutta koska kokoontumiset ovat kiellettyjä, Twitterissä on riidelty Twitteristä. Helsingin Kalliossa kotien ikkunoissa heiluu vastarinnan eleenä hirressä nalleja, joiden suu on suljettu teipillä.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.