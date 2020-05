Tuleeko koronaviruksen toinen aalto kesällä ja onko se entistä tappavampi? Tässä uusimmat tiedot

Koronarajoitusten piina helpottuu hieman kesällä, mutta miten käy epidemian? Varmaa on vain epävarmuus, sillä ennusteet eivät ole faktoja. Tämä toisesta aallosta nyt tiedetään.

Suomi on tähän mennessä onnistunut hidastamaan koronavirusepidemian etenemistä.

Kuolleisuus on pysynyt suhteellisen matalana, ja taudin perustartuttavuusluku R0 on nykyisin rajoitustoimin saatu painetuksi alle yhteen. Se merkitsee epidemian hiipumista.

Hallitus avaa vähitellen yhteiskuntaa niin sanotun hybridistrategian avulla. Elämä helpottuu, mutta epävarmuus jää: tietoa tulevaisuudesta ei ole, on vain erilaisia arvioita.

Se tiedetään, että kontaktien määrän lisääntyessä kasvavat myös R-luku, sairaalahoitojaksojen määrä – ja kuolleisuus. Keskustelua onkin viime päivinä käyty siitä, onko Suomi onnistunut hillitsemään jo epidemiaa liian hyvin.

Paljon riippuu nyt kahdesta asiasta. Ensiksi, kyvystä havaita nopeasti muutokset tautitilanteessa ja reagoida niihin, toiseksi keinoista, joita tiede tuottaa taudin hoitoon ja ehkäisyyn.

” Toinen aalto voi tulla ensimmäistä kovempana esimerkiksi Uuteen-Seelantiin, Suomeen tai Norjaan kesällä tai syksyllä.

Ehkä enemmän kysymysmerkkejä sisältyy jälkimmäiseen: hallituksen ja terveysviranomaisten on pakko ottaa huomioon se mahdollisuus, ettei pandemian seuraavaankaan aaltoon välttämättä saada tehoavaa viruslääkitystä eikä hyvää ja turvallista rokotetta.

1. Mitä ennusteet sanovat?

Matemaattisia mallinnuksia päivitetään jatkuvasti Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja yliopistojen yhteistyönä. Niissä esitetyt skenaariot eivät kuitenkaan ole faktoja, vaan syötettyyn dataan perustuvia arvauksia.

Erityisen tärkeitä ennusteille ovat tiedot koronatartunnan vuoksi sairaalaan joutuneista. Uusien hoitojaksojen määrä kertoo suhteellisen luotettavasti epidemian etenemisestä. Tehohoitopaikkojen enimmäismäärä Suomessa on 500.

THL:n mallinnustyöryhmä arvioi, että jos tiukat rajoitukset pitävät R-luvun 1,3:ssa, mutta kaikki rajoitukset puretaan syyskuussa, ylittyy Suomen tehohoidon kapasiteetti selvästi (oheisen grafiikan ylin käyrä).

Jos taas epidemian kestoa pidennetään lievennetyin rajoitustoimin (R=1,6), olisi kolmas tautiaalto mahdollinen. Silloin jää tehohoitopaikkojen enimmäismäärä selvästi alle maksimimäärän 500.

Kaikkein löyhimmin jatkorajoituksin R-luku nousisi 1,8:aan. Tällöin tauti leviäisi nopeasti, toinen tautiaalto olisi raju, mutta kolmatta ei enää tulisi. Tehohoitopaikkojen enimmäistarve jäisi nippa nappa alle 500:n, eli terveydenhuollon kapasiteetti kestäisi.

2. Voisiko Suomi eliminoida viruksen?

Tästä on vastakkaisia arvioita.

Lähes 50 lääkäriä, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa vetosi 7. toukokuuta hallitukseen, jotta se ryhtyisi tiukkoihin toimiin epidemian tukahduttamiseksi.

”Tavoitteenamme täytyy nyt olla uusien tartuntatapauksien määrän painaminen nopeasti ja määrätietoisesti lähelle nollaa. Kun tartuntojen määrä on saatu pieneksi, yksittäiset tautitapaukset ja tartuntaketjut on varsin helppo löytää, jäljittää ja kitkeä heti, kun testauskapasiteetti ja tartuntaseuranta on turvattu. Näin saamme ehkäistyä uudet epidemia-aallot”, ryhmä kirjoittaa avoimessa kirjeessä.

Hallitus ja Martti Hetemäen työryhmän raportti eivät kuitenkaan pidä tukahduttamista realistisena mallina.

Suomen lisäksi torjuntatoimet ovat onnistuneet muun muassa Norjassa ja Uudessa-Seelannissa. Ruotsissa rajoitustoimet ovat olleet löyhimpiä – siellä laumaimmuniteetti on alkanut jo kehittyä pahimmalla epidemia-alueella Tukholmassa.

”Nythän se toinen aalto voi tulla ensimmäistä kovempana esimerkiksi Uuteen-Seelantiin, Suomeen tai Norjaan kesällä tai syksyllä”, arvioi Karoliinisen instituutin biokemian professori Janne Lehtiö Tekniikan maailman haastattelussa.

”Ja Tukholman alueelle se voi tulla vähän lievempänä, koska täällä on ehkä 10–20 prosenttia jo saanut sen taudin. Kaikki riippuu lopulta siitä, millä tavalla rokote ja lääkehoito saadaan järjestettyä tulevien vuosien aikana”.

Maailmanlaajuisesti ajatellen taudin täydellistä tukahduttamista ei pidetä mahdollisena. Näin aiheesta kirjoittavat Mediuutisissa Sitran entinen toimialajohtaja, lääketieteen tohtori Ilmo Parvinen ja professori emeritus Petri Ruutu:

”Maailman väestössä on aina sellaisia kolkkia, joissa ei ole esiintynyt lainkaan tai hyvin vähän infektioita ensimmäisessä tai toisessakaan aallossa. Näissä alttiissa populaatioissa infektio alkaa uudelleen kiertää pienestä alkaen eikä sitä heti huomata, kun suuri osa tapauksista on vähäoireisia tai oireettomia, eikä niitä voi taudinkuvan perusteella erottaa lukuisista muista hengitystieinfektioita aiheuttavista virustaudeista.”

Parvisen ja Ruudun mukaan toinen ja mahdollinen kolmaskin aalto voivat olla tappavuudeltaan rajumpia kuin ensimmäinen aalto, kuten oli esimerkiksi espanjantaudissa sata vuotta sitten. ”Ensimmäisen aallon erittäin tehokas torjuminen jättää väestöön suuremman määrän infektiolle vielä täysin alttiita.”

Suomen hybridistrategia pyrkii laajaan testaukseen ja altistuneiden jäljitykseen. Kuvassa testauspiste Oulun terveystalolla huhtikuun lopulla.

3. Miten terveysviranomaiset seuraavat tautitilannetta?

Hybridistrategian vaikuttavuutta seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö keskiviikkona.

Epidemiologisia mittareita ovat viikon keskiarvo uusien tapausten ilmaantuvuudessa (tapauksia per 100 000 asukasta), parantuneiden arvioitu määrä ja tartuttavuusluku R.

Lääketieteellisiin mittareihin kuuluvat sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden lukumäärä, uusien sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen lukumäärien kuukausiennuste sekä kuolleisuus ja sen muutokset. Kuolleisuusluvuissa tarkastellaan ikäjakaumaa, tapauskuolleisuutta ja kuolinpaikkaa.

Toiminnallisia mittareita ovat testien määrä per 100 000 asukasta ja positiivisten tulosten osuus prosentteina testatuista.

Ensimmäisten satunnaisotannalla tehtyjen THL:n vasta-ainetestien perusteella näyttäisi siltä, että vain hyvin harva suomalainen on saanut koronatartunnan. Viikolla 18 positiivisia tuloksia oli vain 11 kappaletta lähes 400 näytteestä – 0,74 prosenttia.

Lisäksi meneillään on THL:n jätevesitutkimus, joka täydentää kliinisten koronatestien ja taudin yleisyydestä kertovien vasta-ainetestien antamaa kuvaa. Mittaamalla koronaviruksen rna:ta jätevesinäytteistä saadaan lähes reaaliaikaista tietoa muutoksista viruksen ilmaantuvuudessa – toisin sanoen siitä, milloin epidemian toinen aalto uhkaa nousta.

Tshekki on avannut rajoituksia tällä viikolla. Asiakkaat nauttivat oluesta prahalaisessa pubissa maanantaina.

4. Kuinka monen pitäisi olla vastustuskykyinen, jotta virukselle kehittyisi laumasuoja?

Väestötason immuniteetin kehittyminen on keskeistä pohdittaessa toisen tai kolmannen aallon mahdollisuutta. Laumasuoja toteutuu siinä vaiheessa, kun populaatiossa on niin paljon immuniteettia, että virus ei enää pääse leviämään. Tämä suojaa myös taudille vielä alttiina olevaa osaa väestöstä.

Vastustuskyky kehittyy joko sairastamalla tauti tai rokotteen avulla. Kummassakaan tapauksessa immuunisuojan kestosta ei ole vielä varmaa tietoa. Läheisen sukulaisviruksen sarsin kohdalla sairastetun taudin antama suoja kesti pari vuotta. Sars-rokotetta ei kehitetty.

Suomessa covid-19-taudille vielä alttiin väestön osuus on hyvin suuri. THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane arvioi Helsingin Sanomille, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella tartunnan saaneiden osuus voisi olla ”yhden ja kahden prosentin välillä”. Muualla maassa se on Sanen mukaan pienempi.

Laumasuojan syntymiseen tarvittavasta väestön osuudesta ei ole varmaa tietoa. Arviot vaihtelevat 60–80 prosentin välillä. Virologian professori Kalle Saksela arvioi IS:lle viime kuun lopussa, että osuuden pitäisi olla ”ehkä 70 prosenttia”.

Laumaimmuniteetti ei kuitenkaan ole on-off-käsite. Pienempikin prosenttiosuus estää taudin etenemistä.

– Vaikka prosentti olisi pienikin, sillä on vaikutus. Laumasuojan kasvulla on suuri merkitys, sanoi THL:n mallinnusryhmän jäsen, professori Kari Auranen HS:lle.

Ilmo Parvisen ja Petri Ruudun mukaan vielä ei ole luotettavaa tutkimustietoa siitä, voiko infektion ja taudin saada uudelleen lyhyellä aikavälillä. ”Tähän saataneen lisää tutkimustietoa jo seuraavien kuukausien aikana”, Ilmonen ja Ruutu arvioivat.

Suomen suojavarustetilanne on parantunut epidemian alkuvaiheen jälkeen. Finnair kuljetti varusteita Kiinasta Helsinki-Vantaan lentokentälle 7. huhtikuuta.

5. Miten seuraavaan aaltoon voi varautua?

Tilanne on paljon parempi kuin epidemian alussa. Terveydenhuollon koneisto on ajettu ylös koronapotilaiden vastaanottamista ja hoitoa varten. Henkilöstö on saanut kokemusta ja tietoa taudin kliinisestä kuvasta ja potilaiden hoitamisesta. Suomalaisten asenteet ja ajatukset taudin vakavuudesta ovat nekin muuttuneet alkuvaiheesta, ja kansalaiset ovat noudattaneet ohjeita ja määräyksiä hyvin.

Hallitus on tehnyt virheitä epidemian alkuvaiheessa, mutta pääministeri Sanna Marin (sd) on vakuuttanut, että virheistä otetaan oppia. Kriisijohtamista ja tiedonkulkua eri viranomaisten välillä on pyritty parantamaan.

Ongelmia suojamateriaalien hankinnoissa ei ole täysin ratkaistu, sillä raaka-aineista ja välineistä käydään kovaa kansainvälistä kilpailua. Avainasemassa on kotimaisen tuotannon kehittäminen ja samalla omavaraisuuden parantaminen. Tästä on jo esimerkkejä.

6. Mikä tilanne on maailmalla?

Kansainväliset esimerkit kertovat siitä, että rajoitusten purkaminen pitää hoitaa hyvin varovaisesti. Yhdysvalloissa ja Venäjällä pelätään uusia korkeita tautipiikkejä, sillä kummankin maan johto haluaa avata yhteiskuntaa nopeasti, vaikka epidemia on vielä päällä.

Saksassa tartuttavuusluku R nousi rajoitusten helpottamisen jälkeen yli yhteen. Tanskassa R-luku lähti myös nousuun, mutta se pysyi alle yhdessä.

Etelä-Korea joutui sulkemaan baarit ja ravintolat uudelleen, kun virus lähti leviämään Soulin yöelämässä.

Kiinan terveysviranomaiset ovat varuillaan maahan palanneiden kiinalaismatkailijoiden tuomista uusista tartunnoista. Jilinin kaupungin rajat ja liikenneyhteydet jouduttiin tiistaina sulkemaan osittain uusien tartuntojen vuoksi. Wuhanin kaupungin koko 11 miljoonan asukkaan väestö testataan uusien tartuntojen varalta.