Maskikauppias Onni Sarmaste hakee avioeroa – asuneet yli kaksi vuotta erillään

Onni Sarmasteen kotiosoite on Helsingissä, hänen vaimonsa Virossa. Pari hakee avioeroa yhdessä.

Maskikaupoista tunnetuksi tullut liikemies Onni Sarmaste hakee avioeroa yhdessä vaimonsa kanssa.

Pariskunta toimitti erohakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen huhtikuun loppupuolella, sillä he ovat asuneet yli kaksi vuotta erillään.

Sarmasteen kotiosoite on Helsingissä, kun hänen vaimonsa osoite on merkitty Viroon.

Koska pariskunta on asunut erillään jo kaksi vuotta, avioeroon ei edellytetä harkinta-aikaa.

Sarmaste ponnahti julkisuuteen hänen toimitettua Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteita koronaa vastaan.

Kauppoihin liittyi paljon epäselvyyksiä. Kauneusyrittäjä Tiina Jylhä syytti Sarmastetta petoksesta. Jylhän mukaan Sarmaste huijasi HVK:n asiakkaakseen, vaikka HVK oli sopinut suojavarusteiden toimittamisesta Jylhän kanssa.

Sarmasteen mukaan Jylhä putosi neuvotteluista, sillä hänellä ei ollut mitä toimittaa.

Sarmasteen toimittamat maskit eivät täyttäneet alkuperäisissä tutkimuksissa kriteereitä, eikä niitä voitu näin ollen ottaa sairaalakäyttöön. Sen sijaan ne kelpasivat kotihoitoon.

Myöhemmin ne puolestaan läpäisivät VTT:n testit.

Suu- ja nenäsuojaimista ei löytynyt allergiaa aiheuttavia tekijöitä VTT:n mikrobiologisissa testeissä.

Sarmasteen ja HVK:n mielipiteet erosivat siltä osin, olivatko toimitetut tuotteet tilauksen mukaisia.

Vyyhdin perusteella HVK:n entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema joutui eroamaan. Osasyynä eroon oli se, ettei HVK ollut tarkastanut muun muassa Sarmasteen taustoja.

Sarmasteella on historiaa muun muassa pikavippiyrittäjänä, mutta suurin osa yrityksistä on ollut niin sanottuja riskiyrityksiä. Liikemiehellä on myös maksuhäiriömerkintöjä.

KRP tutkii sitä, harhauttiko Sarmaste HVK:ta. Lisäksi poliisi epäilee kahta miestä Sarmasteeseen kohdistetuista törkeistä kiristyksistä.