Savonlinna joutui pikaisesti perumaan suosituksensa koronaviruksen pahimmilla esiintymisalueilla vierailleiden koululaisten kahden viikon karanteenista.

Kaupungin valmiusjohtoryhmä päätti viime viikolla suosittaa, että pääkaupunkiseudulla ja Kemi-Tornio alueilla viime aikoina vierailleet peruskoululaiset eivät osallistuisi lähiopetukseen kahden viikon aikana matkalta palaamisen jälkeen.

Valmiusjohtoryhmän päätös ennätti herättää hämmennystä perheissä, joissa valmistauduttiin lähiopetuksen alkamiseen valtakunnallisen koulukaranteenin jälkeen.

Ilta-Sanomien kesken kokouskiireidensä tänään tavoittama kaupunginjohtaja Janne Laine perusteli suosituksesta luopumista sillä, että sen noudattaminen olisi aiheuttanut muutenkin kuormitetulle koulutoimelle paljon ylimääräistä työtä.

– Keskusteltuani illalla (keskiviikkona) sivistystoimenjohtajan kanssa päätimme tänä aamuna vetää suosituksen takaisin.

Viime viikolla Laine suositteli valmiusjohtoryhmälle koululaisten karanteenia siitä syystä, että esimerkiksi koululaiskuljetuksissa on vaikeuksia noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

– Keskustelimme muun muassa siitä, voisivatko oppilaat koulukuljetuksissa käyttää suojamaskeja, mutta totesimme, että se tuskin ainakaan pienimmiltä koululaisilta onnistuisi.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

Viikko sitten tehtyä ja nyt takaisin vedettyä suositusta Laine perustelee sillä, että sen hyvää tarkoittanut tavoite oli suojella savonlinnalaisia koronatartunnoilta.

– Meillä on maan vanhin väestö ja noin kolmannes asukkaistamme kuuluu taudin riskiryhmiin. Nyt meillä on hyvä tilanne, tauti on käytännössä sammutettu. Olisi todella huolestuttavaa, jos se pirulainen pääsisi täällä valloilleen.

Suositus riskialueilla vierailleiden oppilaiden vapaaehtoisesta koulukaranteenista syntyi valmiusjohtoryhmässä, kun sen kokouksiin asiantuntijana koronakriisin aikana osallistunut Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen ei ollut enää paikalla.

Asiasta ensin kertoneelle Itä-Savolle Luukkonen kommentoi suositusta niin, ettei sille ollut lääketieteellisiä perusteita.

Myös opetushallituksessa ennätettiin kummeksua Savonlinnan valmiusjohtoryhmän suositusta.

Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaavan johtajan Matti Lahtisen mielestä julkisen viranomaisen on suosituksia antaessaan oltava tarkkana siinä, etteivät ne johda oppilaita epätasa-arvoiseen asemaan. Myös suosituksen laillisuuspohja mietitytti Lahtista.

– Lain mukaan lapsella on oikeus perusopetuksen lähiopetukseen, eikä kaupunki voi kieltää lapsia tulemasta kouluun. Ja vaikka kyseessä on suositus, julkisen viranomaisen antamana niitä pidetään yleensä noudatettavina. Mikäli rajoituksiin on tarvetta, päätöksenteko kuuluu tartuntalain tarkoittamille viranomaisille, jollainen kaupungin valmiusjohtoryhmä ei ole.

Lahtisen mukaan suosituksen peruuttaminen oli paikallaan.

Valmiusjohtoryhmän suositus ennätti herättää hämmennystä erityisesti perheissä, jotka olivat vierailleet esimerkiksi Helsingissä juuri ennen lähiopetuksen alkamista.

Savonlinnan Mertalan yhtenäiskoulun rehtori Markku Kiiski kertoi myöntäneensä vain kolmelle oppilaalle vapautuksen lähiopetuksesta suosituksen perusteella. Siitä ei hänen mukaansa ole tullut koululle kyselyjä kovinkaan paljon.

Mertalan yhtenäiskoulussa on noin 650 oppilasta, joista kymmenkunta prosenttia ei osallistu lähiopetukseen sen alettua torstaina.

– Koulutyö alkoi meillä aamulla hienosti. Pääsääntöisesti oppilaat tuntuivat noudattavan turvavälejä hyvin. Painotin turvallisuutta ja terveyttä myös koulun yhteisessä aamunavauksessa, Kiiski kommentoi Ilta-Sanomille.