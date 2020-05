Miten koronatilanne vaikuttaa lasten kesäleireihin?

Ilta-Sanomat kysyi neljältä kesäleirijärjestäjältä, miten koronavirustilanne vaikuttaa lasten ja nuorten kesäleireihin.

Monen lapsen ja nuoren kauan odottama kesäleiri joko siirtyy tai peruuntuu kokonaan. Osa leireistä kuitenkin järjestetään kesällä normaalisti, mutta olemassa olevien rajoitusten puitteissa.

Kouluikäisille lapsille ja nuorille kesäleiritoimintaa järjestävä Leirikesä ry on päättänyt aloittaa kesäleiritoiminnan 1. kesäkuuta alkaen. Samana päivänä 10 hengen kokoontumisrajoitus höllentyy 50 henkeen.

Leirikesä järjestää tulevan kesän aikana kaikkiaan 130 leiriä pääkaupunkiseudulla, Kiljavalla ja Tuusulassa. Kesän leireille osallistuu yli 2 500 lasta ja nuorta.

Koronatilanne vaikuttaa erityisesti leirien ryhmäkokoihin.

– Meillä oli tarkoitus pitää isot yöleirit, mutta ne ovat nyt maksimissaan 50 henkilön leirejä, kertoo Leirikesä ry:n toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjola.

Pohjolan mukaan lapset ja henkilökunta pyritään pitämään 20 henkilön porukoissa. Lapset yöpyvät teltoissa ja leiriläisten välisiin etäisyyksiin kiinnitetään huomiota.

– On ymmärrettävä se, että leiriläiset ovat pääosin lapsia, niin kyllähän he ovat lähempänä toisiaan kuin kaksi metriä. Syliä saa myös totta kai ja aikuinen antaa tukea ja turvaa tarvittaessa.

– Ohjelmajärjestelyillä ja ruokailujärjestelyillä pyritään siihen, että tilaa on niin paljon, ettei ole välttämätöntä olla vierekkäin. Lisäksi meillä on paljon ulkotoimintaa kuten normaalistikin, Pohjola kertoo.

Leirien toteutuminen on ollut ilonaihe niin lapsille kuin vanhemmillekin.

– Kyllä leirien merkitys korostuu nyt entisestään. Meillä on paljon lapsia, joille tämä kevät on ollut todella raskas ja on perheitä, joille arki on ollut kuormittavaa ja haastavaa. Nyt se, että päästään kodin ulkopuolelle, on monelle iso helpotus.

Vuodesta 1952 lastenleirejä järjestänyt Lasten Kesä ry on päättänyt perua kaikki kesä-heinäkuulle suunnitellut leirit. Elokuun osalta yhdistys odottelee vielä hallituksen linjauksia.

– Leirikeskuksella tilat ovat sellaiset, että emme pysty takaamaan turvavälejä. Sen lisäksi toiminta vaatisi niin paljon aikuisia, että emme ota riskiä sen suhteen, että joku meidän ohjaajista sairastuu, kertoo lomatoiminnanjohtaja Hanna Mäkinen.

Normaalisti Lasten Kesä ry järjestää kesäisin kymmenkunta leiriä Hämeenlinnassa sijaitsevassa leirikeskuksessa. Perinteisen kesäleirien jäädessä pois, yhdistys aikoo järjestää verkkotoimintaa ja pääkaupunkiseudulla myös päiväleirejä.

Leirien peruuttaminen harmittaa, mutta päätös on Mäkisen mukaan oikea.

– Ei me voida lähteä ihmisten terveydellä leikkimään. Kesä mennään näin ja mietitään jatkoa sitten elokuussa.

– Kyllähän se pahalta tuntuu, kun tietää, kuinka paljon hyviä asioita leiritoiminta mahdollistaa lapsille ja perheille. Harmittaa myös työntekijöiden kannalta, koska meille oli tulossa ensi kesänä lähemmäs 50 kausityöntekijää, joille on nyt jouduttu sanomaan, ettei ole töitä, Mäkinen jatkaa.

Helsingin Lastenliitto ry on Helsingin alueella toimiva lasten- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestää kesäleirejä lapsille ja varhaisnuorille. Viime perjantaina Helsingin Lastenliitto teki päätöksen, että kesäleirit järjestetään 1. kesäkuuta alkaen.

Helsingin Lastenliiton toiminnanjohtaja Pirjo Tolvasen mukaan leireillä noudatetaan turvallisuusohjeita tarkasti.

– Tietenkin noudatamme THL:n antamia ohjeita esimerkiksi turvaväleistä. Leireillä ryhmät ovat pienempiä ja olemme paljon ulkona. Hangossa Bengtsårin telttaleirillä on käytössä pienempiä telttoja, eli teltoissa yöpyy pienempi määrä ihmisiä. Lisäksi suosimme pienryhmätyöskentelyä ja ulkoilua. Myös ruokailut järjestetään porrastetusti.

Tolvanen pitää leirien järjestämistä tärkeänä, etenkin vaikean kevään jälkeen.

– Näemme tärkeänä tukea perheitä, jotka oikeasti kaipaavat tämän etäkoulun jälkeen tukea.

Kesäleirejä ympäri Suomea järjestävä 4H-yhdistys saa järjestää leirejä 1.kesäkuuta alkaen tietyt rajoitukset huomioiden. Suomessa on noin 200 4H-paikallisyhdistystä ja jokainen yhdistys tekee lopulta omat päätöksensä.

– Moni yhdistys haluaa ja on odottanut kovasti sitä, että pääsisivät aloittamaan normaalin toiminnan. Monet ovat siitä innoissaan ja ovat aloittamassa leiritoimintaa, kertoo 4H-liiton viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri.

Pöyhtärin mukaan kaikki yhdistykset eivät kuitenkaan pysty kesäleirejä järjestämään.

– Monessa yhdistyksessä toiminta meni koronatilanteen alkaessa tauolle ja yhdistykset joutuivat lomauttamaan ihmisiä. Nyt lomautusten kestosta riippuu, pystyvätkö yhdistykset toteuttamaan käytännön toimintaa.