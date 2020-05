Hyttyskesä uhkaa jakaa Suomen kahtia – ”Se on sitkeä sissi”

Etelässä on mahdollista selvitä vähillä hyttysen puremilla.

Tänä keväänä voi sanoa, että Suomi on pitkä maa, hyönteistutkija Reima Leinonen maalaa kesän hyttyskarttaa.

Yllä oleva video: IS selvitti vuonna 2016 toimivatko sukkahousut tehokkaana hyttysansana.

Etelän asukkaat voivat selvitä vähäisillä hyttysten pistoksilla. Pohjoisessa kesästä uhkaa tulla painajainen. Hyttysiä inisee joka paikassa.

Kahden kastin kansalaisiksi suomalaiset tekee talven lumitilanne.

Pohjoisessa satoi talvella runsaasti lunta. Maastossa on hyttysen kaipaamia kosteita paikkoja.

Etelässä lunta ei ole monella paikkakunnalla nähtykään. Maa on kuivaa.

Hyttyset tarvitsevat kehittyäkseen kosteita lammikoita ja lämmintä ilmaa.

– Kevään veden määrä on ratkaiseva tekijä. Jos lunta on ollut paljon, se antaa viitettä siihen, että vettä on paljon, Kainuun Ely-keskuksessa vaikuttava Reima Leinonen varoittaa.

Hyttysiä pitääkin olla kesällä, muistuttaa Reima Leinonen. Hyönteissyöjälinnut tarvitsevat kehittyäkseen hyttysiä ja muita hyönteisiä.

Etelässä voi alkaa kehittyä hyttysiä, jos seuraavina viikkoina sataa reilusti.

Hyttysten pitäisi saada olla kosteissa painanteissa kahdesta kolmeen viikkoa kesäisissä lämpötiloissa.

– Viisitoista astetta ja yli. Sitä tarvittaisiin pari viikkoa, jotta hyttyset kehittyvät lammikoissa.

Pohjoisessa lunta on ollut reilusti.

Hyttysten kehittymiseen vaikuttaa Leinosen mukaan se, miten lumi sulaa. Lähteekö lumi reilujen vesisateiden mukana vai hupeneeko lumi sulamalla.

– Jos lumi lähtee nopeasti lämpenemällä ja tuulee runsaasti, vesiä ei jää niin paljon maastoon lellumaan.

Hyttynen, tuo sitkeä verenimijä, lähikuvassa.

Lunta on kuitenkin sen verran paljon pohjoisessa, että Leinosen mukaan on odotettavissa, että hyttysiä on normaalisti tai vähän enemmänkin.

Ratkaisevaa on Leinosen mukaan se, miten kauan kosteat painanteet säilyvät.

– Etelässä on varmaan jo ollut liikenteessä aikuistalvehtijoita. Kun on ollut lämmintä, hyttysiä on jonkin verran liikkunut. Ne eivät ole kuitenkaan niitä kesähyttysiä.

Kesähyttyset vaativat kesäisen lämpötilan pari kolme viikkoa ennen kuin ne alkavat putkahdella lammikoista.

Leinonen lohduttaa, että aina on kesällä hyttysiä. Etelässäkin on kosteita paikkoja, joissa hyttyset voivat kehittyä.

– Jos käy niin, että hyttynen ei ole lähtenyt kehittymään munastosta aikuiseksi päin ja lammikko kuivuu, se pystyy yhden vuoden skippaamaan. Ne ovat niin sitkeitä sissejä, että ne voivat jättää huonon vuoden väliin.

Vaikka etelä voi selvitä aiempia kesiä pienemmillä hyttysmäärillä, paljon niitä joka tapauksessa on.

– Jos hömötiaispesue käyttää vuodessa 10 kiloa hyönteisbiomassaa, pitää sitä syötävää silloin olla. Hyttynen painaa vain muutaman milligramman kappale.