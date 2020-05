Asiantuntijat arvioivat, mitkä maat voisivat aueta kesällä matkailulle

EU-komission suosituksen mukaan jäsenmaat voisivat sallia matkustamisen maihin, joissa koronaepidemia on samanlaisessa vaiheessa kuin lähtömaassa.

EU-komissio on julkistanut ehdotuksensa siitä, että koronavirusepidemiassa samassa tilanteessa olevat jäsenmaat voisivat sallia asukkailleen vapaa-ajanmatkustamisen maasta toiseen. Torstaina julkistettu suunnitelma tähtää matkustusrajoitusten höllentämiseen ensin työmatkalaisille ja myöhemmin myös turisteille kesäkuussa alkavasta lomakaudesta lähtien.

Kyseessä on yritys pelastaa Euroopan matkailuun liittyviä työpaikkoja, joista miljoonat ovat koronakriisin vuoksi uhattuina. Komission mukaan rajoituksia tulisi purkaa tilannetta tarkasti seuraamalla ja estämällä viruksen leviämistä esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä käytettävillä hengityssuojaimilla.

Komission ehdotukset ovat vain suosituksia, joten varsinaiset päätökset jäävät jäsenmaiden tehtäväksi. Suomi ei ole vielä neuvotellut muiden EU-maiden kanssa lomamatkailun mahdollisesta avaamisesta, kertovat sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) STT:lle.

Tällä hetkellä hallitus ei suosittele lomamatkailua ulkomaille.

Kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että kysymys matkustamisen sallimisesta on vaikea, sillä tilanne on ennenkokematon ja erilaisia näkökulmia on monia.

– Mitä tahansa tehdäänkin rajoitusten purkamisessa, niin se pitää tehdä varoen ja rauhallisesti tilannetta seuraillen.

Kauhanen sanoo, että epidemian mallinnukset ovat haasteellisia.

– Tälläkin hetkellä on useita erilaisia skenaarioita siitä, mitä rajoitusten purkaminen nykymuodossaan toisi eteen Suomessa. Toivottavin skenaario on tietenkin se, että epidemia jatkaisi hiipumistaan vaikka rajoituksia avataankin.

Suomesta katsottuna Baltian maat (Viro, Latvia ja Liettua) ja Norja voisivat Kauhasen mukaan olla sopivia maita, mikäli Suomi päättää avata lomamatkailumahdollisuuden.

– Ruotsi on kysymysmerkki, sillä yleisesti tiedetään että siellä koronamäärät kulkevat paljon korkeammalla. Pohjoismaisesta näkökulmasta tilanne olisi toki outo, jos sallisimme liikkuvuuden Norjaan mutta emme Ruotsiin.

Turismista elävien Välimeren maiden kanssa Kauhanen peräänkuuluttaa harkintaa.

– Näissä maissa koronasta aiheutuneet ongelmat ja rajoitukset ovat paljon suuremmat kuin Suomessa. En edes usko, että täältä on kovinkaan paljoa lähtöhalukkuutta näihin maihin.

Täystyrmäystä Kauhanen ei EU-komission ehdotukselle anna. Hän nostaa esimerkkitapaukseksi Uudenmaan eristämisen.

– Eihän Uuttamaatakaan pidetä enää uhkana muulle Suomelle, vaikka alue oli eristetty muusta maasta jonkin aikaa. Jos koronatilanne on samankaltainen jossain Suomea lähellä sijaitsevassa valtiossa, sinne matkustaminen voisi olla ihan perusteltua.

– Jossain vaiheessa rajoja on avattava, se on selvä. Kiirehtiä ei kuitenkaan kannata, professori lisää.

Infektiolääkärinä ja tutkijana pitkällä urallaan toiminut Jukka Lumio kertoo olevansa tyytyväinen komission ohjeistukseen.

– Linjana tämä on minusta hyvin fiksu. Turismi on taloudellisesti tärkeää monille maille, mutta sillä on merkitystä myös ihmisten jaksamisen kannalta.

Hän kiittelee erityisesti sitä, ettei komission ohjeissa yli 70-vuotiaita matkustajia laiteta eriarvoiseen asemaan muihin nähden. Lumio muistuttaa kyseisen ikäryhmän matkustavan paljon ja olevan siksi merkittävä turismille.

Infektiolääkäri Jukka Lumio.

Matkailun avaamista Suomesta Venäjälle Lumio pitää vähiten houkuttelevana vaihtoehtona maan tautitilanteen vuoksi. Myös Ruotsissa koronatartuntojen määrä on edelleen ollut korkealla tasolla.

Monissa maissa ollaan kuitenkin Suomea muistuttavassa epidemian vaiheessa, ja maiden eritystoimet ovat samalla tasolla Suomen kanssa. Muissa Pohjoismaissa, Saksassa ja Kreikassa koronatilanne on hyvä ja tärkeissä turistikohteissa Italiassa ja Espanjassa se on paranemassa.

– Jos noudatetaan samoja turvavälejä ja käsihygieniaa, niin en uskoisi olevan mitään eroa onko Suomessa vai Espanjassa, jos epidemiologinen tilanne on sama, Lumio sanoo.

Uhkaavin ja riskialttein osa suunnitelmaa on Lumion mukaan lentomatkustaminen, sillä viruksen tiedetään leviävän herkästi ahtaissa lentokoneissa. Riskejä voi liittyä suomalaisturistien käyttäytymiseen heidän päästessään kohteeseensa: lomalla on tapana liikkua ihmisten ilmoilla ja syödä ulkona enemmän kuin kotimaassa.

– Matkakohteessa pitäisi vielä asennoitua niin, ettei oteta enempää riskejä kuin Suomessa otettaisiin.

Lumion mielestä rajojen aukaisemista matkailijoille pitäisi tehdä riippumatta siitä, onko epidemian hiipumisessa kyse pelkästä väliaikaisesta suvantovaiheesta vain taudin pysyvästä laantumisesta. Hän kertoo ihmetelleensä keskustelua siitä, ollaanko virusta nyt rajoittamassa vai tukahduttamassa.

– Tällä ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Molemmissa tapauksissa tämän tilanteen hyödyntäminen on minusta viisasta edes tilapäisen elpymisen kanalta. Tämä tietenkin tarkoittaa, että taudin tunnistaminen ja seurantajärjestelmät ovat kunnossa, jotta mahdollinen muutos havaitaan ajoissa.

Euroopan tautikeskus ECDC alkaa kerätä jäsenmailta taudin leviämiseen liittyvää tietoa ja julkaista sitä koko EU-alueelle. Lumion mielestä kerättyä tietoa tulisi käyttää tehokkaasti myös Suomessa.

– Olisi hienoa jos ulkoministeriö uskaltaisi tehdä turistimatkailijoille eri maita koskevan linjauksen, joka perustuisi näihin ECDC:n tilastoihin.